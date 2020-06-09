На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что на референдум в Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса и т.п.

Об этом заявила Верещук, отвечая на вопрос журналистов, какие вопросы следует выносить на референдум в случае принятия соответствующего закона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На референдум могут выноситься вопросы, не противоречащие Конституции и законам Украины. Конечно, это вопросы общенационального значения. Понятно, что это должны быть вопросы, которые являются общественно значимыми... Вот, например, вопрос земли среди них есть, вопрос о деятельности парламента, о двухпалатности парламента и уменьшении количества депутатов. Я бы тоже хотела услышать, что люди говорят по данному вопросу", - сказала депутат.

Верещук отметила, что перед началом любого референдума необходимо проводить информационную и разъяснительную кампании. В законопроекте должно быть четко изложено все, что касается этапов и шагов его проведения, подчеркнула она.

На вопрос о целесообразности вынесения на референдум вопроса об игорном бизнесе Верещук отметила: "Возможно, было бы и логично (вынести на референдум. - Ред.). Потому что это большая дискуссия: разрешать ли игорный бизнес, не являются ли сомнительными доходами государственного бюджета легализация игорного бизнеса. А с другой стороны запрет игорного бизнеса уже 10 лет действует и это породило огромную черную дыру".

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