Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались защитники Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм в районе Крымского и дважды – под Ореховым.
Также применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Читайте на Цензор.НЕТ: Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона
Опорные пункты подразделений ОС под Новолуганским, Новотошковским и Шумами были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Хутора Вольный велся огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.
С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...