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Херсон заявляет о победе над коронавирусом: в области осталось 4 больных, новых случаев нет уже 6 дней

Херсон заявляет о победе над коронавирусом: в области осталось 4 больных, новых случаев нет уже 6 дней

В Херсоне выздоровели все 20 человек, заболевших ранее коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета со ссылкой на управление здоровья.

"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в целом на Херсонщине было 179 больных, из которых уже выздоровели 172 жителя, умерли с начала эпидемии трое.

В управлении призвали херсонцев продолжать пользоваться масками в общественных местах и ​​городском транспорте и соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Согласно данным СНБО, на Херсонщине уже 6 дней не регистрируют новых случаев коронавируса.

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Топ комментарии
+2
Потрібно збільшити кількість ПЦР тестів які робляться в Херсонській області і перевірити лабораторію, чи там лаборанти не заснули за роботою!
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09.06.2020 17:35
+2
Нет тестов, нет зараженных это Перемога?
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09.06.2020 17:36
+2
та ну, ви що? ще заразиться, де ми ще такого дурня знайдемо?)
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09.06.2020 17:41
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Потрібно збільшити кількість ПЦР тестів які робляться в Херсонській області і перевірити лабораторію, чи там лаборанти не заснули за роботою!
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09.06.2020 17:35 Ответить
Та ми тут вже перехворіли ще взимку. Просто не знали, що то коронавірус.
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09.06.2020 17:40 Ответить
Всі перехворіли ще взимку, а в Китаї це вже була друга хвиля, бо імунитет від коронавірусу діє 3 місяці, потім нова хвиля.
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09.06.2020 17:43 Ответить
У нас тут китайців купа.
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09.06.2020 17:44 Ответить
Ага, ага, давайте й далі розкручувати вірусобєсіє! Іще не всі гроші спижжені, іще не всі маски продані! Іще не все зерно з Держрезерву з'їли миші!
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10.06.2020 06:30 Ответить
Дай Бог!
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09.06.2020 17:35 Ответить
та Зевс не насылал вирус, это мыши, пора бы знать уже. кстати, Зевса нет
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09.06.2020 17:36 Ответить
Та задовбав цей Хєрсон. Що знову головного сан.лікаря відправляти?
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09.06.2020 17:36 Ответить
та ну, ви що? ще заразиться, де ми ще такого дурня знайдемо?)
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09.06.2020 17:41 Ответить
Херсон, а не Хєрсон. І чим це він Вас задовбав? Населення мало, автобуси не їздили майже півтора місяці. Немає скупчень, немає передачи хвороби.
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09.06.2020 17:43 Ответить
Хєр... із ним. Просто дивно. Там багато моряків, а вони з усього світу можуть в місто заразу привести...
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09.06.2020 17:46 Ответить
Моряки коронавірус не привезуть, може тільки трипер. Вірус проявится ще на кораблі.
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09.06.2020 17:48 Ответить
Та ну. Не усі ж вони по півроку плавають...?
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09.06.2020 17:49 Ответить
Якщо рейси закордонні, то майже усі. А максимальний час від зараження до захворювання - 2 тижні.
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09.06.2020 17:57 Ответить
Это вы плаваете,и даже не плывете.а моряки ходят в море
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09.06.2020 18:38 Ответить
Нет тестов, нет зараженных это Перемога?
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09.06.2020 17:36 Ответить
Эх, отдыхающих понаедет!
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09.06.2020 17:37 Ответить
Для того і робляться такі заяви )
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09.06.2020 18:04 Ответить
Ничего. Сейчас привезут. Туристы и отдыхающие.
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09.06.2020 17:38 Ответить
против вируса нет приема, но есть противоядие у губернаста Херсона.
просто тесты там такие
как конОпли боевые
дунул в тест ты раза три
десять штук ты заплати

И ведь наш вопрос извечен
И статистик Смоскворечен
(да ну его, писать пох.вальбу тем кто понанедообследовал жиделей области и закапелков )
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09.06.2020 17:40 Ответить
Сказку про КоронвиRUS докладывают ежедневно голос Левитана в 1941 году
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09.06.2020 17:40 Ответить
Херсон заявляет о победе над коронавирусом: в области осталось 4 больных, новых случаев нет уже 6 дней - Цензор.НЕТ 3809
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09.06.2020 17:40 Ответить
Старый анекдот:
Во времена СССР взлетает самолет рейсом Баку-Ленинград, стюардесса разносит ситро и тут ее подзывает молодой человек и говорит:
-У меня бомба и кнопка в руках. Скажи командиру, чтобы поворачивал на Турцию.
Стюардесса по инструкции рассказывает командиру и командир выходит в салон выяснить ситуацию:
- Кому тут в Турцию?
Усатый джигит вытирает кинжал от крови и отвечает:
- Турцыя, Турцыя... Тут гваздыки вянут - заварачивай на Лэнынград начальнык!
Так и с Херсоном: Какой карантин - сезон в Железном Порту срывается!
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09.06.2020 17:43 Ответить
Свиняче-курячий Грипп победили,пришел черед Короны с Вирусом,следующий этап Полоний и Новичок...
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09.06.2020 17:44 Ответить
Без побед жить не интересно
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09.06.2020 17:49 Ответить
Порядочно! Нужно из зараженных городов не пускать никого!
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09.06.2020 17:50 Ответить
Особенно из Пекина и Москвы
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09.06.2020 17:55 Ответить
Мало ли чего придумали краснопузые китайцы и хмыри Путлера
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09.06.2020 17:56 Ответить
Вітаю Херсон!
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09.06.2020 17:57 Ответить
Из Ухани в Москву ежедневно было 13 авиарейсов после взрыва в лаборатории "Вектор" 17 сентября 2019 года.Вопрос простой,..почему в Ухани началась эпидемия в декабре,а На РАБссиив марте 2020г? Логику включили?
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09.06.2020 18:01 Ответить
Туристичний сезон пропадає. Зараз всі області, які межують з морем, будуть наперебій заявляти про потужну перемогу над вірусом.
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09.06.2020 18:07 Ответить
Значит на подходе курортный сезон
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09.06.2020 18:09 Ответить
зробіть тести всім українцям, у кількох мільйонів буде позитивний результат
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09.06.2020 18:29 Ответить
Если они не ощущают позитивный статус,то нафига тогда переживать
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09.06.2020 18:40 Ответить
не пойму, почему паникеры так переживают за свои жизни)
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09.06.2020 19:42 Ответить
Херсон заявляє про перемогу над коронавірусом: в області залишилося 4 хворих, нових випадків немає вже 6 днів - Цензор.НЕТ 9778
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09.06.2020 20:13 Ответить
Щаз отдыхающие как приэдют, как дыхнут...
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09.06.2020 20:38 Ответить
 
 