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мусор (490) Ривненщина (1194) тест (285)

Использованные пробирки для тестирования на COVID-19 обнаружены в мусорных отходах на Ривненщине, - Нацполиция

Использованные пробирки для тестирования на COVID-19 обнаружены в мусорных отходах на Ривненщине, - Нацполиция

На Ривненщине в свалке мусора, привезенного из соседней области обнаружили пробирки для забора анализов для определения коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Председатель Демидовской ОТГ сообщил полицию, что вблизи села Копань неизвестные выбросили бытовой мусор. По предварительной информации, ориентировочно 20 тонн бытовых отходов привезенные из другой области. Среди них правоохранители также обнаружили использованы пробирки для определения коронавируса ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следователи начали досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос об утилизации отходов коммунальными службами местной общины.

В свою очередь, издание "Ривне вечернее" сообщило, что обнаруженный в Ривненской области мусор привезли из Львовской области.

"При осмотре мусора удалось найти доказательства того, что его привезли из Львова - обнаружили накладные, квитанции, договоры, самое большее, что возмущает в находке, это использованы пробирки на тестирование COVID-19", - говорится в сообщении.

В то же время, заместитель городского головы Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак заявил, что львовские перевозчики ТБО не транспортируют отходы в Ривненскую, однако мэрия тщательно проверит этот случай.

"Сейчас я хочу сказать, что в ту сторону мы мусор не возили и не возим. Мы всегда по каждому случаю, который становится нам известен, проводим расследование. В данном случае, завтра уже утром на место выезжают представители департамента ТБО, которые по мусору, чеках, документах смогут понять этот мусор из Львова или нет ", - заявил он.

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ну и? вирус вне организма живёт оччень недолго.
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09.06.2020 20:53 Ответить
Смотря какой, в какой среде. Сейчас тепло, пробирка "держит" ультрафиолет, а что там тубик?))
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09.06.2020 21:03 Ответить
этот, в этих условиях. туберкулёз из другой оперы вообще.
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09.06.2020 22:01 Ответить
Петюня, в материале и в его остатках может быть палочка Коха?
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09.06.2020 22:09 Ответить
может-может... в шоколадных конфетах и стрихнин быть может, стёпа... детективы не смотришь что ли, параноик несчастный?
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10.06.2020 03:12 Ответить
Петушка, паранои у меня вроде как нет, просто знаю правила - дорогу переходят на зелёный сигнал, мусор бросают в мусорку. Так нужно, если ты не зебил, конечно.
Для медицинских средств, таких как иглы для инъекций и т.п. есть свои правила утилизации.
Для батареек - свои.
Петушки зебильные утилизируются по св
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10.06.2020 09:17 Ответить
..по своим правилам
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10.06.2020 09:18 Ответить
загляни сюда.
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10.06.2020 09:23 Ответить
когда нечего сказать по сути, хамят, грубят и подменяют тезис... это не полный перечень вонючих "полемических приёмов".... скучный ты.
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10.06.2020 09:21 Ответить
Слегка возражу:
иногда стоит, на мой взгляд при наличии времени, продолжать для замера глубины.
Кроме того общение с зебилам позволяет сделать открытия в логике. Например: зебил в погонах собирался в конце декабря 2018. Но из-за военного положения отпуска для людей в погонах были отменены. И билеты на лоукост сгорели.
Виноват в убытках конкретного зебила кто?!
Нет, не *****, а ....барыга!!!
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10.06.2020 09:50 Ответить
по отношению к коронабесию люди разделились. но не так, как весной прошлого года...
феномен коронабесия не интересует?
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10.06.2020 09:59 Ответить
пля - ну и что?..
пипец...
средневекловье отдыхает перед этим коронабесием дебилов...
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09.06.2020 21:23 Ответить
Там с бомжами- мусорщиками решили проблему упростить
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09.06.2020 21:30 Ответить
про ковид это предположение, опять зраду на ровном месте разганяют.
местные выборы начинаются.
на плюсах и интере вообще слово в слово сюжеты одинаковые вышли.
и эксперты авторитетные там на телегах коментарии давали.
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09.06.2020 21:43 Ответить
 
 