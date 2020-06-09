ЦОЗ советует украинцам здороваться без рукопожатий: Улыбка, кивок головы или пальцы буквой "V" уберегут от лишнего контакта

Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 нужно вне зависимости от ослабления карантина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Бесконтактное приветствие - одна из важных рекомендаций, придерживаться которой должны все. Улыбка, кивок головы или два пальца буквой "V", - уберегут вас от лишнего, во время пандемии, контакта с кожей рук другого человека. Впрочем, даже бесконтактное приветствие не исключает частого и тщательного мытья рук", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОЗ напомнили, что во время походов в магазины или в другие общественные места необходимо находиться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не прикасаться руками к глазам, рту, носу.

"Перед прикосновением к корзине или тележке обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. После возвращения из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми", - говорится в сообщении.

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