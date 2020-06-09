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Новости Операция Объединенных сил
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Украинский воин получил пулевое ранение под Авдеевкой вечером 9 июня, - штаб ООС

Украинский воин получил пулевое ранение под Авдеевкой вечером 9 июня, - штаб ООС

9 июня, вооруженные формирования российской Федерации в очередной раз открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Авдеевки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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Здоровья воину - герою! Будь проклята вся путинская нечисть вместе с кремлёвским маньяком....
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09.06.2020 21:32 Ответить
Бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан" врятував життя десятьом військовослужбовцям на Донбасі

Бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан" врятував життя 10 військовослужбовцям українським військовослужбовцям, в результаті підриву на міні в Авдіївці.
Вже розпочато розслідування за фактом травмування 10 військовослужбовців внаслідок підриву автомобіля Збройних сил України в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод».

"За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобіля ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.ФОТО https://uprom.info/news/vpk/broneavtomobil-kraz-spartan-vryatuvav-zhyttya-desyatom-vijskovosluzhbovczyam-na-donbasi/
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09.06.2020 21:45 Ответить
Нашему бойцу быстрого выздоровления, русским агрессорам смерти и тяжелых ранений.
Убить русского оккупанта- почетная обязанность каждого украинца!
Український воїн зазнав кульового поранення під Авдіївкою ввечері 9 червня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4018
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09.06.2020 22:33 Ответить
Твк,це ТВАРІ в людських образах!
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09.06.2020 23:25 Ответить
От представте,що нашому солдату зараз настільки складно вижити,що і представити неможливо. Мало того,що поранений має важкі ознаки травми,то ще і в цей антидержавний час все це визнавати. Я не бачу за останній рік, а чи потрібні цій владі взагалі армія,державність,а тепер і народ!?
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09.06.2020 23:24 Ответить
 
 