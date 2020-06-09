Я против легализации оружия: монополия на силу должна быть исключительно у государства, - Венедиктова

В Украине у населения на руках много оружия.

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о ее отношении к легализации оружия, Генпрокурор заявила: "Я против легализации. В стране так много оружия, что нам нужно наоборот что-то с этим делать. Я считаю, что монополия на силу должна быть исключительно у государства".

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