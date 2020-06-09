РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5704 посетителя онлайн
Новости
16 111 77
Днепропетровщина (3507) рейдерство (897) фермер (185)

Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров

8 июня в фермерском хозяйстве "Кондратюк" в с. Новопавловка на Днепропетровщине проходило собрание самообороны фермеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Пильний погляд.

Фермер Иван Кондратюк в Фейсбуке написал: "Хотим выразить благодарность всем присутствующим, а также тренерам, которые учат обороняться в довольно непростых ситуациях, связанных с рейдерством или грабежом".

Сейчас в Украине фермеры объединяются для предотвращения рейдерства. Фермерская самооборона является общественной контролирующей силой от рейдерских захватов, неправомерных действий и для самозащиты аграриев. Об этом в Facebook написал Иван Слободяник, председатель объединения Агро-Продовольственной Совета и Всеукраинского конгресса фермеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские фермеры получат компенсации за потерю посевов из-за засухи: по 5 тысяч за гектар, - Минэкономики

Фермерская самооборона - добровольное формирование, целью которого является защита законных прав фермеров, членов личных селянских хозяйств и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, фермеров. Председатель самообороны фермеров Днепропетровщины Александр Стешенко на днях заявил: "Лучше пусть не лезут к фермерам, потому что мы отпор будем давать всем!"

"Отряды самообороны проводят обучение в Днепропетровской области. Но мы планируем расширить этот опыт и помогать другим фермерским организациям самообороны в каждой области", - заявил Анатолий Гайворонский, представитель Всеукраинского Конгресса фермеров и Агро-Продовольственного совета, председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Днепропетровской области.

Кроме физической охраны объектов и самообороны, фермерская самооборона ставит себе такие задачи, как антикоррупционная деятельность в пределах государства и просвещение населения по правовым основам самозащиты, профилактики правонарушений.

"Такие сборы помогают научиться самозащите, выстоять в тяжелой ситуации и дают поддержку. К Ассоциации фермеров Днепропетровщины присоединилось уже много людей, но чем больше нас будет, тем лучше. Только вместе мы сильны! ", - комментирует вчерашнюю тренировку фермер И. Кондратюк.

Также читайте: Преступная группа, вымогавшая у фермера 2 млн грн, ликвидирована на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров 01
Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров - Цензор.НЕТ 8169
показать весь комментарий
09.06.2020 18:37
+28
а зачем мы налоги платим ?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:34
+26
Жизнь показала,что полицыя она как бы есть. Вот когда пловца через Днепр поймать их 20 человек бежит.А когда бандиты с оружием фермы грабит их нет. Народ вооружается иначе кирдык
показать весь комментарий
09.06.2020 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а зачем мы налоги платим ?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:34 Ответить
а на что офис содержать ?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:37 Ответить
Венедиктова проти того щоб дати українцям дозвіл на володіння та носіння зброї, бо рейдерам буде якось сцикотно захоплювати підприємства і тоді рухне весь кримінальний порядок в Україні! Хлопці можу продати Вам пару своїх рушниць, недорого.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:46 Ответить
А чого боявся Педро??? Він також категорично проти і свого часу на дебатах прямо сказав, що треба значно ускладнити нині існіючу процедуру отримання дозволу на зброю...
показать весь комментарий
09.06.2020 19:49 Ответить
чтобы ярмак с инвестиционными нянями сцывохе в рот что то налить могли
показать весь комментарий
10.06.2020 08:55 Ответить
чем скорей подонка зеЛю и его банду зеленых погоним на ростов.тем лучше!лучше уже этой осенью!
показать весь комментарий
09.06.2020 18:36 Ответить
*********, не надоело "гнать на ростов".
показать весь комментарий
09.06.2020 20:33 Ответить
пусть со сцывохой на дамбас едет
показать весь комментарий
10.06.2020 08:56 Ответить
А шо по этому поводу скажет потужный министр? А народный прэзыдэнт?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:36 Ответить
Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров - Цензор.НЕТ 8169
показать весь комментарий
09.06.2020 18:37 Ответить
Яка висока довіра фермерів до держави, а особливо правоохоронців та суддів! А ще й року моновлади не пройшло!
показать весь комментарий
09.06.2020 18:36 Ответить
судді теж бажають поживитись
показать весь комментарий
10.06.2020 08:57 Ответить
Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров - Цензор.НЕТ 9264
показать весь комментарий
09.06.2020 18:36 Ответить
Жизнь показала,что полицыя она как бы есть. Вот когда пловца через Днепр поймать их 20 человек бежит.А когда бандиты с оружием фермы грабит их нет. Народ вооружается иначе кирдык
показать весь комментарий
09.06.2020 18:41 Ответить
Полицию перевести в онлай, изменений не заметим! А то только школу почему то....
показать весь комментарий
09.06.2020 19:21 Ответить
..З вилами будуть обороняти !? ..
ПС )))) Незаконні збройні формування заборонені ...
В свій час навіть Порося наїжав на добровольчі батальони .
показать весь комментарий
09.06.2020 18:42 Ответить
Ти, між іншим, саме низьке чмо зі своїми картинками на Цензорі і я знаю багато участнику в зі мною погодяться.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:57 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.06.2020 19:01 Ответить
И что он от них хотел по твоему?
показать весь комментарий
09.06.2020 19:03 Ответить
чего хотел, того и добился, порошенко уничтожил добровольческое движение,
практически,
теперь они с зеленским голосуют на пару,
но у Порошенко фирташ и охметов были «соперники»
, а у зеленского они «хозяева»
на которых он работает
показать весь комментарий
10.06.2020 09:01 Ответить
Он не уничтожал, а легализировал их путем присоединения к НГ или ЗСУ, посколько ЕС не хотела открывать границы поскольку на территории подконтрольной Украине незаконные вооруженные формирование и отказывалась (ЕС) начинать процесс асоциации (на тот, как и на этом, економической асоциации). Азов вашол в НГ, Айдар сейчас в ВСУ, Сич и другие в ВСУ. Как были, так и служат, зато на полной легальной платформе и с обеспечением
показать весь комментарий
10.06.2020 10:11 Ответить
Наверное, когда у всех будет оружие и право его применять для самозащиты-отпадет желание у многих посягать на частную собственность.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:43 Ответить
Оружие есть у очень многих.Легальное.Вот только за применение в 99.9% случаев "закрывают" надолго.Поэтому,все эти тренировки-это хорошо.Но в этих реалиях бесполезно.Либо валить "на глушняк" и тихо прикапывать.Но рейдеры тоже не с воздуха беруться.И за них "переживать" будут.Поэтому,это ещё и небезопасно для тех же фермеров.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:32 Ответить
а им, по всей видимости уже терять нечего. ну, может, еще надеются на какую-то справедливость.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:45 Ответить
В Країні Рабів немає Закону про право на самозахист . Весь КПК написано партновими на користь криміналітету .
показать весь комментарий
09.06.2020 20:03 Ответить
А у фермеров другого пути НЕТ! Или они освоят систему Самообороны и нападения, а также профи им преподадут знания, как заметать следы в условиях села. Или их физически по истребляют к открывающемуся рынку земли от Зе. В стране где даже Зе плюёт на Закон. За землю поляжет народа больше чем на Донбасе. И всё из за того что её превратили в вещь. А не в Право аренды у страны Украины на период.
показать весь комментарий
10.06.2020 00:30 Ответить
само собой, «рейдеры» это судейско/мусорская ЧВК, в которой
зеленский главнокомандующий, а ярмак смотрящий за зеленским
показать весь комментарий
10.06.2020 09:04 Ответить
фермер решил что схватил бога за бороду, когда его кум стал главментом в районе, но оказалось что у районного главмента есть областное начальство.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:44 Ответить
Венедиктова неистово против самообороны ограбляемого ними народа!
показать весь комментарий
09.06.2020 18:46 Ответить
в то же время всем причастным к юриспунденции разрешено иметь оружие, а так же любовникам, любовницам и всем родичам!
показать весь комментарий
09.06.2020 19:23 Ответить
А тобы хтось забороняє володіти???
показать весь комментарий
09.06.2020 19:46 Ответить
кацап с дамбаса ?
показать весь комментарий
10.06.2020 09:06 Ответить
Але монополія на насильство має бути лише у держави та наближених до трону! Яке право холопня має там на якийсь самозахист? Якщо якісь рейдери чи інші бандюгани - звертайтеся до поліції, може держава й захистить. А не захистить - вітаємо, ви стали терпілами, "без лоха и жизнь плоха", "бог терпел и вам велел", і взагалі "проблемы рабыдла барина не епут"
(с) їх високоблагородіє Венедіктова
показать весь комментарий
09.06.2020 18:46 Ответить
В сущности, это то же самое, шо Ополчение(Militia) в США. Вот только в США Ополчение прописано в Конституции, а в Украине подобные отряды запросто могут быть обьявлены незаконными вооруженными формированиями, если левая пятка неРюкзакяна этого возжелает.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:46 Ответить
Ау, Венедиктова! Тут лохи решили оспорить монополию государства на насилие! Ишь чего удумали! Вместо челобитной царю, отряды организовывают.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:56 Ответить
Монополия государства? А кто её чтит? После 6 лет войны, и не покарания некого! Народ Украины понял Лебиртарианцев буквально! Государство народ просто кидает решать свои проблемы самим!
показать весь комментарий
10.06.2020 00:37 Ответить
государство Украина это бандиты у власти над лохами
показать весь комментарий
10.06.2020 09:07 Ответить
1. Вэлкам, инвесторы.
2. Фермеры пусть сушат зерно(но сухари - вперед!)
показать весь комментарий
09.06.2020 18:57 Ответить
Результат реформы от авякана.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:57 Ответить
Так вроде же Венедиктова и Рюкзаков сказали что только у государства и палюции есть право на насилие?
показать весь комментарий
09.06.2020 19:00 Ответить
Один фіг земля перейде до рук Коломойського.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:01 Ответить
Коломойского??? Порошенко! И братии из за рубежа, чтобы прикрывали действия Паросвинов.
показать весь комментарий
10.06.2020 00:39 Ответить
Порошенко содержит армии "Патриотически настроенных".
показать весь комментарий
10.06.2020 00:41 Ответить
порошенко и зеленский голосовали земельно/банковский закон в интересах Коломойского ?
или все забыли эту троицу (+грязный ублюдок вакарчук)
показать весь комментарий
10.06.2020 09:10 Ответить
Голосували, кіся, щоб МВФ кредит дав. Бо зелені до того дохазяйнувалися що без нього- дефолт.
показать весь комментарий
10.06.2020 12:04 Ответить
Во вам и децентрализация. Отряды самообороны учатся отбиваться от Аваковских банд и рейдеров
показать весь комментарий
09.06.2020 19:02 Ответить
дожились , оборонятся надо , но рейдеры у нас защищены законом , и полиция обычно лишь наблюдает
показать весь комментарий
09.06.2020 19:03 Ответить
Їм би ще хоч декілька гвинтокрилів з кулеметами , то вони б швидше цю погань під корінь винищили . Ну і закон потрібен , щоб не просто дозволяв , а забов'язував фермерів до відстрілу грабіжників , в разі чого .
показать весь комментарий
09.06.2020 19:12 Ответить
и казалось бы такой "потужний мiнiстр", а без самообороны никак...
показать весь комментарий
09.06.2020 19:15 Ответить
Все вірно роблять селяни. Посіяв - жито і пшеницю, розчохли і чисть свою рушницю. Коли надія лише на поліцію і "суд" про урожай шановний свій забудь.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:15 Ответить
А шо вам не нравится, молодые смартфончики ? Не прошло и чуть больше года а вы все уже и почти дожили до 90-х. годов прошлого столетия.
Будем надеяться, что смарфоновская молодежь теперь посмотрит и дай Бог может 30% из них на своей шкуре поймут, как это было весело при их бабушках и дедушках. которым сейчас по 55-60 и которым "на фуй паднимать пенсию старым пенсам на нашем гарбе если старые пенсы не работали в 90-х"
показать весь комментарий
09.06.2020 19:15 Ответить
при Порошенко такого не было ?
он с южаниной при януковиче чем занимался ?
а в чьём банке янукович полтора миллиарда обналичил не так давно ?
не в Петином ?
а голосование Петя+зегнида+ублюдок вакарчук ?
показать весь комментарий
10.06.2020 09:13 Ответить
козакские рейджеры..при стрельбе вас будут сажать за превышение обороны..не там начинаете вилами грозить..идите к Ляшко он эксперт..
показать весь комментарий
09.06.2020 19:23 Ответить
Ще з 2014 року зрозуміло, що розраховувати можна лише на себе.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:24 Ответить
Результати потужних аваковских реХформ...і тому його замінити ніким...
показать весь комментарий
09.06.2020 19:25 Ответить
Хто-хто там підтримує кандидатуру Авакова? Єврейська громада? А-А-А!
показать весь комментарий
09.06.2020 19:26 Ответить
не начинайте антисемитизм
показать весь комментарий
10.06.2020 09:14 Ответить
Так це на Цензору стаття була.Не я придумав.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:34 Ответить
у рейдеров тоже револьверы найдутся
показать весь комментарий
09.06.2020 19:39 Ответить
Та людям уже Пох рейдерские револьверы после 6 лет войны с кацапами. Уже все привыкли.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:47 Ответить
знвчит, будут перестрелки
показать весь комментарий
09.06.2020 19:47 Ответить
Звичайно банда не прийде в поле з порожніми руками, банді не потрібен, ні дозвіл, ні Закон про обіг зброї, банді і суд не потрібний, бо за їх хабар від вкраденого майна цих бійців мафії від мажуть від відповідальності, але коли буде гора трупів, тут вже спрацюють інші механізми, он навіть ООН здригнулась від Кагарлика, тому фермерам боятись не має чого, бо в своїй хаті своя правда і воля. Бо гра на своєму полі завжди краща ніж у бандитів на виїзді.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:48 Ответить
а главное командиры - Зеленский, Аваков, Венедиктова
показать весь комментарий
10.06.2020 09:15 Ответить
мусарню и сбу (кгб )нужно распускать при таких раскладах
показать весь комментарий
09.06.2020 19:46 Ответить
нельзя доводить людей до отчаяния.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:48 Ответить
От дурні селяни. Вони, що не чули нашого найвеличнішого ***********, що у нас Аваков кращий міністр, і поліція виконує свої обов'язки на відмінно
показать весь комментарий
09.06.2020 19:49 Ответить
До речі все це вже було і не раз в історії України, коли чоловіки воювали хто в Петлюри, хто в Зеленого, хто в Махно, хто в більшовиків, то жінки з наганами шугали малих злодюг з поля, і корову чи коня могли забрати тітушки з обрізом, коли все село знало, що поведуть продавати на базар. .Це говорить лише про те, що влада імпотентна і не бере на себе відповідальності за обіг зброї, і це приводить до того, що країна йде не в цивілізацію, а до громадянської війни.І еліти навіть цього не розуміють. Вони думають, що сидячи в теплому для них болоті беззаконя і корупції їх це не зачепить, як тих корупціонерів, що думали вічно жити в ЄС, але коли корпорації підкинули ковидла, то виявилось, що Україна найрідніша і швидко змились з Кюршавелів і Італії.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:00 Ответить
При зеленском в украинские города вернулись лихие 90-е, а в украинские села - пришел дикий запад. Такими темпами, к концу каденции квартального чучела, Украина вернётся каменный век
показать весь комментарий
09.06.2020 20:47 Ответить
Фермер - дуже робоче зайняття. Звідки у них час на якусь самооборону? Або це не фермери, або це фейк.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:12 Ответить
ну, не хотят инвестняню зеленского ублажать,
бездельники
показать весь комментарий
10.06.2020 09:17 Ответить
Правльно роблять! Ми з вами хлопці, бо в Україні ніхто від цих бандорейдерів не застрахований!
показать весь комментарий
09.06.2020 22:04 Ответить
Дожились, а де Аваков зі своєю армію поліції, нацгвардії, кордів і т.п.?!
показать весь комментарий
09.06.2020 22:06 Ответить
Мусорам віри нема хороший п'ятизарядни шотган і картеч ваша охорона і спокій. Залізли на подвір'я стріляй.
показать весь комментарий
09.06.2020 22:43 Ответить
по сути лохи идут на призыв и присягают бандитам, чтобы охранять
бандитов от фермеров ?
скоро мусора воинскую присягу подправят ?
типа
«служу бандитам зеленского/ахметова ?
показать весь комментарий
10.06.2020 09:19 Ответить
Всё правильно делают.
показать весь комментарий
10.06.2020 09:43 Ответить
 
 