Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские "Буки" не стреляли
Состоящие на вооружении ВСУ "Буки" не стреляли в июле 2014 года, а следовательно не могли сбить малайзийский рейс MH17 на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой журналиста с ником Children of Soros #NotOurTsar, который публикует текстовую трансляцию судебного процесса по делу МН17.
"Обвинение отметило, что украинцы предоставили им данные о пусках своих "Буков", по этим данным, в июле 14 года украинские "Буки" пусков не совершали", - говорится в сообщении.
Кроме того прокуроры заявили о попытках найти улики о наличии украинских "Буков" в возможной зоне точек пуска 17 июля 2014 года, и таковых обнаружено не было.
Обвинение также уточнило, что украинские власти предоставили информацию о позициях всех своих "Буков". Данные голландской военной разведки совпали с этими данными (кроме одного "Бука" вдали от MH17), отметили прокуроры.
Напомним, в нидерландском суде обвинение продолжает презентацию расследования по делу МН17.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
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слідство вже знає, що бук був з рашки.
Справа в тому, що всі ті докази за допомогою фото з інтернету дуже сумнівні. І в слідства може ще виникнути ряд питань.
Наприклад - чому українські сили радіоелектронної боротьби не запеленгували РЛС цієї пускової установки?
Може звичайно є і такі. Час покаже.
Источник: https://censor.net/n3162561
"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".Источник: https://censor.net/n3162561
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Children of Soros #NotOurTsar
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Обвинение: обратный маршрут также был реконструирован по телекоммуникационным данным, показаниям свидетелей и видеоматериалам. Одним из свидетелей был сепаратист S21, которому приказали перевезти Бук из Снежного в Дебальцево.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.