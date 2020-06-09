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Двум бывшим "беркутовцам" сообщили о подозрении за лжесвидетельство об участнике Евромайдана, - Офис Генпрокурора

Двум бывшим

Под процессуальным руководством прокуроров ОГПУ следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам спецподразделения "Беркут" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, подозреваемым инкриминируется незаконное препятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, а также предоставление заведомо ложного показания свидетеля, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Следствием установлено, что 21 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве работники спецподразделения "Беркут" задержали гражданина за якобы участие в массовых беспорядках в порядке ст. 208 УПК Украины. В дальнейшем он был доставлен в один из столичных райотделов милиции. На следующий день милиционеры "Беркута" дали следователю показания о том, что задержанный принимал активное участие в массовых беспорядках с уничтожением имущества. На основании этих ложных показаний задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного экс-беркутовца за разгон Евромайдана отдали под суд, другому сообщили о подозрении, - ГБР

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Как же так - самый лучший и патриотичный в истории Украины президент Порошенко не нашел вины у этих беркутовцев на протяжении 4-х лет, а какая-то команда клоунов смогла это сделать? Ай-я-яй!
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09.06.2020 21:05 Ответить
О чём можно говорить после того, как кондитерский КС завернул закон о незаконном обогащении? Такая же мразь, как и все остальные "небожители". А перед нами спектакли разыгрывают.
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09.06.2020 21:21 Ответить
Как там счас Беня с Суркисами, законно обогащается?
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10.06.2020 07:51 Ответить
Скинь номер дела, глянем когда зарегистрировано и тогда будем делать выводы. или думаешь следствие открыли и провели при новой Генпрокурорше?
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09.06.2020 21:25 Ответить
А фамилии этих беркутовцев можно? А то каждый день наказывают каких-то беркутовцев, которых никто не видел, в то время как абсолютно реальные беркутовцы охраняют кабмин.
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09.06.2020 21:32 Ответить
 
 