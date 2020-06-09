Венедиктова о зарплате: "На руки" получила 38 тыс. грн. Думаю, что сейчас "съем" всю свою финансовую подушку
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Українським новинам".
"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она.
Генпрокурор отметила, что поскольку у нее есть семья, дети и домашние животные, которым нужен ветеринар, она будет "использовать запасы".
Напомним, на пост генпрокурора Венедиктова была назначена 17 марта.
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+67 Алла Новосад 5b57f84f
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+35 Александр Иванов 29ff5b68
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Не имеем семьи, детей и животных в доме! И даже 7000 гр. это много! А пенсам и 2000 гр. самый раз! Пракуратурка бенядиктовна, бросай бухать, наркоту и мальчиков на ночь, выгони сутенёра, продай собаку и ..! И 2000 гр. хватит, как простому пенсионеру хватает! Тем более, даже квалификационную комисию не прошла...
Уверен, надо было бы, бенядихтовна ещё бы и доплачивала столько же только баксов, за это кресло! Как пел В.Высоцкий: " И кощей, по своему несчастный..." =)
привыкай днако...)))
Ирочка..... Дай ка мне твои домашние доходы и расходы , я тебе мигом все сбалансирую!!!!
Начнем с сьема квартиры на окраине и передвижения на общ транспорте.......
Але не стільки ж!
история повторяется?)))) кто следующий, кому бабла не хватает?))))
интересно,когда у руля будут адекватные люди стоять?))))
а то сплошные не адекваты)))) когда уже закончится этот цирк шапито?))))