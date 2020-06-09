Использованные пробирки для тестирования на COVID-19 обнаружены в мусорных отходах на Ривненщине, - Нацполиция
На Ривненщине в свалке мусора, привезенного из соседней области обнаружили пробирки для забора анализов для определения коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
"Председатель Демидовской ОТГ сообщил полицию, что вблизи села Копань неизвестные выбросили бытовой мусор. По предварительной информации, ориентировочно 20 тонн бытовых отходов привезенные из другой области. Среди них правоохранители также обнаружили использованы пробирки для определения коронавируса ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту следователи начали досудебное расследование.
Сейчас решается вопрос об утилизации отходов коммунальными службами местной общины.
В свою очередь, издание "Ривне вечернее" сообщило, что обнаруженный в Ривненской области мусор привезли из Львовской области.
"При осмотре мусора удалось найти доказательства того, что его привезли из Львова - обнаружили накладные, квитанции, договоры, самое большее, что возмущает в находке, это использованы пробирки на тестирование COVID-19", - говорится в сообщении.
В то же время, заместитель городского головы Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак заявил, что львовские перевозчики ТБО не транспортируют отходы в Ривненскую, однако мэрия тщательно проверит этот случай.
"Сейчас я хочу сказать, что в ту сторону мы мусор не возили и не возим. Мы всегда по каждому случаю, который становится нам известен, проводим расследование. В данном случае, завтра уже утром на место выезжают представители департамента ТБО, которые по мусору, чеках, документах смогут понять этот мусор из Львова или нет ", - заявил он.
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Для медицинских средств, таких как иглы для инъекций и т.п. есть свои правила утилизации.
Для батареек - свои.
Петушки зебильные утилизируются по св
иногда стоит, на мой взгляд при наличии времени, продолжать для замера глубины.
Кроме того общение с зебилам позволяет сделать открытия в логике. Например: зебил в погонах собирался в конце декабря 2018. Но из-за военного положения отпуска для людей в погонах были отменены. И билеты на лоукост сгорели.
Виноват в убытках конкретного зебила кто?!
Нет, не *****, а ....барыга!!!
феномен коронабесия не интересует?
пипец...
средневекловье отдыхает перед этим коронабесием дебилов...
местные выборы начинаются.
на плюсах и интере вообще слово в слово сюжеты одинаковые вышли.
и эксперты авторитетные там на телегах коментарии давали.