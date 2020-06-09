По факту кражи документов и денег у волонтера Виталия Панича допрошены медработники, - Максимец

Соломенское управление полиции в г. Киеве открыло уголовное производство по факту кражи документов, денег и телефона волонтера Виталия Панича, но установить тех, кто это сделал, пока не удалось.

Об этом Цензор. НЕТ сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (Кража). Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура №9.

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"Время события и обстоятельства кражи пока не установлены. Допрошены двое медработников, но их показания, к сожалению, не прояснили ситуацию. Оперативники продолжают отрабатывать возможных свидетелей", - рассказала Максимец.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Виталий Панич скончался от пневмонии в реанимации 4-й киевской больницы. После его смерти стало известно, что находившиеся при нем деньги, телефон и документы, пропали.