Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров

8 июня в фермерском хозяйстве "Кондратюк" в с. Новопавловка на Днепропетровщине проходило собрание самообороны фермеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Пильний погляд.

Фермер Иван Кондратюк в Фейсбуке написал: "Хотим выразить благодарность всем присутствующим, а также тренерам, которые учат обороняться в довольно непростых ситуациях, связанных с рейдерством или грабежом".

Сейчас в Украине фермеры объединяются для предотвращения рейдерства. Фермерская самооборона является общественной контролирующей силой от рейдерских захватов, неправомерных действий и для самозащиты аграриев. Об этом в Facebook написал Иван Слободяник, председатель объединения Агро-Продовольственной Совета и Всеукраинского конгресса фермеров.

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Фермерская самооборона - добровольное формирование, целью которого является защита законных прав фермеров, членов личных селянских хозяйств и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, фермеров. Председатель самообороны фермеров Днепропетровщины Александр Стешенко на днях заявил: "Лучше пусть не лезут к фермерам, потому что мы отпор будем давать всем!"

"Отряды самообороны проводят обучение в Днепропетровской области. Но мы планируем расширить этот опыт и помогать другим фермерским организациям самообороны в каждой области", - заявил Анатолий Гайворонский, представитель Всеукраинского Конгресса фермеров и Агро-Продовольственного совета, председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Днепропетровской области.

Кроме физической охраны объектов и самообороны, фермерская самооборона ставит себе такие задачи, как антикоррупционная деятельность в пределах государства и просвещение населения по правовым основам самозащиты, профилактики правонарушений.

"Такие сборы помогают научиться самозащите, выстоять в тяжелой ситуации и дают поддержку. К Ассоциации фермеров Днепропетровщины присоединилось уже много людей, но чем больше нас будет, тем лучше. Только вместе мы сильны! ", - комментирует вчерашнюю тренировку фермер И. Кондратюк.

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