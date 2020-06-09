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Огромная ветка упала на 10-летнюю девочку в центре Харькова, ребенок в больнице

Огромная ветка упала на 10-летнюю девочку в центре Харькова, ребенок в больнице

На девочку, игравшую на детской площадке в одном из центральных харьковских парков, рухнула огромная ветка. Девочка в больнице с травмами головы и позвоночника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о том, что на ребенка упала ветка, поступила в полицию в 13:50.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Ребенок с травмой головы и позвоночника госпитализирован в больницу. Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства", — сказано в сообщении.

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Огромная ветка упала на 10-летнюю девочку в центре Харькова, ребенок в больнице 01

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Топ комментарии
+5
вешать начальников жеков на проблемных деревьях.
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09.06.2020 18:04
+1
Но ведь мер в городе хороший, значит быть добру ...
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09.06.2020 18:31
+1
Бабушки по 7-му каналу гаварят шо хароший, цветочки красивые содит, лавочки ставит
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09.06.2020 18:44
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вешать начальников жеков на проблемных деревьях.
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09.06.2020 18:04 Ответить
Жеків вже нема.
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09.06.2020 18:16 Ответить
Есть.
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09.06.2020 18:59 Ответить
в Парке Шевченко....нихрена адольфычу не будет! он цветов лучше еше миллиард высадит дп вазоны по 7 000 000 грн купит, да технадзор за 700 000 грн за реконструкцией Саржиного яра проведет, а в самом парке ни урны ни перила стоят непокрашенные уж год как....
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09.06.2020 18:23 Ответить
Но ведь мер в городе хороший, значит быть добру ...
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09.06.2020 18:31 Ответить
єто кто сказал, что мэр хороший. крыса недостреленная, так точнее
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09.06.2020 18:41 Ответить
Бабушки по 7-му каналу гаварят шо хароший, цветочки красивые содит, лавочки ставит
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09.06.2020 18:44 Ответить
этот бтомусор тупоголовый - я про бабушек с 7 канала (тоже гепиного) - за скамейку покрашенную, полкило протухшей гречки, и бутылки подсонечного масла - продадут ВСЕ. здоровье и будущее внуков, свою честь (хотя о чем это я). короче - ВСЕ!!!!!! так что не будем вспоминать этот скот.
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09.06.2020 19:02 Ответить
В Парках громадный штат работников.Можно найти и спецов по деревьям.Какие подлежат замене,какие реанимации.Геня и так в Харькове всю деловую древесину вырезал почти ,один сухостой оставил.Есть уйма народу,которые за кошечку собачку и деревце горло перережут.За ребёнка постоять некому.Горе родителям.
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09.06.2020 20:20 Ответить
Зачем искать? У нас есть СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАРЬКОВЗЕЛЕНСТРОЙ". Только оно нихрена не делает, только бабло гор бюджета "осваивает". Впрпочем как и все харьковские КП под руководством Гепы.
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10.06.2020 06:50 Ответить
 
 