Украинский воин получил пулевое ранение под Авдеевкой вечером 9 июня, - штаб ООС
9 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Авдеевки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются".
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Бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан" врятував життя 10 військовослужбовцям українським військовослужбовцям, в результаті підриву на міні в Авдіївці.
Вже розпочато розслідування за фактом травмування 10 військовослужбовців внаслідок підриву автомобіля Збройних сил України в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод».
"За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобіля ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.ФОТО https://uprom.info/news/vpk/broneavtomobil-kraz-spartan-vryatuvav-zhyttya-desyatom-vijskovosluzhbovczyam-na-donbasi/
Убить русского оккупанта- почетная обязанность каждого украинца!