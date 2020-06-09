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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1532) суд (24827) Боинг-777 Malaysia Airlines (1370)

Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения "Боинга" радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет

Террористы "ДНР" ликовали в первые минуты после падения малайзийского рейса MH17, думая, что сбили самолет ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой журналиста с ником Children of Soros #NotOurTsar, который публикует текстовую трансляцию судебного процесса по делу МН17.

Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения Боинга радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет 01

В частности, по словам обвинения, французский журналист Жером Сессини рассказал в интервью в СМИ, что получил звонок от пресс-службы террористов, где заявили, что сбили украинский самолет.

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Прокуроры добавили, что похожее наблюдается и в прослушках самих боевиков "ДНР": сначала они ликуют, что сбили украинский самолет, а потом узнают, что сбит гражданский самолет и начинают излагать версию о сбитии украинского самолета, сбившего гражданский самолет.

Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения Боинга радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет 02
Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения Боинга радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет 03
Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения Боинга радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет 04
Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения Боинга радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет 05

Напомним, в нидерландском суде обвинение продолжает презентацию расследования по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
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Топ комментарии
+10
от дивина ...
нещасний випадок з нігером в сша викликав більше обурення ніж збитий рашкою літак, про війну, яку вони розв'язали, вже і не говорю.
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09.06.2020 15:45
+7
Було таке. І це правда.
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09.06.2020 15:33
+5
А когда росийские террористы мародерствовали и радостно фотографировались с вещами убитых в Боинге ето тоже была случайность?
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09.06.2020 16:13
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Було таке. І це правда.
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09.06.2020 15:33 Ответить
С другой стороны не сбей тогда кацапы боинг не было бы резонанса по домбасу такого каким он есть на данный момент. Не сбей бы кацапы боинг буки рашисткие до сих пор бы лупили нашей авиации...
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09.06.2020 15:38 Ответить
от дивина ...
нещасний випадок з нігером в сша викликав більше обурення ніж збитий рашкою літак, про війну, яку вони розв'язали, вже і не говорю.
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09.06.2020 15:45 Ответить
важен контекст! этот нигер вопил о помощи, а мусор не обращал никакого внимания
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09.06.2020 15:48 Ответить
"до сих пор"? да вы, батенька, оптимист!
с нашими тогдашними (впрочем и теперешними) хенералами, нашу "авиацию" покрошили бы за пару недель
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09.06.2020 15:47 Ответить
Наша авиация там давным-давно не летает. Ибо кацапам никакой боинг не помешал заставить всю линию соприкосновения своими ПВО.
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09.06.2020 15:54 Ответить
Это рассуждения из серии "Не были бы кацапы тупыми людоедами, то к ним не относились бы, как к тупым людоедам. Но они - тупые людоеды."
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09.06.2020 15:56 Ответить
Ты сам себе ответил
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09.06.2020 16:13 Ответить
Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения "Боинга" радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет - Цензор.НЕТ 2177
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09.06.2020 15:39 Ответить
А когда росийские террористы мародерствовали и радостно фотографировались с вещами убитых в Боинге ето тоже была случайность?
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09.06.2020 16:13 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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09.06.2020 16:52 Ответить
Один американський негр для США важливіший за сотні вбитих у літаку... Диву диєшся, але громадяни Нідерландів і Малазії не били росіян і не палили їх посольства. Нідерландам похер на своїх білих громадян.
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09.06.2020 16:55 Ответить
Да, так и было, я помню хронику того для, даже на ЦЕНОРЕ были ссылки на их "ликование", когда еще не было понятно, что они сбили на самом деле!
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09.06.2020 19:27 Ответить
 
 