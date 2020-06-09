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ВР (27381) дети (6346) законопроект (3204) Кабмин (13507) сироты (123)

Кабмин предлагает Раде разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

Кабмин предлагает Раде разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

Законопроект предлагает изменить Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Целью проекта закона является улучшение социальной защиты лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность.

Кабмин внес в Раде законопроект №3594, который позволит детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

В то же время разрешение на проживание будет действовать вне зависимости от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала в первом чтении увеличение стипендий детям-сиротам на 50%

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Да давайте уже до 40.))
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09.06.2020 17:56 Ответить
До сорока пяти
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09.06.2020 17:58 Ответить
в детских домах понимаю но не могу понять - в приёмных семьях . им что по закону нельзя у приёмных родителей после 18 жить ?
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09.06.2020 17:59 Ответить
Судя по написаному, речь о детдомах семейного типа. Текст просто "по де..му написан".
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09.06.2020 18:12 Ответить
В 1945 году детей сирот было около 10 миллионов,после поБЕДЫ над братом Сралина Гитлером.Моя бабушка взяла в районе рынка г.Харькова мальчика и девочку в сентябре 1945 года...,вымыла,выкормила и воспитала...,попробуйте и вы.Может получится...,
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09.06.2020 18:09 Ответить
Если кормят поят одевают обувают и еще на карман дают...да хоть всю жизть живи не тужи ****!!!!
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09.06.2020 18:16 Ответить
Только в одной Мордовии 24 концлагеря для брошенных детей.детей-сирот и детей-инвалидов.ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ....
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09.06.2020 18:19 Ответить
Приезжайте в Саранск,столица Мордовии примет даже омериканский детей по закону Димы Яковлева,по браццки...
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09.06.2020 18:23 Ответить
это, что бы жильем не обеспечивать?
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09.06.2020 18:25 Ответить
 
 