Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер
В теле пилота рейса МН17 нашли осколок, "похожий" на осколок от новой российской ракеты от ЗРК "Бук", утверждает прокурор
В теле пилота сбитого над Донбассом Boeing рейса МН17, как и в обломках самого лайнера, были найдены металлические фрагменты "в форме бабочки" - такие, как в российской ракете ЗРК "Бук". Об этом сообщил на суде по делу MH17 нидерландский прокурор Тийс Бергер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам прокурора, в октябре 2014 года полиция Австралии отправилась в Украину для анализа двух демонтированных ракет "Бук" - M938 и более новой 9M38M1. Чтобы сравнить следы поражения с теми, которые были обнаружены как в обломках самолета, так и в телах жертв трагедии. В результате было обнаружено три уникальных осколочных формы - "плитку", "решетку" и "бабочку".
"В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.
В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой.
Бергер сказал, что Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине и в Нидерландах, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты. - Ред.), чем с 9М38".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
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Что при СССР что при РФ
и украинские БУКи и российские сделаны там
отличаются только модификацией
чтобы все факты свести к одному правильному выводу - виновности высших должностных лиц расейской ********* в этой катастрофе, нужно тщательно проработать каждый крошечный шажок, чтобы не осталось никаких сомнений, что дважды два четыре, а четыре плюс четыре = рашка ********* с помощью высокопоставленных лиц, армии, своих наёмников оккупировала донбасс и уничтожила МН-17 со расейского бука, расейской ракетой
_Я гарантирую это.
"Бергер сказал, что Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине и в Нидерландах, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты. - Ред.), чем с 9М38" (с)
Т.е. полиция Австралии в Украине исследовала новые российские ракеты.
Или редактор с переводчиком накурены, или это просто нонсенс.
Как это:
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"В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.
В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой. Источник: https://censor.net/n3200836\\\\\\\
т.е. даже это "сливают", шо ракеты эти не экспортировались(может в Египет только)?
И кстати, некоторые говорят что сбили специально - никто бы не стал заряжать новейшие ракеты тогда. если совковых на складах куча. да и то шо ударило в нос, а не вдогонку, тоже что-то не то если бы хотели специально сбить и свалить на ВСУ.
вопросы, вопросы......
Я ж і пишу шо версія(чи не парашна) - шо типу спеціально полювали за Боїнгом шоб сказати: "етонєми".
В морду ракета, ракета нова, це так як підпис поставити.
просто як "розслідують", це звісно аж смішно(не сміх, людей вбили), не здивуюсь шо вийде - Вася іванов, комчастини, бросився "защіщать шахтьорав" але був як завжди п.яний і поцілив не туди.
ну реально клоунада - прямо як совок підвів 1 млн. бидла, тисячі танків, літаків, а фіни..... "напали"(самі не знаючи)
из тех что захвачены у Грузии в 2008 г
из тех что Грузия купила у Украины(еще при Ющенко)