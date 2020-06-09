"ПриватБанк" оштрафовали за то, что он не выплачивает $257 млн в пользу офшоров Суркисов

Государственный исполнитель наложила на государственный "ПриватБанк" 2 штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн. Она также передала в Печерский райотдел Нацполиции материалы для того, чтобы там открыли уголовное производство.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", информирует Цензор.НЕТ.

Санкция статьи 382 (невыполнение судебного решения), по которой исполнитель обратился в правоохранительные органы, предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Теперь оно может грозить менеджменту банка.

В пресс-службе отметили, что юридические советники "ПриватБанка" 4 раза обращались к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако их жалобы не были рассмотрены.

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Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня.

В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыла исполнительные производства на основании копий постановления и повторно привлекла госбанк к ответственности за невыполнение постановления".

"Отсутствие реакции министра юстиции Украины на законные обращения "ПриватБанка" с просьбой оценить нарушения, которые предоставляются в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции Украины позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", – сказано в письме.

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Указывается также, что банк был вынужден обратиться в орган досудебного расследования с заявлением о совершении госисполнителем криминального правонарушения, которое заключается "в служебной подделке и злоупотреблении служебным положением, последствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на ПриватБанк".