Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров
8 июня в фермерском хозяйстве "Кондратюк" в с. Новопавловка на Днепропетровщине проходило собрание самообороны фермеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Пильний погляд.
Фермер Иван Кондратюк в Фейсбуке написал: "Хотим выразить благодарность всем присутствующим, а также тренерам, которые учат обороняться в довольно непростых ситуациях, связанных с рейдерством или грабежом".
Сейчас в Украине фермеры объединяются для предотвращения рейдерства. Фермерская самооборона является общественной контролирующей силой от рейдерских захватов, неправомерных действий и для самозащиты аграриев. Об этом в Facebook написал Иван Слободяник, председатель объединения Агро-Продовольственной Совета и Всеукраинского конгресса фермеров.
Фермерская самооборона - добровольное формирование, целью которого является защита законных прав фермеров, членов личных селянских хозяйств и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, фермеров. Председатель самообороны фермеров Днепропетровщины Александр Стешенко на днях заявил: "Лучше пусть не лезут к фермерам, потому что мы отпор будем давать всем!"
"Отряды самообороны проводят обучение в Днепропетровской области. Но мы планируем расширить этот опыт и помогать другим фермерским организациям самообороны в каждой области", - заявил Анатолий Гайворонский, представитель Всеукраинского Конгресса фермеров и Агро-Продовольственного совета, председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Днепропетровской области.
Кроме физической охраны объектов и самообороны, фермерская самооборона ставит себе такие задачи, как антикоррупционная деятельность в пределах государства и просвещение населения по правовым основам самозащиты, профилактики правонарушений.
"Такие сборы помогают научиться самозащите, выстоять в тяжелой ситуации и дают поддержку. К Ассоциации фермеров Днепропетровщины присоединилось уже много людей, но чем больше нас будет, тем лучше. Только вместе мы сильны! ", - комментирует вчерашнюю тренировку фермер И. Кондратюк.
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ПС )))) Незаконні збройні формування заборонені ...
В свій час навіть Порося наїжав на добровольчі батальони .
практически,
теперь они с зеленским голосуют на пару,
но у Порошенко фирташ и охметов были «соперники»
, а у зеленского они «хозяева»
на которых он работает
зеленский главнокомандующий, а ярмак смотрящий за зеленским
(с) їх високоблагородіє Венедіктова
2. Фермеры пусть сушат зерно(но сухари - вперед!)
или все забыли эту троицу (+грязный ублюдок вакарчук)
Будем надеяться, что смарфоновская молодежь теперь посмотрит и дай Бог может 30% из них на своей шкуре поймут, как это было весело при их бабушках и дедушках. которым сейчас по 55-60 и которым "на фуй паднимать пенсию старым пенсам на нашем гарбе если старые пенсы не работали в 90-х"
он с южаниной при януковиче чем занимался ?
а в чьём банке янукович полтора миллиарда обналичил не так давно ?
не в Петином ?
а голосование Петя+зегнида+ублюдок вакарчук ?
бездельники
бандитов от фермеров ?
скоро мусора воинскую присягу подправят ?
типа
«служу бандитам зеленского/ахметова ?