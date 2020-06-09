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Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1168)

В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать по мере необходимости, - Резников

В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать по мере необходимости, - Резников

Пока в рамках заседаний ТКГ участвуют только четыре представителя Донбасса, остальные кандидаты будут вводиться по мере необходимости.

Об этом рассказал LIGA.net вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что сегодня прошли заседания всех четырех подгрупп, а представители Донбасса - журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан - были задействованы в политической. Завтра они же продолжат участие в ТКГ.

"Эти четыре кандидата были представлены в Офисе Президента. Президент о них знает и одобрил", - сообщил вице-премьер.

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По его словам, в шорт-листе 60 человек, с каждым из которых провели переговоры. "По ситуации и по тому, как будет меняться повестка дня на следующих заседаниях, есть еще кандидаты по специализации. Если это будет вопрос амнистии, то, наверное, это будут юристы, которые специализируются в уголовном праве. Если речь будет о модальности выборов, то это будут юристы и специалисты, связанные с работой в избиркомах и имеющие опыт выборов. По гуманитарным вопросам будем приглашать, в первую очередь, правозащитников", - уточнил вице-премьер.

По словам Резникова, пришлось выбирать между юридической и общественной легитимностью потенциальных представителей. В частности, переговоры велись с мэрами и депутатами местных советов, избранными в 2010 году.

"Мы пришли к тому, что это должны быть представители гражданского общества разных профессий: журналисты, священники, юристы, спортсмены, правозащитники. Очень тяжелые разговоры были с восемью бывшими пленными. Есть несколько кандидатов, которые пока размышляют. Но я бы очень мечтал, чтобы они согласились работать в гуманитарной группе", - заявил Резников.

Также важно было, чтобы не было родственников на неподконтрольных территориях, которых могут взять в заложники. Кроме того, стремились найти беспартийных.

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Резников отказался называть фамилии: "При всем любопытстве журналистов им начнут задавать вопросы, поэтому есть психологический вопрос. К тому же есть тактические шаги, которые не нужно заранее давать нашим визави с той стороны".

Напомним, украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Автор: 
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Топ комментарии
+5
_Разумкова к моторолле. Дермака к моторолле. 3Ерашиста к моторолле! Олигархов к березовскому!!
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09.06.2020 19:45
+3
Скільки з них переселенці?
Маю не підозру- а тверду впевненість що влада нас най... Ну, дурить.
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09.06.2020 19:47
+3
Зе-клоуны!
Скажу одно:
Свалить вину за принятые в Раде законы об "особом статусе" Лухандонии на непонятную анонимную ТКГ у вас НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
За ПРЕДАТЕЛЬСТВО все равно будете отвечать ВЫ!
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09.06.2020 19:55
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В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать к 20.000 вольт по мере необходимости

...
Оце було б по-бандерівськи. Щось спробували підіграти кацапам - і одразу В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать по мере необходимости, - Резников - Цензор.НЕТ 6268
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09.06.2020 19:37 Ответить
представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей РезниковИсточник: https://censor.net/n3200938
,группа должна быть двухсторонняя,ведь у нас не Гражданская война, а война с оккупантом Россией,Крыма нет, а они Донбасс подключают,который Московия разграбила и подсовывает нам после шести лет продажных особейhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1181313885554032&set=p.1181313885554032&type=3&av=100010262946037&eav=AfZFbcoLXKlMuVl5CQmOcRPJUEG0Q1xORmACXbGccIyl8GY8flpKTB0u0IrtwLXLeMQ&__cft__[0]=AZW364nAdD3fs8QgYZwupAOceGG0BN4YHxSS-5Ubx29GRtWZo-KXmHquDddWSWeIhoQQv3Qa524cG8hSPQZENQqPmZPt4zL5PYOGrKrh_-sNTwQEmVkp8aSCtILlSf8N0oMgFu0s1gKXaD7f0PTnWSws2AK2H4OC19YKCnSTCP0K4aDMGqZYgnB1LwOkBvDERB8Af9DBlyn1fw5uBORZOUj6&__tn__=R]-R В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать по мере необходимости, - Резников - Цензор.НЕТ 4680
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09.06.2020 19:38 Ответить
_Разумкова к моторолле. Дермака к моторолле. 3Ерашиста к моторолле! Олигархов к березовскому!!
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09.06.2020 19:45 Ответить
Скільки з них переселенці?
Маю не підозру- а тверду впевненість що влада нас най... Ну, дурить.
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09.06.2020 19:47 Ответить
IMHO:
Зе- собираются провернуть ту же самую легимитизацию Лухандонии уже через этих "мавпочек", раз через слишком явно поддельных из самой Лухандонии не получилось.
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09.06.2020 19:49 Ответить
Зе-клоуны!
Скажу одно:
Свалить вину за принятые в Раде законы об "особом статусе" Лухандонии на непонятную анонимную ТКГ у вас НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
За ПРЕДАТЕЛЬСТВО все равно будете отвечать ВЫ!
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09.06.2020 19:55 Ответить
отмывание рашиста включено...
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09.06.2020 20:03 Ответить
Кого спрятали зеленые за спиной Казанского?
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09.06.2020 20:05 Ответить
58 сивох?
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09.06.2020 20:06 Ответить
Пушилін там?
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09.06.2020 20:18 Ответить
Short-list - это "короткий" в переводе! 60 человек это ни разу не "короткий" список
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09.06.2020 21:40 Ответить
 
 