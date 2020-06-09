Херсон заявляет о победе над коронавирусом: в области осталось 4 больных, новых случаев нет уже 6 дней

В Херсоне выздоровели все 20 человек, заболевших ранее коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета со ссылкой на управление здоровья.

"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в целом на Херсонщине было 179 больных, из которых уже выздоровели 172 жителя, умерли с начала эпидемии трое.

В управлении призвали херсонцев продолжать пользоваться масками в общественных местах и ​​городском транспорте и соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Согласно данным СНБО, на Херсонщине уже 6 дней не регистрируют новых случаев коронавируса.

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