На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что на референдум в Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса и т.п.
Об этом заявила Верещук, отвечая на вопрос журналистов, какие вопросы следует выносить на референдум в случае принятия соответствующего закона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На референдум могут выноситься вопросы, не противоречащие Конституции и законам Украины. Конечно, это вопросы общенационального значения. Понятно, что это должны быть вопросы, которые являются общественно значимыми... Вот, например, вопрос земли среди них есть, вопрос о деятельности парламента, о двухпалатности парламента и уменьшении количества депутатов. Я бы тоже хотела услышать, что люди говорят по данному вопросу", - сказала депутат.
Верещук отметила, что перед началом любого референдума необходимо проводить информационную и разъяснительную кампании. В законопроекте должно быть четко изложено все, что касается этапов и шагов его проведения, подчеркнула она.
На вопрос о целесообразности вынесения на референдум вопроса об игорном бизнесе Верещук отметила: "Возможно, было бы и логично (вынести на референдум. - Ред.). Потому что это большая дискуссия: разрешать ли игорный бизнес, не являются ли сомнительными доходами государственного бюджета легализация игорного бизнеса. А с другой стороны запрет игорного бизнеса уже 10 лет действует и это породило огромную черную дыру".
Пожалуйста, подождите...
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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про референдум.
Ключова новація - можливість електронного голосування.
Документ також розширює коло суб'єктів процесу: ними можуть бути партії й ГО, зареєстровані в ЦВК.
Як і на онлайн-виборах мерів великих міст, яке вони вже анонсували.
Ми можемо не вигрібтись із цієї зеленої трясовини.
Народ должен сам определять вопросы и принимать решения по результатам референдума.
Нельзя допускать принятие решений при малом разрыве в 1.. 2... и даже 10%.
Здесь нужно принимать решения при подавляющем большинстве.
Ты знаешь этот страшный результат?
Уверен, что вокруг одни сепары?
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
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Легализация - это не разрешение, это выведение в правовое поле. Игорный бизнес и так разрешён - ментовской мафии.
Зрозуміло, на догоду пуйлу
може оцей слуга вже цим і займатися, так ні, знань же не вистачає.
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
Вопросы повышения тарифов и цен, повышения пенсионного возраста еще более значимые, поэтому их нужно выносить на референдум в первую очередь.
Без этого вся демократия, европейские ценности лишь пустая имитация, надувательство и лохотрон населения.
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
Может прежде, чем орать про сокращение, нужно определить - КАКОЕ количество граждан представляет один депутат. И тогда количество депутатов определится автоматически.
референдум в реальних, ******** умовах України - забава для дебілів.. поспитайте сміливих експериментаторів-референдуалів окупованого Донбасу або Криму..
Референдуми можуть бути місцевими, у громадах, типу - де збудувати дорогу, парк, або завод...