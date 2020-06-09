РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости
9 715 35
Нацполиция (16199) Суркис (327) Приватбанк (822) штраф (1267) Государственная исполнительная служба (38)

"ПриватБанк" оштрафовали за то, что он не выплачивает $257 млн в пользу офшоров Суркисов

Государственный исполнитель наложила на государственный "ПриватБанк" 2 штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн. Она также передала в Печерский райотдел Нацполиции материалы для того, чтобы там открыли уголовное производство.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", информирует Цензор.НЕТ.

Санкция статьи 382 (невыполнение судебного решения), по которой исполнитель обратился в правоохранительные органы, предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Теперь оно может грозить менеджменту банка.

В пресс-службе отметили, что юридические советники "ПриватБанка" 4 раза обращались к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако их жалобы не были рассмотрены.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение суда о выплате Приватбанком $250 млн Суркисам невозможно добровольно или принудительно выполнить, - министр Малюська

Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня.

В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыла исполнительные производства на основании копий постановления и повторно привлекла госбанк к ответственности за невыполнение постановления".

"Отсутствие реакции министра юстиции Украины на законные обращения "ПриватБанка" с просьбой оценить нарушения, которые предоставляются в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции Украины позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", – сказано в письме.

Также на Цензор.НЕТ: "ПриватБанк" получил 4 постановления об открытии исполнительного производства по делу о вкладах Суркисов

Указывается также, что банк был вынужден обратиться в орган досудебного расследования с заявлением о совершении госисполнителем криминального правонарушения, которое заключается "в служебной подделке и злоупотреблении служебным положением, последствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на ПриватБанк".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
А кто же это все сделал-то, а зебилы?)))
показать весь комментарий
09.06.2020 21:06
+12
Приведете факти?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:23
+11
То в чому проблема? Для вас не буде проблемою представити факти "прихватизації Гонтаревою "приватбанка" з порушеннями"
показать весь комментарий
09.06.2020 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто же это все сделал-то, а зебилы?)))
показать весь комментарий
09.06.2020 21:06 Ответить
Где єта притрушенная малюська ? Костюм петушинный примеряет -- оно же кричало что хрен сюркисам (*****) а не деньги
показать весь комментарий
09.06.2020 21:16 Ответить
Потужний банкір Гонтарева, яка прихватизувала приватбанк з порушеннями, що розв'язало руки для судів і багатомільйонних компенсацій.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:19 Ответить
Приведете факти?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:23 Ответить
Рішення судів, що набрали законної сили - це вже факти.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:24 Ответить
То в чому проблема? Для вас не буде проблемою представити факти "прихватизації Гонтаревою "приватбанка" з порушеннями"
показать весь комментарий
09.06.2020 21:28 Ответить
Так это рехформированная судебная система, которую обещал зебобикам вождь!
показать весь комментарий
09.06.2020 21:30 Ответить
Я почему-то больше доверяю решениям судов Британии, штатов.
Так же как и политикам которые, к примеру, заявляют: украинское руководство предлагало купить СИЗ за нал.
А по теме - МВФ почему-то считает беню шахраем.
показать весь комментарий
09.06.2020 22:02 Ответить
Вы разницу между приватизацией и национализацией знаете? Теперь Приват принадлежит не Бене, а нам с вами!!! Уловили?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:11 Ответить
Штани перевір... Бо хто зна!
показать весь комментарий
09.06.2020 21:31 Ответить
Беня с Боголюбовым написали письмо Кабмину, в котором, как собственники Приватбанка, попросили государство Украина приобрести у них Приватбанк за 1 грн.
Письмо есть в сети.
Теперь давай по-новой начинай рассказывать про "порушення" и "прихватизацию"
показать весь комментарий
09.06.2020 21:42 Ответить
После того,как государство национализировало и спасло Приват,Беня и Боголюбов поклялись,что на них "тиснули".
показать весь комментарий
09.06.2020 22:07 Ответить
Це зробив самий реформований суд Потроха!!!
показать весь комментарий
10.06.2020 08:28 Ответить
Уже второй год как петюня не приделах.
Садить его не за что. За проукраинскую позицию президента пока статью не ввели.
Поэтому зебилы сосут...
показать весь комментарий
10.06.2020 09:37 Ответить
Був би Приват Бєнін, то фіг би Суркіс хоч гривню від нього отримав. А так державний можна грабувати, колхозне майно не жалко
показать весь комментарий
09.06.2020 21:10 Ответить
Чий би не був - маст дай! Це ж якийсь сакральний об'єкт для зебобів і зебільчиків.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:20 Ответить
Нет конечно.
Просто выводил бы бабло из Украины миллиардами вместе с Беней, как это было до 2016 года.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:58 Ответить
Та да. Криштально чесна Гонтарева брехати не буде
показать весь комментарий
10.06.2020 04:01 Ответить
зато Миписька раком стоит и камерами торгует
показать весь комментарий
09.06.2020 21:18 Ответить
У Малюськи в ФБ (перед днем последнего решения суда по делу) был эпичный пост про то, что ничего страшного не будет и все у него под контролем. Ему за воротник напихали, что его подчиненная творит корупционную схему и что менеджмент банка под статью подводят ради получения бабла Суркисами. Малюська отрицал это все.
Интересно что этот министр теперь споет.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:21 Ответить
От приведе малюська в приват розумних начитаних інтелегентних пожизнєнніків-зечар і замість приватівських манагерів посадить керувати.Тоді не тільки суркісам ,а взагалі усім гроші Приват пороздає.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:23 Ответить
Чому ми бандитам суркісам маємо платити гроші? Зеленський з своїми слугами олігархів зовсім обнаглів.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:29 Ответить
укр миллиардеры это одна банда и пока мы не найдём способ их посадить на опу. в стране эта банда будет пировать на наших костях.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:30 Ответить
"ПриватБанк" оштрафовали за то, что он не выплачивает $257 млн в пользу офшоров Суркисов - Цензор.НЕТ 1745
показать весь комментарий
09.06.2020 21:31 Ответить
В пресс-службе отметили, что юридические советники "ПриватБанка" 4 раза обращались к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако их жалобы не были рассмотрены.

малюська занят, он жратву с тюрьмы дегустирует и платные камеры открывает. какие нафик 257 миллионов долларов?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:38 Ответить
Заява муд*ла Малюськи буде ?
Чи воно зайняте продажем тюрем і здачею люксових камер для елітних зеків ?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:41 Ответить
Разберитесь с судьишкою,проведите у него обыск,почему никто не проводит расследование при каких обстоятельствах эти цуркисы вывели из Украины сотни миллионов,неужели потрох их до сих пор успешно крышует?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:43 Ответить
если ПриватБанк будет каждый день платить по 5-10 тыс грн штрафа, то даже к концу каденции квартального идиота, банк все равно будет в плюсе не отдавая фейковый депозит
показать весь комментарий
09.06.2020 21:52 Ответить
Кому интересно обсуждать проблемы олигархов.? Люмпены ! Оно вам нужно?
показать весь комментарий
09.06.2020 22:30 Ответить
А с каких денег он должен выплатить эти деньги?
показать весь комментарий
09.06.2020 22:38 Ответить
Зебилье ещё бене долг не отдало. Денежки нужно придержать ато главному бЕНЕфициару ничего не достанется)))
показать весь комментарий
09.06.2020 22:40 Ответить
Цирк продовжуєтся олігархи виграють всі судди тобто забирають гроші платнків податків,чому мовчить громадське суспільство?,жодна країна не дозволилаб такого,суди це найбільш корпумпована система в Україні ,можливо волна взагалі непотрібна а все вирішувати в міжнародних судах?
показать весь комментарий
10.06.2020 08:40 Ответить
Нарешті побороли олігрхів, так зебіли? Чому не репетуєтье про мародерство? Де ваші бойовики нацсуки? Де пан білецький, зімін,лещенко, наєм,та інші борцуни? А де швабода?що перемоглим вже "мародера" і все для народа?
показать весь комментарий
10.06.2020 10:04 Ответить
 
 