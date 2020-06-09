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Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1168)

Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников

Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников

С сегодняшнего дня в рамках минской Трехсторонней контактной группы Украину представляет четыре вынужденных переселенца с Донбасса: журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан.

LIGA.net пообщалась с первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Алексеем Резниковым, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что вопросами, к которым по минским соглашениям должны привлекать представителей Донбасса, занимается преимущественно политическая группа.

"Поэтому на сегодня первые четыре фронтмена уже официально задекларированы. Нотой украинского МИД они представлены ОБСЕ и МИД РФ. Также это уведомление получил координатор рабочей группы по политическим вопросам в ТКГ Пьер Морель", - заявил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и идем дальше

Он также рассказал о реакции РФ на ввод новых членов ТКГ. "Неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать", - уточнил Резников.

По его словам, никакого ультиматума Россия не ставила, хотя украинская сторона была к этому готова.

Напомним, украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также читайте: "Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак

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Топ комментарии
+12
Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников - Цензор.НЕТ 8749
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09.06.2020 18:22
+9
Дурак думкой богатеет. Имитаторы хреновы!!
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09.06.2020 18:21
+7
ЗЕбаранам байдуже це їхній вождь)
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09.06.2020 18:25
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Дурак думкой богатеет. Имитаторы хреновы!!
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09.06.2020 18:21 Ответить
В кремле решили: "Ладно, переселенцы так переселенцы. Тока санкции снимите".
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09.06.2020 18:34 Ответить
Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3300
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09.06.2020 18:47 Ответить
Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников - Цензор.НЕТ 8749
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09.06.2020 18:22 Ответить
ЗЕбаранам байдуже це їхній вождь)
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09.06.2020 18:25 Ответить
До того ж концепція ЗЕленого марічкосвіту дуже проста: ржать-жрать-срать.
Все інше "на хлеб не намажешь".
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09.06.2020 18:49 Ответить
Так, Зеленський виконує всі мрії свого електорату. Скажу як є- у нас за Зеленського голосували саме сєпари.
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09.06.2020 18:58 Ответить
Если нет демарша, значит это ***** приемлемо
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09.06.2020 18:24 Ответить
потому что ***** скажет, что половина из переселенцев у него в раше и начнет их пихать туда, кого надо
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09.06.2020 18:32 Ответить
Потому что РФ хочет, чтобы Украина признала гражданскую войну!
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09.06.2020 18:27 Ответить
Можна подумати, що переселенці чи усі там присутні щось вирішують...
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09.06.2020 18:29 Ответить
А что изменилось, прежние то представители ЛДНР никуда не делись а к новым людям просто будут относится как к украинской стороне.
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09.06.2020 18:30 Ответить
Защитников интересов Украины нет ни в минском, ни в нормандском формате.
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09.06.2020 18:42 Ответить
И чтож кацапы демарш не устроили?какое же зедебильо тупорылые....
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09.06.2020 18:32 Ответить
Тавариш Путен поставил задачу легитимизировать ОРДЛО, а Эрефию сделать посредником-миротворцем и насчет санкций там пошустрить
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09.06.2020 18:34 Ответить
если бы развернули две бригады ДШВ в Прилуках и Мелитополе вообще были бы за ..))
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09.06.2020 18:42 Ответить
полезные переселенцы - лишь средство легитимизации этого сговора
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09.06.2020 18:44 Ответить
Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков - Цензор.НЕТ 357
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09.06.2020 18:45 Ответить
Кацапам пофігу. вони не збираються нічого виконувати.
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09.06.2020 18:50 Ответить
Добре. А тепер питання. Хто представляє ОРДЛО?- Впевнений, хтось таки є.
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09.06.2020 18:56 Ответить
ну так им это выгодно!так бы была истерика...
они хотят 'уйти из игры' и быть наблюдателем.якобы там донбасята с Украиной говорят..!
какие же вы идиоты
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09.06.2020 19:21 Ответить
При Порошенко переселенців до "там жеж наші люди"взагалі не запрошували?
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09.06.2020 19:44 Ответить
А шо це дає? Нічого, окрім зеленого піару. Тому і рашці все-одно.
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09.06.2020 20:03 Ответить
А чого б це ій демарші влаштовувати,як все йде за їхніми правилами
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09.06.2020 20:11 Ответить
Нах... російським окупантам твої переселенці? Їм треба українська земля.
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09.06.2020 21:40 Ответить
якщо приїхали представники донбасу, то що там роблять представники лугандону?
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09.06.2020 23:09 Ответить
 
 