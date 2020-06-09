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Херсон заявляет о победе над коронавирусом: в области осталось 4 больных, новых случаев нет уже 6 дней
В Херсоне выздоровели все 20 человек, заболевших ранее коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета со ссылкой на управление здоровья.
"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в целом на Херсонщине было 179 больных, из которых уже выздоровели 172 жителя, умерли с начала эпидемии трое.
В управлении призвали херсонцев продолжать пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте и соблюдать противоэпидемические мероприятия.
Согласно данным СНБО, на Херсонщине уже 6 дней не регистрируют новых случаев коронавируса.
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+2 Igor L
показать весь комментарий09.06.2020 17:35
+2 Александр Иванов 29ff5b68
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+2 Борис Козлов 6516a265
показать весь комментарий09.06.2020 17:41
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Пожалуйста, подождите...
просто тесты там такие
как конОпли боевые
дунул в тест ты раза три
десять штук ты заплати
И ведь наш вопрос извечен
И статистик Смоскворечен
(да ну его, писать пох.вальбу тем кто понанедообследовал жиделей области и закапелков )
Во времена СССР взлетает самолет рейсом Баку-Ленинград, стюардесса разносит ситро и тут ее подзывает молодой человек и говорит:
-У меня бомба и кнопка в руках. Скажи командиру, чтобы поворачивал на Турцию.
Стюардесса по инструкции рассказывает командиру и командир выходит в салон выяснить ситуацию:
- Кому тут в Турцию?
Усатый джигит вытирает кинжал от крови и отвечает:
- Турцыя, Турцыя... Тут гваздыки вянут - заварачивай на Лэнынград начальнык!
Так и с Херсоном: Какой карантин - сезон в Железном Порту срывается!