Венедиктова о легализации наркотиков и проституции: "Такие вопросы должны решаться на референдуме"
Относительно решений по чувствительным вопросам нужно спрашивать у общества.
Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о ее отношении к легализации легких наркотиков, таких как марихуана, Генпрокурор заявила: "Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пускай общественность определится".
Венедиктова отметила, что у нее такая же позиция относительно легализации проституции.
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https://censor.net/video_news/3200878/narkotiki_seks_bez_soglasiya_izvraschenie_i_izdevatelstva_blijayishie_ekspomoschniki_apostola_muntyana
Руководителя церкви "Возрождение" и актера сериала "Слуга народа-2" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах.
В 2017 году основатель центра "Возрождение" Владимир Мунтян снялся в популярном сериале "Слуга народа- 2" производства студии "Квартал 95", основателем которой является нине Президент Украины Владимир Зеленский Владимир. Его персонаж в 20 серии баллотируется в президенты под слоганом "Моисей вывел вас из Египта за 40 лет - я выведу вас быстрее".
Вот точно также и по проституции и наркоте, пиплы схавают )
Токо напомните, а был уже рехферендум по рынку земли? А рынок то приняли
пропизвоспитательные моменты по этому поводу устраивает.
А по вопросам рынка земли, легализации оружия, нато и тд и тп - НЕ нужен референдум?
Кто не хочет, пусть не продаёт, зачем референдум? Запрещать продавать то, что тебе принадлежит - нонсенс. Другое дело - ограничения связанные с продажей.
Вы её заказывали, как проститутку или свечку держали, при заказе кем-то другим?
Кстати, а вот она проститутка по вашим критериям: https://www.youtube.com/watch?v=7yQH89ixnVE ?
Не поймите меня неправильно: я за легализацию проституции, потому что каждый вправе распоряжаться своей собственностью/телом как пожелает. В этом "преступлении" нет жертв - обе стороны в выигрыше.