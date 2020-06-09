Использованные пробирки для тестирования на COVID-19 обнаружены в мусорных отходах на Ривненщине, - Нацполиция

На Ривненщине в свалке мусора, привезенного из соседней области обнаружили пробирки для забора анализов для определения коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Председатель Демидовской ОТГ сообщил полицию, что вблизи села Копань неизвестные выбросили бытовой мусор. По предварительной информации, ориентировочно 20 тонн бытовых отходов привезенные из другой области. Среди них правоохранители также обнаружили использованы пробирки для определения коронавируса ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следователи начали досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос об утилизации отходов коммунальными службами местной общины.

В свою очередь, издание "Ривне вечернее" сообщило, что обнаруженный в Ривненской области мусор привезли из Львовской области.

"При осмотре мусора удалось найти доказательства того, что его привезли из Львова - обнаружили накладные, квитанции, договоры, самое большее, что возмущает в находке, это использованы пробирки на тестирование COVID-19", - говорится в сообщении.

В то же время, заместитель городского головы Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак заявил, что львовские перевозчики ТБО не транспортируют отходы в Ривненскую, однако мэрия тщательно проверит этот случай.

"Сейчас я хочу сказать, что в ту сторону мы мусор не возили и не возим. Мы всегда по каждому случаю, который становится нам известен, проводим расследование. В данном случае, завтра уже утром на место выезжают представители департамента ТБО, которые по мусору, чеках, документах смогут понять этот мусор из Львова или нет ", - заявил он.