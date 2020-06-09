Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников

С сегодняшнего дня в рамках минской Трехсторонней контактной группы Украину представляет четыре вынужденных переселенца с Донбасса: журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан.

LIGA.net пообщалась с первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Алексеем Резниковым, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что вопросами, к которым по минским соглашениям должны привлекать представителей Донбасса, занимается преимущественно политическая группа.

"Поэтому на сегодня первые четыре фронтмена уже официально задекларированы. Нотой украинского МИД они представлены ОБСЕ и МИД РФ. Также это уведомление получил координатор рабочей группы по политическим вопросам в ТКГ Пьер Морель", - заявил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и идем дальше

Он также рассказал о реакции РФ на ввод новых членов ТКГ. "Неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать", - уточнил Резников.

По его словам, никакого ультиматума Россия не ставила, хотя украинская сторона была к этому готова.

Напомним, украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также читайте: "Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак