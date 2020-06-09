Огромная ветка упала на 10-летнюю девочку в центре Харькова, ребенок в больнице

На девочку, игравшую на детской площадке в одном из центральных харьковских парков, рухнула огромная ветка. Девочка в больнице с травмами головы и позвоночника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о том, что на ребенка упала ветка, поступила в полицию в 13:50.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Ребенок с травмой головы и позвоночника госпитализирован в больницу. Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства", — сказано в сообщении.

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