Считаю Шмыгаля человеком Ахметова, это заметно по ситуации в энергетике, - "слуга народа" Лерос

И.о. министра энергетики Ольга Буславец и премьер-министр Денис Шмыгаль - представляют интересы Рината Ахметова.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

"Недавно у меня была пресс-конференция, когда я подал документы, связанные с конфликтом интересов министра энергетики Буславец. Это человек, который представляет интересы Рината Ахметова", - отметил нардеп.

По его словам, во время пресс-конференции он говорил, что Буславец - это человек, который лоббирует интересы монополиста-олигарха, уничтожая атомную энергетику в интересах тепловой.

"Я писал, что считаю Шмыгаля человеком Ахметова (это особенно заметно по ситуации в энергетике), критиковал его за непутевые действия и идиотские заявления - как, например, создание 500 тыс. рабочих мест в мае", - добавил он.

Лерос рассказал, что после заявлений о Буславец его пригласили в "Право на владу" на 1+1. Через час приглашение отменили.

"Чтобы вы просто понимали: ТСН снимал сюжет про то, как я подаю заявление на министра Буславец. Но когда сюжет вышел, ни одного кадра с Гео Леросом не было! Ни одного упоминания моего имени не было! Ни одного кадра с пресс-брифинга! Как будто с воздуха свалился в НАПК этот документ!" - объяснил нардеп.

Полный текст интервью с Гео Леросом читайте здесь.

Напомним, ранее Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства.

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