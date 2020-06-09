По делу о сбитом самолете МАУ задержаны 6 человек, - представитель судебной власти Эсмаили

Представитель судебной власти Голамхосейн Эсмаили заявил, что до настоящего времени шестерых обвиняемых задержаны в связи с делом крушения украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на IRNA.

"Судебная власть, а в частности судебная организация вооруженных сил, отвечает за дело о крушении украинского самолета. Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и была назначена специальная ветвь в Судебной организации Вооруженных сил", - сказал Эсмаили.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

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