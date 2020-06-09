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Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские "Буки" не стреляли

Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские

Состоящие на вооружении ВСУ "Буки" не стреляли в июле 2014 года, а следовательно не могли сбить малайзийский рейс MH17 на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой журналиста с ником Children of Soros #NotOurTsar, который публикует текстовую трансляцию судебного процесса по делу МН17.

"Обвинение отметило, что украинцы предоставили им данные о пусках своих "Буков", по этим данным, в июле 14 года украинские "Буки" пусков не совершали", - говорится в сообщении.

Кроме того прокуроры заявили о попытках найти улики о наличии украинских "Буков" в возможной зоне точек пуска 17 июля 2014 года, и таковых обнаружено не было.

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Обвинение также уточнило, что украинские власти предоставили информацию о позициях всех своих "Буков". Данные голландской военной разведки совпали с этими данными (кроме одного "Бука" вдали от MH17), отметили прокуроры.

Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские Буки не стреляли 01
Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские Буки не стреляли 02

Напомним, в нидерландском суде обвинение продолжает презентацию расследования по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
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Топ комментарии
+8
навіщо ?
слідство вже знає, що бук був з рашки.
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09.06.2020 16:22
+4
А по каким таким воздушным целям украинские военные могли Буками пулять? Конечно не совершали пусков - экономить надо, ждать когда кацапы поближе подлетят...
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09.06.2020 16:13
+4
і хто їх публікував?такі кацапо-троллі як ти?
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09.06.2020 16:36
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Не завадило б ще мати підтвердження що пускові установки українських "БУКів" не попадали в полон до ЛДНРівців.
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09.06.2020 16:11 Ответить
навіщо ?
слідство вже знає, що бук був з рашки.
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09.06.2020 16:22 Ответить
Зайвим це не було б.
Справа в тому, що всі ті докази за допомогою фото з інтернету дуже сумнівні. І в слідства може ще виникнути ряд питань.
Наприклад - чому українські сили радіоелектронної боротьби не запеленгували РЛС цієї пускової установки?
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09.06.2020 16:38 Ответить
а вони були ці сили? в липні 2014 року? в армії тоді було кілька тисяч чоловік
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09.06.2020 16:44 Ответить
Есть процесуальные нормы следствия, рассматриваются все возможные варианты.
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09.06.2020 17:32 Ответить
Є дані по всіх Буках. Суду та слідству матеріали передані, перевірені слідчою групою, яка підтвердила правдивість інформації, переданою українською стороною.
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09.06.2020 16:38 Ответить
В статті сказано про дані стосовно активності українських "БУКів". А я кажу стосовно наявності.
Може звичайно є і такі. Час покаже.
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09.06.2020 16:40 Ответить
Україна не ховає свої Буки інакше різні петушарії вже про це прокукурікали.
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09.06.2020 16:48 Ответить
Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские "Буки" не стреляли - Цензор.НЕТ 9915
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09.06.2020 16:11 Ответить
А по каким таким воздушным целям украинские военные могли Буками пулять? Конечно не совершали пусков - экономить надо, ждать когда кацапы поближе подлетят...
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09.06.2020 16:13 Ответить
Була публікація що "БУКи" використовували для боротьби з дронами.
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09.06.2020 16:33 Ответить
і хто їх публікував?такі кацапо-троллі як ти?
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09.06.2020 16:36 Ответить
Ти не повіриш....
Источник: https://censor.net/n3162561
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09.06.2020 19:34 Ответить
БУКами по дронам? там ракета бiльша за дрон.
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09.06.2020 17:21 Ответить
А як тобі це???


"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".Источник: https://censor.net/n3162561
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09.06.2020 19:33 Ответить
Угумс, ТЯО по впопучленцам тоже, да?
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09.06.2020 18:54 Ответить
ТАКИЕ ДОЛГИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРИВЯЗАТЬ К РАСЧЕТАМ ПО КРЕДИТАМ МВФ !)
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09.06.2020 16:14 Ответить
Ракета ЗРК "БУК" была современной, произведенной в России и никогда в Украину не поставлялась.
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09.06.2020 16:16 Ответить
Пичот, лапоть?
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09.06.2020 18:54 Ответить
А БУКИ БЬЮТ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ?
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09.06.2020 16:57 Ответить
Нет.
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09.06.2020 22:01 Ответить
В Твітері онлайн скріни викладає хлопець,там вже досліджують маршрут Бука до росіянії,після збиття МН17.

https://twitter.com/Mortis_Banned
https://twitter.com/Mortis_Banned

Children of Soros #NotOurTsar

@Mortis_Banned

·https://twitter.com/Mortis_Banned/status/1270355590255194112 1m

Обвинение: обратный маршрут также был реконструирован по телекоммуникационным данным, показаниям свидетелей и видеоматериалам. Одним из свидетелей был сепаратист S21, которому приказали перевезти Бук из Снежного в Дебальцево.
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09.06.2020 17:05 Ответить
Тяжело быть - "глупым и зомбированным"? Не отчаивайтесь - вы просто идиот.
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09.06.2020 18:56 Ответить
Почти шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
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09.06.2020 18:48 Ответить
Ну и что? Три отставника и хохол. Хотели защитить народ Данбаса...
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09.06.2020 18:37 Ответить
Ничего, просто яйки дверьми зажмут. Ну и - "полезные санкции"
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09.06.2020 18:58 Ответить
кому зажмут? Отставникам?
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09.06.2020 19:55 Ответить
Отставникам? Держали личные дела в руках? Вы ценный кадр для СБУ
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09.06.2020 20:14 Ответить
А ты уверен что не отставники? Ты держал документы в руках?
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09.06.2020 21:14 Ответить
Отставники участвует в войне с гораздо меньшей вероятностью чем действующие военные. Значит тот кто утверждает про отставников - сдолюен обладать большими данными, и вероятность его пособничество участия возрастает. Ты пособник международного терроризма?
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09.06.2020 22:06 Ответить
Ваше утверждение, вам и доказывать. Или слабо?
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09.06.2020 22:21 Ответить
Не собираюсь ничего доказывать упоротышам. Даже голландцы их не называют действующими военнослужащими.
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10.06.2020 00:03 Ответить
Ваня, вас уже ипут, не суетись . Ихтамнетом быть не просто, Ваня - расслабься, и получай удовольствие
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10.06.2020 01:18 Ответить
Ты сам ответил на свой вопрос. Ихтамнет!
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10.06.2020 10:01 Ответить
Кацапоид обыкновенный
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10.06.2020 16:59 Ответить
Власникам Бука.
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09.06.2020 20:29 Ответить
схерали? Претензии у следствия к 4 частным лицам. К раше претензий НЕТ.
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09.06.2020 21:15 Ответить
Будут . Пока суд над исполнителями, потом над заказчиком. Ваня - твоей параше , пистец
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10.06.2020 01:23 Ответить
нет у следствия никаких "заказчиков". Почитай обвинительное заключение, переданное следственной комиссией - только 4 гражданских лица, все.
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10.06.2020 02:07 Ответить
Читал. А вы?
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10.06.2020 03:07 Ответить
Следственная комиссия выдаёт обвинительное заключение? Мляяяя.. Не, ну я понимаю что у вас в параше как СК сказал так и будет..

Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли - Цензор.НЕТ 5009
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10.06.2020 02:21 Ответить
 
 