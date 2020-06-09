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ЦОЗ советует украинцам здороваться без рукопожатий: Улыбка, кивок головы или пальцы буквой "V" уберегут от лишнего контакта

ЦОЗ советует украинцам здороваться без рукопожатий: Улыбка, кивок головы или пальцы буквой

Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 нужно вне зависимости от ослабления карантина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Бесконтактное приветствие - одна из важных рекомендаций, придерживаться которой должны все. Улыбка, кивок головы или два пальца буквой "V", - уберегут вас от лишнего, во время пандемии, контакта с кожей рук другого человека. Впрочем, даже бесконтактное приветствие не исключает частого и тщательного мытья рук", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОЗ напомнили, что во время походов в магазины или в другие общественные места необходимо находиться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не прикасаться руками к глазам, рту, носу.

"Перед прикосновением к корзине или тележке обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. После возвращения из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, - ЦОЗ

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Топ комментарии
+6
Следующая рекомендация ВОЗ будет относиться к сексу: никаких поцелуев, никакого интима! Собственная правая рука или указательный палец - вот и все, что вы можете позволить себе во время эпидемии! Держите социальную дистанцию!
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09.06.2020 17:39
+4
как насчёт зиги ?
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09.06.2020 17:50
+3
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 5429
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09.06.2020 18:25
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Правила форума Совет форумчан
А если лезет здороваться, хороший подсрачник так же уберегет вас от заражения.
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09.06.2020 17:38 Ответить
Потрібно вводити медичну сертифікацію для всіх хто пересуваєтся в транспорті, працює в громадських місцях чи в офісах! Тільки людина яка сама здала ПЦР тест на коронавірус може бути допущена в громадський простір і перездавати ПЦР тест потрібно кожні 15 діб! Інакшого виходу немає! Згідно з останніми дослідженнями коронавірус живе більше 5 годин і потрапивши на одну поверхню швидко розноситься по всім поверхням дотиками людей та вентиляцією! Тому це не жарти, тільки постійний контроль стану людей в громадському просторі дозволить зупинити розповсюдження смертельної хвороби! На жаль ЦОЗ та МОЗ про це нічого не кажуть, бо вони фізично не можуть перевіряти велику кількість людей щодня і тому замовчують правильні методи припинення епідемії! Чиновники слабкі організаційно і тому не роблять потрібних кроків - не вводять Воєнний стан та медичну сертифікацію громадян!
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09.06.2020 17:42 Ответить
Просто пусть перестанут красть и мы обгоним в развитии многие страны.
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09.06.2020 17:44 Ответить
плр-тест не підходить через велику кількість хибнопозитивних результатів
ці тести знаходять вірус у фруктах та у кіз
сертифікату якості в них немає
в жодній українській лабораторії не проведено перевірки цих тестів на великій кількості людей

на що вони насправді позитивно реагують? можливо, уже на давно відомі штами коронавірусів?
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09.06.2020 18:27 Ответить
Следующая рекомендация ВОЗ будет относиться к сексу: никаких поцелуев, никакого интима! Собственная правая рука или указательный палец - вот и все, что вы можете позволить себе во время эпидемии! Держите социальную дистанцию!
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09.06.2020 17:39 Ответить
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09.06.2020 17:59 Ответить
ВОЗ рекомендует Дуню Кулакову
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09.06.2020 18:16 Ответить
лушче пальцы буквой I
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09.06.2020 17:39 Ответить
шо за секта пальцы буквой V.... у на вроде вверх поднятая ладонь здрасти
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09.06.2020 17:40 Ответить
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 5429
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09.06.2020 18:25 Ответить
Сплок слуга народа? не знал не знал)
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09.06.2020 18:26 Ответить
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 9208
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09.06.2020 19:26 Ответить
Бесконтактное приветствие😀
Следующее на очереди бесконтактный секс🖕
Держите социальную дистанцию!
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09.06.2020 17:50 Ответить
как насчёт зиги ?
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09.06.2020 17:50 Ответить
низзя вродь по закону
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09.06.2020 18:17 Ответить
зато можно от сердца к солнцу)
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09.06.2020 18:27 Ответить
на підставі яких наукових досліджень таке рекомендується? і добре, що рекомендація - не є якимось обов'язком, а то ще не вистачало, щоб чоловіки почали замість рукостискання вітатися повітряними поцілунками
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09.06.2020 18:25 Ответить
Любых, имеющих по собой научный принцип и здравомыслие. Приветствие пожатием руки, это самая глупая, негигиеничная, неудобная, неловкая форма приветствия.
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09.06.2020 18:45 Ответить
К сожалению, наши твердолобые аборигены вряд ли прислушаются к этим рекомендациям (или вообще любым рекомендациям). Сколько живу на свете, всегда эти идиотские рукопожатия создают неловкие и глупые ситуации. Худшее проявление, которое я встречал - когда к большой группе мужчин подходит новый участник и он вынужден мучительно долго и неловко здороваться с парой десятков людей. Запредельный дибилизм, про гигиену я даже не упоминаю.
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09.06.2020 18:51 Ответить
ты за фашиствующую медицину?
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09.06.2020 19:11 Ответить
пальці буквою "V" = навпаки -- для кращого контакту з двома портами...
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09.06.2020 22:00 Ответить
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 1837
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09.06.2020 22:45 Ответить
А вместо досвидания средний палец показывать или хлопать ладонью по локтевому сгибу... Ну не осточертела ли вам эта ахинея?
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09.06.2020 23:14 Ответить
 
 