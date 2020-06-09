Иран не выполняет данных на международных площадках обещаний по сбитому самолету МАУ, поэтому ему надо было публично заявить о завершении расследования, - Енин

Украинская сторона настаивает на объективном, беспристрастном расследовании обстоятельств крушения самолета "МАУ" у Тегерана, а также на предоставлении Ираном гарантий о неповторении.

Об этом Громадському радіо радио рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Также Украина настаивает на должном уровне компенсаций семьям погибших работников авиакомпании "МАУ".

"Мы стараемся максимально активно давить на тегеранскую сторону не только как Украина, но и в более широком контексте, используя площадки международных организаций", - сказал дипломат.

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По словам Евгения Енина, говорить об окончании технического или уголовного расследования пока не расшифрованы черные ящики - некорректно.

"На днях в Монреале заседает международная организация, которая курирует вопросы гражданской авиации. Именно на таком же заседании в марте представитель Ирана выразил готовность в течение двух недель передать черные ящики третьему государству, которое обеспечило бы их расшифровку. До сих пор никаких действий не осуществлено. Поэтому иранской стороне важно подать позицию о завершении расследования", - пояснил Евгений Енин.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

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