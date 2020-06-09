Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались защитники Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм в районе Крымского и дважды – под Ореховым.

Также применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Опорные пункты подразделений ОС под Новолуганским, Новотошковским и Шумами были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Хутора Вольный велся огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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