"ПриватБанк" оштрафовали за то, что он не выплачивает $257 млн в пользу офшоров Суркисов
Государственный исполнитель наложила на государственный "ПриватБанк" 2 штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн. Она также передала в Печерский райотдел Нацполиции материалы для того, чтобы там открыли уголовное производство.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", информирует Цензор.НЕТ.
Санкция статьи 382 (невыполнение судебного решения), по которой исполнитель обратился в правоохранительные органы, предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Теперь оно может грозить менеджменту банка.
В пресс-службе отметили, что юридические советники "ПриватБанка" 4 раза обращались к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако их жалобы не были рассмотрены.
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Последнее обращение к министру юстиции банк направил 3 июня.
В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыла исполнительные производства на основании копий постановления и повторно привлекла госбанк к ответственности за невыполнение постановления".
"Отсутствие реакции министра юстиции Украины на законные обращения "ПриватБанка" с просьбой оценить нарушения, которые предоставляются в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции Украины позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", – сказано в письме.
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Указывается также, что банк был вынужден обратиться в орган досудебного расследования с заявлением о совершении госисполнителем криминального правонарушения, которое заключается "в служебной подделке и злоупотреблении служебным положением, последствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на ПриватБанк".
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Так же как и политикам которые, к примеру, заявляют: украинское руководство предлагало купить СИЗ за нал.
А по теме - МВФ почему-то считает беню шахраем.
Письмо есть в сети.
Теперь давай по-новой начинай рассказывать про "порушення" и "прихватизацию"
Садить его не за что. За проукраинскую позицию президента пока статью не ввели.
Поэтому зебилы сосут...
Просто выводил бы бабло из Украины миллиардами вместе с Беней, как это было до 2016 года.
Интересно что этот министр теперь споет.
малюська занят, он жратву с тюрьмы дегустирует и платные камеры открывает. какие нафик 257 миллионов долларов?
Чи воно зайняте продажем тюрем і здачею люксових камер для елітних зеків ?