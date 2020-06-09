Я против легализации оружия: монополия на силу должна быть исключительно у государства, - Венедиктова
В Украине у населения на руках много оружия.
Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о ее отношении к легализации оружия, Генпрокурор заявила: "Я против легализации. В стране так много оружия, что нам нужно наоборот что-то с этим делать. Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства".
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+32 HappyLand
показать весь комментарий09.06.2020 16:00
+28 Володимир Вовкодав 6dedfd78
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+26 Антон Чигур
показать весь комментарий09.06.2020 15:58
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Пожалуйста, подождите...
Детский сад - после СССР вам веры нет и никогда не будет.
Коммуналку задрали от фонаря - просто потому, что владели монополией на силу.
Нельзя забрать того чего не было.
Что вам еще не хватало, зебуины?
Пішла в хій, паскудо. Після таких слів висновок один: стовбури - потрібні.
, он дурак
Бояться, що "все нажитое непосильным трудом"
може пропасти.
І самі вони теж.
А НАСЕЛЕНИЕ - РАБЫ И ПОДДАНЫЕ, которые и должны ИМ обеспечивать сытую и бездедную жизнь! Что и кому здесь непонятно!?
венедиктова хочет харчеваьься больше
"Це історичний момент для нашого штату та нашої країни. Ми можемо пишатись виконаною роботою. Коли ми заснували цю організацію 8 років тому, ми навіть не підозрювали, що наша боротьба у штаті, що підтримує Республіканську партію, буде настільки довгою" - йдеться у заяві організації "Idaho Second Amendment Alliance".
Відтепер всі громадяни США, які досягли 18-річного віку, зможуть носити зброю на території штату та ефективно захищати себе, своїх рідних та оточуючих від небезпеки.
ввести свободное владение оружием до 30мм,
отменить уголовное преследование за
убийство судей и прокуроров
Вєнєдіктова вирішила сама вирішувать до кого застосовувати силу.
А проти неї - ніззя
Якщо на вас напали і гвалтують, відбирають майно, позбавляють здоров'я чи життя єдине право, яке ви маєте це, кликати на допомогу відповідні державні органи, які вирішать питання застосування сили. Сенс цього полягає в тому що, здоров'я та життя злочинця цінніше від ваших суб'єктивних відчуттів в результаті згвалтування, побиття чи втрати майна. В найгіршому випадку життя вам вже не повернеш, а ось злочинця ще можна використовувати на примусових роботах або навіть перевиховати, якщо впіймають.
А коріння цього "права" йде від середньовіччних ідей, які надавали сюзерену ексклюзивні права над його холопами.
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Монополія на відсіч свавіллю мусорів має бути у населення..з вмотивованим відстрілом здичавілих собак включно.
Для ідіотів з владними повноваженнями відповідаю: тим, у яких вони (ці предмети) руках.
Скільки ЩОРОКУ гине людей різного віку на дорогах та від дебілів, яких краще було б їх батькам просто "зляти у презерватив"? Тисячі щороку!!!
Але вєнєдіктови та інша п...іздота не думають забороняти автомобілі, хоча знають,що і завтра і післязавтра гинутимуть люди.
Так чому ж забороняють вільний обіг зброї?
Механізмів контролю зброї у цивілізованому світі придумано достатньо.
Відповідь проста та очевидна.
Ссикотно за свої шкури. Народ,який має зброю, змусить політиків рахуватися з своїми інтересами.
Але при цьому, політики та інша шелупонь собі у доступі до короткоствольній зброї не відмовляють.
Ось вона, справедливість на Зє-! зразок.