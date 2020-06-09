РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4463 посетителя онлайн
Новости
9 300 132
Венедиктова (726) заработная плата (2355) Офис Генпрокурора (2386)

Венедиктова о зарплате: "На руки" получила 38 тыс. грн. Думаю, что сейчас "съем" всю свою финансовую подушку

Венедиктова о зарплате:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Українським новинам".

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она.

Генпрокурор отметила, что поскольку у нее есть семья, дети и домашние животные, которым нужен ветеринар, она будет "использовать запасы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр юстиции Малюська заявил, что после его жалоб на размер зарплаты, ее увеличили втрое

Напомним, на пост генпрокурора Венедиктова была назначена 17 марта.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+67
Скромнее надо быть.
"5 - 6 тысяч это не бедность" - ВА Зеленский.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:05
+52
Горе горькое и беда неописуемая ...
показать весь комментарий
09.06.2020 15:03
+35
Дайте платок кто нибудь наревел уже целую миску это же надо так человека финансово вымотать.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А сколько получила "на ноги" не скажу . Не скажу, даже если вынудят съесть перьевую подушку.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:21 Ответить
Так продай домашних животных, посоветуйся с Брагаром, он ыксперт в энтих делах.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:23 Ответить
доходов депутатом хватало, а вот как стала прокурором нет. видимо больше на верх отдавать надо
показать весь комментарий
09.06.2020 16:36 Ответить
навіщо ж ти йшла на таку малу зарплату? не треба було погоджуватись ...хоча багато люду можуть тобі провести тест-драйв. як прожити на п"ять тисяч кожного місяця...
показать весь комментарий
09.06.2020 16:55 Ответить
да неплачься шмара .отсосеш у того кто пристроил на должность и тот подбросит бабла .....
показать весь комментарий
09.06.2020 16:58 Ответить
ТП, такая ТП (((
показать весь комментарий
09.06.2020 17:04 Ответить
Корова - поживи на 5 000 грн. в месяц. Зажрались.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:11 Ответить
она квартиру снимает минимум за 1,5 тысячи евро за Бессарабкой в одном из самых крутых мест в Киеве , не слушайте её брехню
показать весь комментарий
09.06.2020 19:22 Ответить
Как нам, всем Украинцам, хорошо!!!
Не имеем семьи, детей и животных в доме! И даже 7000 гр. это много! А пенсам и 2000 гр. самый раз! Пракуратурка бенядиктовна, бросай бухать, наркоту и мальчиков на ночь, выгони сутенёра, продай собаку и ..! И 2000 гр. хватит, как простому пенсионеру хватает! Тем более, даже квалификационную комисию не прошла...
показать весь комментарий
09.06.2020 17:13 Ответить
зачем нам нужен такой ген-прокурор ,у него то законы не те , то зарплаты не хватает , если бабла мало платят так уходи , нет не уходят , и не работают , за кресло цепляются мертвой хваткой , а нам казочки рассказывают
показать весь комментарий
09.06.2020 17:14 Ответить
Не волнуйтесь ...
Уверен, надо было бы, бенядихтовна ещё бы и доплачивала столько же только баксов, за это кресло! Как пел В.Высоцкий: " И кощей, по своему несчастный..." =)
показать весь комментарий
09.06.2020 17:27 Ответить
БЛЬЯДЬ!!!! 38 тысяч для нее это ничего. Очевидно ее личный ветеринар больше получает.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:18 Ответить
Я думаю она даже безплатно готова работать а может даже доплачивать что бы там подольше остаться
показать весь комментарий
09.06.2020 17:27 Ответить
Аппетит у нее хороший
показать весь комментарий
09.06.2020 17:33 Ответить
та так, у всіх діти а в мене песята...
показать весь комментарий
09.06.2020 17:37 Ответить
это ты курва еще на минималку прожить не пробовала...)))
привыкай днако...)))
показать весь комментарий
09.06.2020 17:41 Ответить
И почему, все зЕбилы считают, начиная с янелоха, что они не лохи, а все остальные лохи???
показать весь комментарий
09.06.2020 17:44 Ответить
Меньше жрать надо,тогда и денег этих хватит с головой.Отожрала жопу ,теперь в дверях застряёт.Суку на диету!!!
показать весь комментарий
09.06.2020 18:00 Ответить
лучше на столб
показать весь комментарий
09.06.2020 18:13 Ответить
Бенедиктовая бомжара.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:54 Ответить
брехло охметовско/зеленское
показать весь комментарий
09.06.2020 19:19 Ответить
Венедіктова про зарплату: "На руки" отримала 38 тис. грн. Думаю, що зараз "з'їм" всю свою фінансову подушку - Цензор.НЕТ 3318
показать весь комментарий
09.06.2020 19:19 Ответить
компенсирует борзыми щенками
показать весь комментарий
09.06.2020 19:20 Ответить
А шо..... Муж альфонс не содержит семью?
Ирочка..... Дай ка мне твои домашние доходы и расходы , я тебе мигом все сбалансирую!!!!
Начнем с сьема квартиры на окраине и передвижения на общ транспорте.......
показать весь комментарий
09.06.2020 19:28 Ответить
Ну и жрёт она, однако, и ее "семья", в три горла что-ли ? А на 2 тыс. слабо жить? Твари зажравшиеся, и поворачивается же язык такое нести в то время когда миллионы пенсионеров, отработав по 30-40 лет (те, кто построил и создал богатства, которые вот уже почти тридцать лет разворовывают, распродают и жируют на эти деньги морды у кормушки), живут за чертой бедности, получая вместо пенсии жалкие гроши!
показать весь комментарий
09.06.2020 20:08 Ответить
"Українці багато їдять!" - Рева.
Але не стільки ж!
показать весь комментарий
09.06.2020 21:02 Ответить
І щоб подавилася.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:48 Ответить
А пенсионеры получают в 15 раз меньше. Конечно такие часики и ногтики как у этой, не смогут купить.
показать весь комментарий
09.06.2020 22:24 Ответить
пипец, вы заметили, как только зеленые мрази приходят на должности, им сразу не хватает зарплат. помните предшествующее правительство зеленых имбецилов?))))
история повторяется?)))) кто следующий, кому бабла не хватает?))))
интересно,когда у руля будут адекватные люди стоять?))))
а то сплошные не адекваты)))) когда уже закончится этот цирк шапито?))))
показать весь комментарий
10.06.2020 00:19 Ответить
Это ещё 38 тысяч, это очень много!! А ты венидиктова, попробуй проживи на 4-5 тысяч гривен!!
показать весь комментарий
10.06.2020 13:53 Ответить
пусть едет на подработки в поляндию, в очередях на границе пусть пожариться как заробитчане, тогда эти 38 тыс. не покажется мало, ох...ли суки зажравшиеся
показать весь комментарий
10.06.2020 15:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 