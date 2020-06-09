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Крым (26005) прокуратура (4928) государственная измена (1496)

Прокуратура АРК обвинила в госизмене еще трех депутатов горсовета Севастополя, поддержавших в 2014 году "референдум о присоединении Крыма" к РФ

Прокуратура АРК обвинила в госизмене еще трех депутатов горсовета Севастополя, поддержавших в 2014 году

Прокуратура автономии совместно с ГУ СБУ в АР Крым закончила специальное досудебное расследование в отношении трех депутатов Севастопольского городского совета VI созыва по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, следствие установило, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета VI созыва приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховного совета АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым РФ пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

"Своими действиями обвиняемые нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая Российской Федерации оккупировать остров. В настоящее время, защитники подозреваемых знакомятся с материалами уголовного производства, после завершения ознакомления обвинительные акты будут направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура АРК направила в суд 68 обвинительных актов в отношении депутатов Верховного совета АР Крым и 33 в отношении депутатов Севастопольского горсовета, которые способствовали оккупации полуострова.

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О как оперативненько. Через 6 лет перешли к обвинениям.
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09.06.2020 17:46 Ответить
Минюсту команду дайте тюрьмы не распродавать а то куда их всех будем сажать.
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09.06.2020 17:47 Ответить
Послаблюється "хватка" московітів , почали здавати позиції ...
- значить будуть переміни...
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09.06.2020 17:48 Ответить
Такие обвинения должны быть ну хотя бы через месяц,запаздывают наши ....дальше не цензурно!
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09.06.2020 19:06 Ответить
Хорошая работа у всех чиновников администрации, прокуратуры и тд АРК: врямя от времени покукарекай - кормежка будет, а реально делать нечего. Лафа.
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09.06.2020 19:14 Ответить
 
 