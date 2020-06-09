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референдум (1432) Слуга народа (2620) Верещук (498)

На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук

На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, -

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что на референдум в Украине нужно выносить общественно значимые вопросы, среди которых могут быть вопросы земли, сокращения количества депутатов, легализация игорного бизнеса и т.п.

Об этом заявила Верещук, отвечая на вопрос журналистов, какие вопросы следует выносить на референдум в случае принятия соответствующего закона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На референдум могут выноситься вопросы, не противоречащие Конституции и законам Украины. Конечно, это вопросы общенационального значения. Понятно, что это должны быть вопросы, которые являются общественно значимыми... Вот, например, вопрос земли среди них есть, вопрос о деятельности парламента, о двухпалатности парламента и уменьшении количества депутатов. Я бы тоже хотела услышать, что люди говорят по данному вопросу", - сказала депутат.

Верещук отметила, что перед началом любого референдума необходимо проводить информационную и разъяснительную кампании. В законопроекте должно быть четко изложено все, что касается этапов и шагов его проведения, подчеркнула она.

На вопрос о целесообразности вынесения на референдум вопроса об игорном бизнесе Верещук отметила: "Возможно, было бы и логично (вынести на референдум. - Ред.). Потому что это большая дискуссия: разрешать ли игорный бизнес, не являются ли сомнительными доходами государственного бюджета легализация игорного бизнеса. А с другой стороны запрет игорного бизнеса уже 10 лет действует и это породило огромную черную дыру".

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Топ комментарии
+6
Референдумы должны касаться местного уровня. А если завтра, например, объявить референдум об отмене всех налогов или о бесплатном газе или о зарплате по 100000 баксов -- я думаю 73% будет ЗА. И только 25% вменяемых будут пытаться что-то объяснить, но кто же их будет слушать.
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09.06.2020 17:10
+6
Да неужели? А референдум по изменению территории Украины. !!! Как предлагает бубочка в своем законе !!! Твое IQ олигофрена это переживет? Или может воспротивится?
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09.06.2020 17:22
+6
Пані депутат ! Уже проводили референдум про зменшення числа депутатів . Ще при Кучмі . Подивіться на результати : «Зменшення загальної кількости народних депутатів України з 450 до 300 осіб схвалили 91.1 відс. громадян. « Пройшло двадцять років .
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09.06.2020 17:34
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Правила форума Совет форумчан
вы враги народа и слуги олигархов..
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09.06.2020 16:59 Ответить
Да. Зеленое недоразумение в законопроект о референдумах включило норму о референдуме по изменению территории Украины. !!! Продавать страну, так продавать и оптом и в розницу. С@ки !!!
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09.06.2020 17:06 Ответить
Уявіть що дубілети, фролови понамальовують в тому онлайн-голосуванні по мові, НАТО...

https://twitter.com/dw_ukrainian
https://twitter.com/dw_ukrainian DW українською
https://twitter.com/dw_ukrainian @dw_ukrainian

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про референдум.

Ключова новація - можливість електронного голосування.


Документ також розширює коло суб'єктів процесу: ними можуть бути партії й ГО, зареєстровані в ЦВК.
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09.06.2020 17:00 Ответить
шото это мне напоминает...
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09.06.2020 17:06 Ответить
Судячи як Дубілєт переписав населення, то віри цьому голосуванню 0х0,888(число Дубілєта).
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09.06.2020 17:06 Ответить
Федоров уже рассказывал про ".... свое решение можете потом поменять в течение дня.... ".
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09.06.2020 17:07 Ответить
І ніхто не зможе їх перевірити.
Як і на онлайн-виборах мерів великих міст, яке вони вже анонсували.
Ми можемо не вигрібтись із цієї зеленої трясовини.
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09.06.2020 17:11 Ответить
Нужно разработать механизм вынесения вопроса на референдум, а не выносить ваши хотелки.
Народ должен сам определять вопросы и принимать решения по результатам референдума.
Нельзя допускать принятие решений при малом разрыве в 1.. 2... и даже 10%.
Здесь нужно принимать решения при подавляющем большинстве.
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09.06.2020 17:04 Ответить
Референдумы должны касаться местного уровня. А если завтра, например, объявить референдум об отмене всех налогов или о бесплатном газе или о зарплате по 100000 баксов -- я думаю 73% будет ЗА. И только 25% вменяемых будут пытаться что-то объяснить, но кто же их будет слушать.
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09.06.2020 17:10 Ответить
Специально для тебя тут по пунктам что было расписано что запрещается, но если у тебя IQ правда 18 а объём 49 то ты ценный кадр среди порохоботов!
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09.06.2020 17:19 Ответить
Да неужели? А референдум по изменению территории Украины. !!! Как предлагает бубочка в своем законе !!! Твое IQ олигофрена это переживет? Или может воспротивится?
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09.06.2020 17:22 Ответить
А что, боишься изменения территории Украины?
Ты знаешь этот страшный результат?
Уверен, что вокруг одни сепары?
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09.06.2020 18:23 Ответить
Не все, но 73% точно есть...
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09.06.2020 18:55 Ответить
Патамуша - Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота.
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09.06.2020 19:50 Ответить
питання про зменшення депутатів з 450 до 300 вже позитивно прголосували на референдумі 2000 року.
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09.06.2020 17:55 Ответить
Кто против сокращения депутатов в парламенте?
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09.06.2020 17:05 Ответить
Я за скорочення слуг народу і збереження кількості депутатів, бо парламентаризм - це представництво населення в законодавчому органі (не плутати з табуном трускавецьких випускників).
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09.06.2020 17:08 Ответить
А кто определял сколько нужно? У нас их по европейским нормам и так не много на 100000 населения.
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09.06.2020 17:12 Ответить
Руферендум 2000 року:
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
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09.06.2020 17:54 Ответить
Якщо не буде референдума по ринку землі, то всі покупці-перекупщики української землі право на її володіння просто втратять без ніякої компенсації. Вся земля, окрім тих пайщиків, що її не продавали, перейде у державний земельний банк.
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09.06.2020 17:09 Ответить
помрій.
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09.06.2020 17:15 Ответить
О минимальной зарплате и тарифах? Неё?)))
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09.06.2020 17:09 Ответить
Канешна зубожилий запропонують сто тисяч пятьсот доларів кожному
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09.06.2020 17:16 Ответить
Референдум, це спосіб уникнути відповідальності прикрившись бажанням народу. Його вводять не для народу, а щоби безкарно цей народ киданути. Тому, які зарплати?
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09.06.2020 17:17 Ответить
"Потому что это большая дискуссия: разрешать ли игорный бизнес, не являются ли сомнительными доходами государственного бюджета легализация игорного бизнеса."
-----------
Легализация - это не разрешение, это выведение в правовое поле. Игорный бизнес и так разрешён - ментовской мафии.
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09.06.2020 17:10 Ответить
А може питання імпічменту?
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09.06.2020 17:12 Ответить
Наближаються місцеві вибори. Зелені розуміють, що їх очікує фіаско. Вигадали якусь падлянку... Поки що не зрозуміло для чого, але думаю, що перше "вода до Криму", друге капітуляція на умовах Москви, ну і олігархи собі щось урвуть, під прикриттям "волі тупого народу"
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09.06.2020 17:14 Ответить
Ванго, ти?
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09.06.2020 17:17 Ответить
Гірше, я твій вирок.
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09.06.2020 17:37 Ответить
Зелені слуги хочуть статтю 1 Конституції змінити!
Зрозуміло, на догоду пуйлу
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09.06.2020 17:16 Ответить
а решать что выносить или нет будет зе-мафия... вот по земле никаких референдумов, так пропихнули
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09.06.2020 17:32 Ответить
Пані депутат ! Уже проводили референдум про зменшення числа депутатів . Ще при Кучмі . Подивіться на результати : «Зменшення загальної кількости народних депутатів України з 450 до 300 осіб схвалили 91.1 відс. громадян. « Пройшло двадцять років .
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09.06.2020 17:34 Ответить
... проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
може оцей слуга вже цим і займатися, так ні, знань же не вистачає.
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09.06.2020 17:53 Ответить
Сокращении депутатов в парламенте это не общественно значимый вопрос. Общественно значимый вопрос это когда этот вопрос может повлиять на жизнь в целом Украины, ее народа. А этот вопрос можно было решить в стенах парламента и не зачем напрасно тратить народные деньги на референдум
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09.06.2020 17:42 Ответить
референдум про це було проведео у 2000 році.
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
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09.06.2020 17:52 Ответить
На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук

Вопросы повышения тарифов и цен, повышения пенсионного возраста еще более значимые, поэтому их нужно выносить на референдум в первую очередь.
Без этого вся демократия, европейские ценности лишь пустая имитация, надувательство и лохотрон населения.
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09.06.2020 17:44 Ответить
сокращение депутатов уже бьіло прореферендено на РЕФЕРЕНДУМЕ 2000 ГОДА. беріть результати і робіть, а тільки писдіть можете.
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
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09.06.2020 17:50 Ответить
Вы все дураки!
Может прежде, чем орать про сокращение, нужно определить - КАКОЕ количество граждан представляет один депутат. И тогда количество депутатов определится автоматически.
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09.06.2020 18:01 Ответить
Отож, а хто хоче її землю продати латифундії без референдума то нехай років з три повоює за неї.
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09.06.2020 19:18 Ответить
головне, суспільно значуще питання, зебіли вже вирішили - їхня Вошьдь через свої відосіки-серіали тепер може робити з державою все - усЬо будєт квартал..
референдум в реальних, ******** умовах України - забава для дебілів.. поспитайте сміливих експериментаторів-референдуалів окупованого Донбасу або Криму..
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09.06.2020 19:25 Ответить
и обязательно ооб особом статусе отдельных территорий и вопросы присоединения тех территорий ,население которых призвало рашистскую войну в Украину
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09.06.2020 20:11 Ответить
Загальнонаціональних референдумів не повинно бути зовсім, бо це ніщо інше, як зніття відповідальності з влади... Тоді нахєр бубочку - дайош безперервний референдум, тобто анархію...
Референдуми можуть бути місцевими, у громадах, типу - де збудувати дорогу, парк, або завод...
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09.06.2020 20:11 Ответить
На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8748
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09.06.2020 22:02 Ответить
На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3445
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09.06.2020 22:03 Ответить
 
 