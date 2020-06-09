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легализация наркотиков (37) проституция (324) референдум (1432) марихуана (135) Венедиктова (726)

Венедиктова о легализации наркотиков и проституции: "Такие вопросы должны решаться на референдуме"

Венедиктова о легализации наркотиков и проституции:

Относительно решений по чувствительным вопросам нужно спрашивать у общества.

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о ее отношении к легализации легких наркотиков, таких как марихуана, Генпрокурор заявила: "Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пускай общественность определится".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я против легализации оружия: монополия на силу должна быть исключительно у государства, - Венедиктова

Венедиктова отметила, что у нее такая же позиция относительно легализации проституции.

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Топ комментарии
+10
Ахахахахах, браво 5 балов
Токо напомните, а был уже рехферендум по рынку земли? А рынок то приняли
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09.06.2020 16:09
+6
та в раде проституция процветает давно и наркота тоже.
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09.06.2020 16:07
+4
А кто решил, что по ЭТИМ вопросам - нужен референдум?
А по вопросам рынка земли, легализации оружия, нато и тд и тп - НЕ нужен референдум?
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09.06.2020 16:14
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Правила форума Совет форумчан
Є багато питань які мають вирішуватись на референдумі.
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09.06.2020 16:07 Ответить
та нафик им тот референдум, они УЖЕ всё решили:
https://censor.net/video_news/3200878/narkotiki_seks_bez_soglasiya_izvraschenie_i_izdevatelstva_blijayishie_ekspomoschniki_apostola_muntyana

Руководителя церкви "Возрождение" и актера сериала "Слуга народа-2" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах.
В 2017 году основатель центра "Возрождение" Владимир Мунтян снялся в популярном сериале "Слуга народа- 2" производства студии "Квартал 95", основателем которой является нине Президент Украины Владимир Зеленский Владимир. Его персонаж в 20 серии баллотируется в президенты под слоганом "Моисей вывел вас из Египта за 40 лет - я выведу вас быстрее".
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09.06.2020 16:17 Ответить
Венедіктова про легалізацію наркотиків і проституції: "Такі питання мають вирішуватися на референдумі" - Цензор.НЕТ 3675
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09.06.2020 16:20 Ответить
Тише там же(в возрождении) Турчинов пастырем)))))
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09.06.2020 19:47 Ответить
ну это как по земле, классный референдик был? )))
Вот точно также и по проституции и наркоте, пиплы схавают )
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09.06.2020 16:28 Ответить
та в раде проституция процветает давно и наркота тоже.
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09.06.2020 16:07 Ответить
Только в Раде?!
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09.06.2020 19:02 Ответить
Ахахахахах, браво 5 балов
Токо напомните, а был уже рехферендум по рынку земли? А рынок то приняли
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09.06.2020 16:09 Ответить
Как это не было? Был же, президенты обещали
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09.06.2020 16:29 Ответить
По рынку земли он не нужен, ибо каждый человек сам решает, что делать со своей землёй. Законом был отменён мораторий на её продажу. Референдум был обещан только по продаже земли иностранцам.
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09.06.2020 19:05 Ответить
Вот зачем им Референдум, - Наркотики и Проституцию решили легализовать, а не рабочие места на фабриках и Заводах. Знаем о результатах Янек продемонстрировал и Опробовал, - Как делать результат.ИТак , что это дело техники.А Они все муссируют , что еще немного и примут Закон о Референдуме.
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09.06.2020 16:10 Ответить
Причина статус оккупированного Крыма думаю.
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09.06.2020 16:13 Ответить
По Крыму и дыры вопросов на референдум выносится Не Будут.
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09.06.2020 16:20 Ответить
АГА!!! Так вот для чего ВаЗЕлин вынес законопроект про референдум!!!!
Венедиктова о легализации наркотиков и проституции: "Такие вопросы должны решаться на референдуме" - Цензор.НЕТ 8393
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09.06.2020 16:10 Ответить
Думающий/пишущий о вазелине, не угадали!
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09.06.2020 19:07 Ответить
Не агитация и не пропаганда, а объяснение позиций.
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09.06.2020 19:09 Ответить
какой идиот будет против косячка и девочек?
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09.06.2020 16:10 Ответить
Евглена Зеленая периодически зебуину пропиз воспитательные моменты по этому поводу устраивает.
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09.06.2020 16:13 Ответить
Я одного такого знаю - Аваков
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09.06.2020 16:14 Ответить
Тебе нравится Венедиктова тогда ты батенька гурман
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09.06.2020 16:15 Ответить
Ее лицо способен полюбить лишь 3д принер))
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09.06.2020 16:19 Ответить
Идиот - не идиот, но вы не наберёте и 70%, которые поддержат эти легализации. У нас в Штатах легализацию марихуаны поддерживает 2/3, а проституции - порядка половины.
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09.06.2020 19:18 Ответить
Может саму бенедиктову проголосуем на референдуме, может ли она быть прокурором, обслуживая политические заказы своей партии
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09.06.2020 16:10 Ответить
36 тысяч на ветеринаров не хватает? Рузке Венедиктова ищет новую работу?
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09.06.2020 16:11 Ответить
ПРИЧЕМ НА ГЕЙСКО - РОССИЙСКОМ )))
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09.06.2020 16:12 Ответить
А кто решил, что по ЭТИМ вопросам - нужен референдум?
А по вопросам рынка земли, легализации оружия, нато и тд и тп - НЕ нужен референдум?
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09.06.2020 16:14 Ответить
Разрешить оружие? Легальные огнестрелы, а не травматы? Через месяц от "СН" останется одно воспоминание. НАТО - так путлер нападет. Землю продавать? Так то МВФ распорядился. Без его денег, атаман Грыцько банкрот .
Венедіктова про легалізацію наркотиків і проституції: "Такі питання мають вирішуватися на референдумі" - Цензор.НЕТ 1584
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09.06.2020 16:21 Ответить
Полно стран, где оружие продаётся в магазинах. Ну и?!
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09.06.2020 19:30 Ответить
По вопросу продажи земли иностранцам референдум будет.

Кто не хочет, пусть не продаёт, зачем референдум? Запрещать продавать то, что тебе принадлежит - нонсенс. Другое дело - ограничения связанные с продажей.
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09.06.2020 19:27 Ответить
Эти вопросы должны решать проститутки и наркоманы.
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09.06.2020 16:15 Ответить
ну так и спросили же у проститутки на службе у наркомана
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09.06.2020 16:21 Ответить
Вы наркоман или врач-нарколог?

Вы её заказывали, как проститутку или свечку держали, при заказе кем-то другим?

Кстати, а вот она проститутка по вашим критериям: https://www.youtube.com/watch?v=7yQH89ixnVE ?
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09.06.2020 19:37 Ответить
Зачем, если их мнение известно?
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09.06.2020 19:31 Ответить
Тошнит уже от этого слова "референдум" посыл то ясен, но после последнего такого, ихтамнеты везде завелись. Опять саботируют.
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09.06.2020 16:18 Ответить
Ихтамнеты появились до референдума и организовали его уже после своего появления.
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09.06.2020 19:39 Ответить
как я и сказала, после референдума. что там было до, простой народ не знает.
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10.06.2020 15:26 Ответить
Что, вы не видели зелчелов в Крыму до референдума???!!!
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14.06.2020 02:34 Ответить
ви, суки 73/43%зебільні, винесіть ще на референдум сімейний секс та пиво!
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09.06.2020 16:26 Ответить
Какая связь одного с другим? Семейный секс это как, всей семьёй?! А что решать на референдуме о пиве?
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09.06.2020 19:43 Ответить
Легалізація проституції та наркотиків - важливі соціальні питання. Звісно, Венедіктова права, це повинен вирішити народ. Як на мою думку, то в такій легалізіції є свої плюси та мінуси. Кожен має право висловити свою думку, поміркувати, чим це може загрожувати суспільству.
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09.06.2020 16:33 Ответить
трава наркотик слабее водки! И трава и так есть, просто она не легальна типа, а так ее курят в каждом дворе! Вопрос в том, что вывести ее с черного рынка и получать с этого налоги! И проституция есть и на дорогах шлюхи и бордели есть, только они не легальные! А если легализовать, то будут капать бабки в бюджет! И тюрьмы и суды разгрузятся и полиция будет ловить настоящих преступников!
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09.06.2020 19:22 Ответить
Наивный. Полиция желает легализоваться в сфере наркоты и проституции.
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10.06.2020 01:20 Ответить
что бы сделать легалайз, нужно хоть чуть чуть иметь в голове чего то современного и европейского. Наши дикари не понимают это. Во вторых нужно разработать регламент, а брать готовый образец польши не получится, так как у них система медицины другая. А в третьих нужно будет пересмотреть все дела тех, кого приняли и посадили за это дело. Амнистировать так сказать. По сему, в украине делать легалайз, это терять рынок, менты не позволят отобрать у них то, за что можно высосать бабла. Сама трава упадет в цене, если всюду расти начнет, куда интереснее нагибать остальных и сбивать штрафы. Неет, у нас никогда не будет такой радости, с этими олигархами и прочей шушерой.
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10.06.2020 15:31 Ответить
Если проституция - преступление, то, кто жертва?
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09.06.2020 19:48 Ответить
экономика
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10.06.2020 10:47 Ответить
Экономика от этого не страдает, потому что законами эта прибыль не предусмотрена. Экономика страдает не от проституции, а от нелегализации последней.
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14.06.2020 02:41 Ответить
Прошу референдум провести в задымленных участках, и при входе на бюллетень насыпайте не жлобитесь.
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09.06.2020 16:33 Ответить
А вот этот вопрос люди должны сами решать на референдуме...
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09.06.2020 16:38 Ответить
ДА! Еще по зарплате надо обязательно референдум провести! Какая-то маленькая унас минимальная ЗП.
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09.06.2020 16:43 Ответить
Нужно минимальные связывать с максимальными определённым соотношением. Для этого не нужен референдум, а нужна политическая воля депутатов.
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09.06.2020 19:52 Ответить
Я за референдумы.
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09.06.2020 16:48 Ответить
Так выйти на панель она готова, а вот народу разрешить иметь оружие ссыкотно. 73% ссыкунов выбрали такое же отребье как и сами
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09.06.2020 17:02 Ответить
Откуда у вас статистика об отношении народа к продаже оружия населению? Кстати, я не слышал,чтобы ЕвроСоль попаредника сетовала за эту продажу. Они тоже ссыкуны и отребье?
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09.06.2020 19:57 Ответить
Продаж землі латифундіям в руки орендарів з теплих країн, це маленька дрібничка, маленька вимога від економічного вбивці - МВФ, а проституція і наркотики це загальнонаціональна проблема? На мою думку пора секспослуги легалізувати, як це робиться в Німеччині в Бельгії Голландії тощо і не віддавати цей бізнес в руки мафії і корумпованої поліції. Це відразу зніме проблему податків, рознесення хвороб і спіду, законодавчого захисту тих хто надає секспослуги проституки стануть гейшами чи куртизанками. Чому яйцелітину можна продавати на виніс сурогатним матерям, а секспослугу не можна? В кінці кінців є жінки проститутки, і є абсолютно такі ж проститутки з членами навіть зі значками народних депутатів. Тут палка має два кінці один платить інша надає послугу.
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09.06.2020 17:04 Ответить
Де факто проституция легализована практически во всём Мире и называется массажем.
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09.06.2020 19:59 Ответить
Для чого називати проституцію - масажем, це як війну назвати - АТО чи якоюсь ООС. Є масаж, а є секс послуги і їх потрібно узаконити для податків і захисту жінок-куртизанко і їх клієнтури від хвороб, рекету, мафії і іншого лайна. До них же йдуть такі ж само сексотримувачі послуг з грошима і членом, які чомусь думають, що вони більш порядні за куртизанок. Тому всім буде краще коли назвати все це своїм іменем. Як казав Конфуцій як предмет назвеш тим він і є.
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09.06.2020 20:28 Ответить
Вы про де-юре говорите, а я сказал про де-факто.

Не поймите меня неправильно: я за легализацию проституции, потому что каждый вправе распоряжаться своей собственностью/телом как пожелает. В этом "преступлении" нет жертв - обе стороны в выигрыше.
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10.06.2020 00:00 Ответить
У тети Венедиктовой с головой все в порядке? Она психа проходила? Не по учетам, а собеседование?
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09.06.2020 17:24 Ответить
А что она говорит такого неадекватного?
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09.06.2020 20:01 Ответить
Хто голоси рахувати буде?
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09.06.2020 18:43 Ответить
Давно пора вывести это с черного рынка и легализовать! Легально будут документы и справки и налоги будут платиться! И судебная система разгрузится и тюрьмы разгрузятся. Сажать за это в тюрьму в 21-ом веке - это преступление! Пусть полиция ловит настоящих преступников, которые убивают, грабят, рэкетирством занимаются, коррупцией, воровством, и т.д. А траву надо легализовать и открывать легальные магазины травы! И проститутки должны быть со справками и в легальных борделях. Помимо того, что пойдет с налогов огромные деньги в казну, так еще пойдут бешеные бабки с туризма!!! Нужно делать страну свободы!!! Все сделать белым и легальным! Потому что проституция и трава и так есть и все знают, где их взять! И только нет никаких справок, что трава нормальная, а не опрыскана какой то херней синтетической типа спайса или проститутки без справок и вдруг казус и подхватил херни какой то. Нужно делать все цивилизовано! Урегулировать все законодательно! Тем более трава - это вообще можно считать мягче алкоголя. Под бухлом люди начинают чудить и убийства и тому подобное, а под травой люди расслабляются и на позитиве ржут и всякую вкусную еду хавают! ))) Однозначно я за легалайз и травы и проституции!!! Одни плюсы от этого!
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09.06.2020 19:18 Ответить
зеленский и его шайка кидалы и твари
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09.06.2020 19:26 Ответить
 
 