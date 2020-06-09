Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Китайской Народной Республики с широким спектром медицинских изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий, а именно: тест-системы для диагностики коронавируса (50 016 единиц), медицинские маски (50 тыс. единиц), медицинские защитные очки (30 тыс. единиц), бесконтактные термометры (1 тыс. единиц), медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц), медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц), одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).

Отмечается, что получение гумпомощи стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на высоком и самом высоком уровнях в вопросах преодоления коронавирусной болезни.

Министр иностранных дел выразил уверенность, что доверительная, открытая и дружественная атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинского-китайского стратегического партнерства.

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