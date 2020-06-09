Кабмин предлагает Раде разрешить детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

Законопроект предлагает изменить Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Целью проекта закона является улучшение социальной защиты лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность.

Кабмин внес в Раде законопроект №3594, который позволит детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

В то же время разрешение на проживание будет действовать вне зависимости от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

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