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обстрел (25795) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались защитники Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм в районе Крымского и дважды – под Ореховым.

Также применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Опорные пункты подразделений ОС под Новолуганским, Новотошковским и Шумами были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Хутора Вольный велся огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 01Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 02
Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 03

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Героям Слава!
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09.06.2020 18:55 Ответить
Російські найманці 8 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3592
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09.06.2020 20:20 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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09.06.2020 20:35 Ответить
 
 