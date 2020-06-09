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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1736) расследование (3020) МАУ (328) черный ящик (90) Енин (328)

Иран не выполняет данных на международных площадках обещаний по сбитому самолету МАУ, поэтому ему надо было публично заявить о завершении расследования, - Енин

Иран не выполняет данных на международных площадках обещаний по сбитому самолету МАУ, поэтому ему надо было публично заявить о завершении расследования, - Енин

Украинская сторона настаивает на объективном, беспристрастном расследовании обстоятельств крушения самолета "МАУ" у Тегерана, а также на предоставлении Ираном гарантий о неповторении.

Об этом Громадському радіо радио рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Также Украина настаивает на должном уровне компенсаций семьям погибших работников авиакомпании "МАУ".

"Мы стараемся максимально активно давить на тегеранскую сторону не только как Украина, но и в более широком контексте, используя площадки международных организаций", - сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о сбитом самолете МАУ задержаны 6 человек, - представитель судебной власти Эсмаили

По словам Евгения Енина, говорить об окончании технического или уголовного расследования пока не расшифрованы черные ящики - некорректно.

"На днях в Монреале заседает международная организация, которая курирует вопросы гражданской авиации. Именно на таком же заседании в марте представитель Ирана выразил готовность в течение двух недель передать черные ящики третьему государству, которое обеспечило бы их расшифровку. До сих пор никаких действий не осуществлено. Поэтому иранской стороне важно подать позицию о завершении расследования", - пояснил Евгений Енин.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Читайте также: Украина не видит реального продвижения в расследовании крушения самолета МАУ и рассчитывает, что Иран как можно скорее перейдет от красивых слов к действиям, - Енин

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Топ комментарии
+3
Чего тут советовать?
Если твой оппонент тряпка, тебе чьи-либо советы нужны?
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09.06.2020 17:26
+2
Так Бубочка уже все порешал, или нет?

Иран не выполняет данных на международных площадках обещаний по сбитому самолету МАУ, поэтому ему надо было публично заявить о завершении расследования, - Енин - Цензор.НЕТ 341
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09.06.2020 17:14
+2
идиоты.. какие гарантии может дать тер. государство исламских фундаменталистов, вы еще у ИГИЛ гарантий попросите - тоже вроде Исламское государство))
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09.06.2020 17:37
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Так Бубочка уже все порешал, или нет?

Иран не выполняет данных на международных площадках обещаний по сбитому самолету МАУ, поэтому ему надо было публично заявить о завершении расследования, - Енин - Цензор.НЕТ 341
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09.06.2020 17:14 Ответить
Та вы шо Шо не боятся генералисимуса??? Во гады!!!
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09.06.2020 17:17 Ответить
Персы делают то, что им советую кацы, нех тут мудрить!!!
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09.06.2020 17:18 Ответить
Чего тут советовать?
Если твой оппонент тряпка, тебе чьи-либо советы нужны?
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09.06.2020 17:26 Ответить
разорвать отношения?
ах оставьте
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09.06.2020 17:22 Ответить
Зеленский не выполняет обещаний, данных на украинских площадках более года назад.
Не ходит простой учитель в тот магазин. Да и кортеж у учителя явно скромнее.
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09.06.2020 17:24 Ответить
Повторение мать учения.
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09.06.2020 17:27 Ответить
как не печально, но надо признать: слабый президент - слабая страна. Иран сбил наш самолет, президент молчок, Параша украла нашего солдата опять молчок. МИД молчок. Не власть а общество глухонемых
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09.06.2020 17:29 Ответить
Именно на таком же заседании в марте представитель Ирана выразил готовность в течение двух недель передать черные ящики третьему государству, никто не в курсе 2 недели прошли или у них там другое летоисчисление?
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09.06.2020 17:30 Ответить
идиоты.. какие гарантии может дать тер. государство исламских фундаменталистов, вы еще у ИГИЛ гарантий попросите - тоже вроде Исламское государство))
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09.06.2020 17:37 Ответить
Иранцы от трамповских люлей целенаправленно спетляли. За всю сварку заплатила Украина своими людьми и самолётом. Нужно было сразу персов брать и не отпускать, если мы хотели чего-то добиться. А так сейчас те уже прочно положили на Украину. Всё, время ушло. Чмошники и есть чмошники.
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10.06.2020 14:27 Ответить
 
 