Венедиктова о легализации наркотиков и проституции: "Такие вопросы должны решаться на референдуме"

Относительно решений по чувствительным вопросам нужно спрашивать у общества.

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о ее отношении к легализации легких наркотиков, таких как марихуана, Генпрокурор заявила: "Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пускай общественность определится".

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Венедиктова отметила, что у нее такая же позиция относительно легализации проституции.