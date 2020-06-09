Венедиктова о зарплате: "На руки" получила 38 тыс. грн. Думаю, что сейчас "съем" всю свою финансовую подушку

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Українським новинам".

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она.

Генпрокурор отметила, что поскольку у нее есть семья, дети и домашние животные, которым нужен ветеринар, она будет "использовать запасы".

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Напомним, на пост генпрокурора Венедиктова была назначена 17 марта.