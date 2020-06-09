По факту кражи документов и денег у волонтера Виталия Панича допрошены медработники, - Максимец
Соломенское управление полиции в г. Киеве открыло уголовное производство по факту кражи документов, денег и телефона волонтера Виталия Панича, но установить тех, кто это сделал, пока не удалось.
Об этом Цензор. НЕТ сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 185 (Кража). Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура №9.
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"Время события и обстоятельства кражи пока не установлены. Допрошены двое медработников, но их показания, к сожалению, не прояснили ситуацию. Оперативники продолжают отрабатывать возможных свидетелей", - рассказала Максимец.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Виталий Панич скончался от пневмонии в реанимации 4-й киевской больницы. После его смерти стало известно, что находившиеся при нем деньги, телефон и документы, пропали.
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Це для лохів казачка про безкоштовну медицину і бідних лікарів працюючих на зарплату в 5 тис. грн.
Год назад лежал в 17 больнице. Подобная история с моим соседом по палате, только без летального. Он вызвал полицию под моим чутким руководством. Прискакал главврач, начотделения, и из приемного, кто принимал и чья подпись стоит. Мы с квадратными лицами дали ход заявлению. Через 6 часов нашелся уже перепрошитый телефон, деньги и золото с просьбой забрать заявление. Пришлось объяснять, что воров надо наказывать. Мы нервничали, трудились не по профилю, еще телефон возвращать в нормальное состояние, т.к. гарантию потерял... Сегодня компенсация в двойном размере. Завтра в тройном. Выбирайте наказание сами! В общем, компенсацию получила теща пострадавшего на карточку.