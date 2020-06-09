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Ахметов (1888) Лерос Гео (378) Шмыгаль Денис (2591) Буславец Ольга (71)

Считаю Шмыгаля человеком Ахметова, это заметно по ситуации в энергетике, - "слуга народа" Лерос

Считаю Шмыгаля человеком Ахметова, это заметно по ситуации в энергетике, -

И.о. министра энергетики Ольга Буславец и премьер-министр Денис Шмыгаль - представляют интересы Рината Ахметова.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

"Недавно у меня была пресс-конференция, когда я подал документы, связанные с конфликтом интересов министра энергетики Буславец. Это человек, который представляет интересы Рината Ахметова", - отметил нардеп.

По его словам, во время пресс-конференции он говорил, что Буславец - это человек, который лоббирует интересы монополиста-олигарха, уничтожая атомную энергетику в интересах тепловой.

"Я писал, что считаю Шмыгаля человеком Ахметова (это особенно заметно по ситуации в энергетике), критиковал его за непутевые действия и идиотские заявления - как, например, создание 500 тыс. рабочих мест в мае", - добавил он.

Лерос рассказал, что после заявлений о Буславец его пригласили в "Право на владу" на 1+1. Через час приглашение отменили.

"Чтобы вы просто понимали: ТСН снимал сюжет про то, как я подаю заявление на министра Буславец. Но когда сюжет вышел, ни одного кадра с Гео Леросом не было! Ни одного упоминания моего имени не было! Ни одного кадра с пресс-брифинга! Как будто с воздуха свалился в НАПК этот документ!" - объяснил нардеп.

Полный текст интервью с Гео Леросом читайте здесь.

Напомним, ранее Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства.

Также читайте: Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос

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Топ комментарии
+7
Зєлєні це представники ***** в Україні.
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09.06.2020 14:46
+5
Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7345
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09.06.2020 14:58
+4
Та це стало зрозуміло ще тоді, коли він намагався проштовхнути питання "подачі води в Крим", а потім, після відсічі суспільства почав співати пісню "ви не так все зрозуміли" і "єта вірвана із кантєкста"...
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09.06.2020 14:50
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Зєлєні це представники ***** в Україні.
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09.06.2020 14:46 Ответить
Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7345
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09.06.2020 14:58 Ответить
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (с)
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09.06.2020 15:32 Ответить
Лерос прав! У нас не только президенты ставленники олигархов, но и премьеры и министры, и замы министров.
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09.06.2020 14:48 Ответить
Каков пот - таков приход

Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3202
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09.06.2020 14:59 Ответить
Поп....
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09.06.2020 15:03 Ответить
Та це стало зрозуміло ще тоді, коли він намагався проштовхнути питання "подачі води в Крим", а потім, після відсічі суспільства почав співати пісню "ви не так все зрозуміли" і "єта вірвана із кантєкста"...
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09.06.2020 14:50 Ответить
Считаю Лероса человеком Порошенко. (Доказательств все равно нет).
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09.06.2020 14:50 Ответить
Гео - геой дня!
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09.06.2020 14:51 Ответить
Умный украинец когда голосует, думает, лишь бы хуже не стало. А глупый и зеленый украинец, когда голосует, говорит что хуже уже не будет. Выбили у зе землю из под ног, быстрее чем ожидалось. Что может быть опаснее, чем скомпрометированный глава.
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09.06.2020 14:53 Ответить
Ви, мабуть, не помітили, що Бубочці земля вже не потрібна, бо він літає на крильцях, акі горобчєк.
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09.06.2020 14:59 Ответить
Посадка будет жесткая))) доказано овощем)
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09.06.2020 15:05 Ответить
Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4692
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09.06.2020 14:55 Ответить
так найвеличніший ссанич переміг олігархів))
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09.06.2020 14:56 Ответить
Шмигаль до призначення прем`єром, керував Бурштинською ТЕС,що належить ахметову,i його дiї в енергетицi доводять що вiн й надалi працює на свого боса(ахметова). зеленський продався олiгархам та виконує їхнi накази.НЕМА В НАС ПРЕЗИДЕНТА.
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09.06.2020 16:16 Ответить
100 % !!! И БАБКЕ АХМЕТКЕ НЕ ХОДИ !)
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09.06.2020 16:18 Ответить
Капитан очевидность 😷
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09.06.2020 17:55 Ответить
 
 