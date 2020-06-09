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Зеленский (19064) Кабмин (13507) программа (184) Шмыгаль Денис (2596)

Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета Министров Украины, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов. Глава государства сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Глава государства напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета Министров Украины.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Многие критики поступило от депутатов "Слуги Народа". Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Владимир Зеленский.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, заданий из политических программ Президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", а также указов Главы государства и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", - отметил Денис Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отклонение программы действий правительства не является основанием для отставки Кабмина, - Разумков

Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский 01

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Топ комментарии
+16
Программа нового деребана бюджета, или "даёшь ввп 40%... ! И какая разница в какую сторону))
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09.06.2020 21:31
+16
Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8285
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09.06.2020 21:32
+15
Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8002
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09.06.2020 21:33
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Правила форума Совет форумчан
Программа нового деребана бюджета, или "даёшь ввп 40%... ! И какая разница в какую сторону))
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09.06.2020 21:31 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1541
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09.06.2020 21:53 Ответить
Уряд непрофесійний тому всі його плани нереальні! Потрібен професійний підхід до формування програми уряду, отже потрібні професіонали для формування та реалізації програми уряду! Де професіонали?
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09.06.2020 23:20 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8335
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09.06.2020 22:36 Ответить
Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8285
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09.06.2020 21:32 Ответить
Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8002
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09.06.2020 21:33 Ответить
Чім би хлопчик не бавився, а би пісок не жер.
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09.06.2020 21:40 Ответить
Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9306
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09.06.2020 21:33 Ответить
Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4996
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09.06.2020 21:34 Ответить
Єрмак перевірив і затвердив цю програму; клован - навіть не читав. Та й монозебільній також нема чого все вичитувати, будуть жжжжжжати зззззелень
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09.06.2020 21:34 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2834
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09.06.2020 21:54 Ответить
А че он не в свое дело лезет? Шмыгаль что, мальчик в обоссаных штанишках?
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09.06.2020 21:35 Ответить
наш президент мастер на все руки . Только одно плохо - с мозгами беда
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09.06.2020 21:49 Ответить
все, чтобы получить иммунитет на год
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09.06.2020 21:36 Ответить
не факт, що отримають... не факт, що вся монозелень проголосує...
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09.06.2020 22:09 Ответить
Не прошло и года как у КМ появилась какая то программа.
Если типа повысит расширить улУбить то неинтересно
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09.06.2020 21:37 Ответить
А Шмигаль - глухий та німий?
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09.06.2020 21:39 Ответить
Тобто з початку року програма розвитку України на цей рік відсутня до тепер? Апупєть, професіонали! Як ці, так і попередні...
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09.06.2020 21:41 Ответить
Тот случай когда турборежим сдох
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09.06.2020 21:51 Ответить
https://twitter.com/RightRadicalNeo
https://twitter.com/RightRadicalNeo
https://twitter.com/RightRadicalNeo


https://twitter.com/RightRadicalNeo
https://twitter.com/RightRadicalNeo

Скажений Nацик

@RightRadicalNeo

·https://twitter.com/RightRadicalNeo/status/1270255110006996992 11 ч

В Бердянську припинив роботу завод https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB?src=hashtag_click #Азмол - найбільший виробник масел в Україні. Люди лишилися без роботи. Чому? Тому що https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #ЗеКоманда прийняла закон, який зробив імпорт масел дешевшим, ніж їх виробництво. Сировину обкладено акцизом та обов'язковими лабораторними перевірками.
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09.06.2020 21:44 Ответить
Какаяразница!
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09.06.2020 21:46 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8629
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09.06.2020 21:45 Ответить
Вангую в новой программе кабмина от зеленых попугаев будет продажа джавелинов и контр батарейных систем кацапам, а каломойша и дальше будет зарабатывать миллиарды на кацапском угле
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09.06.2020 21:46 Ответить
"Какая разница".
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09.06.2020 22:00 Ответить
Какая может быть программа у ахметковских шестерок - больше налогов на малый бизнес,выше тарифы для лохов потому что ринатка хочет новые виллы во Франции.
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09.06.2020 21:46 Ответить
И пяток новых футболеров из Бразилии для Шахтера
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8925
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09.06.2020 21:53 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5786
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09.06.2020 21:48 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2975
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09.06.2020 21:48 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 579
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09.06.2020 21:50 Ответить
Ну зебіли хором - "вєрім вялікаму і магучєму ЗЄ"
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09.06.2020 21:53 Ответить
А когда украинцы увидят сценарий самого Зеленского по стратегии развития Украины? Год прошел, а сценария нет. За велосипедом некогда написать?
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09.06.2020 21:55 Ответить
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1019
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09.06.2020 21:55 Ответить
А что случилось с прошлой программой действий???
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09.06.2020 21:57 Ответить
підтерлись, як старі добрі часи срсера, тобто папером, але не спец призначення )))
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09.06.2020 22:05 Ответить
На стене . Вечером на досуге с первой ледей перечитывают
Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 807
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09.06.2020 22:19 Ответить
Звучит как "у нас появился новый план". Ибо старый уже весь выкурили..
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09.06.2020 21:59 Ответить
програму Гройсмана вже переписали один раз, це інша спроба? чи щось своє, з гівнокварталу?
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09.06.2020 22:04 Ответить
Кабмин готов предоставить.....
А целый год, он что входил в курс дела, раскачивался? Гнать дилетантов ссаными тряпками. Кабмин в отставку, год прошел и нахрена не делалось, только все усугубляется.
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09.06.2020 22:06 Ответить
Президент Володимир Зеленський спише на чинний уряд всі свої прорахунки, щоб вийти сухим з води і не втратити рейтинг.
Про це народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка сказав в ефірі "Еспресо".
"Цьому уряду уготована слава не зовсім добра, тому що на нього зіпхнуть абсолютно всі прорахунки - і в боротьбі з коронавірусом, і в економіці, і щодо виходу з кризи. На сьогодні завдання президента Зеленського зрозуміле - мати такого "цапа-відбувайла", на якого перекласти всі негативні речі і знову спробувати вийти сухим з води. Він це зробив з урядом Гончарука, він це зробить зараз з урядом Шмигаля. В цьому немає жодних сумнівів, тому що найбільше, що цікавить президента - це його рейтинги, і він буде робити все заради того, щоб рейтинги не падали", - сказав Синютка.
Депутат переконаний, що якщо падіння економіки України буде продовжуватися, то вже ніщо Зеленського не врятує.
"Його не врятують ніякі його відосики. Це, на жаль, той шлях, по якому сьогодні Зеленський веде країну", - додав Синютка.
Він також наголосив, що у боротьбі з коронавірусом чинна влада не зробила дві ключові речі - не захистила медиків і не провела масове тестування.
"Всі наші західні партнери розуміють, що цифри, які демонструє уряд, не відповідають реальному стану речей. Якщо подивитися, то тільки на Львівщині сьогодні проводять аналізи тих заборів, які робилися 10 днів тому, тобто 10 днів зберігаються аналізи і тільки потім людям повідомляють результати. Я думаю, що подібна ситуація і в інших областях", - зауважив Синютка.
"Ми стараємося, захисні костюми привозимо, і Фонд Порошенка закупив тести відомої швейцарської компанії, які вже привезені і працюють. Але не можуть благодійники взяти на себе функцію влади. Тому боротьба з коронавірусом очевидно є проваленою, а заяви головного санітарного лікаря, що вони просто лякали людей, це вишенька на торті чи цвях в домовину цієї незграбної політики сьогоднішньої влади, яка не веде до захисту українців, а яка навпаки веде до того, щоб в головах багатьох українців знову з'явилося бажання емігрувати і шукати роботу за кордоном", - зазначив парламентар.
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09.06.2020 22:07 Ответить
Шо, мульён рабочих мест?!))
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09.06.2020 22:13 Ответить
https://apnews.com.ua/ru/news/nardep-bragar-obyasnil-pochemu-do-sikh-por-ne-pomog-pensionerke-kotoroi-ranee-predlagal-prodat-sobaku/ Нардеп Брагар объяснил, почему до сих пор не помог пенсионерке, которой ранее предлагал продать собаку
...
...Нардеп сообщил, что обращение к нему поступило. В ответ он сделал депутатское обращение в Минсоцполитики о возможности выделения денег на закупку котла. А после этого министерство перенаправило его на Кировоградскую ОГА и сейчас обращение находится на рассмотрении. Когда дадут ответ, депутат не знает.
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09.06.2020 22:16 Ответить
Дать новые обещания. Ну, типо - что-нибудь опять в смартфоне, чтоб нифига не делать.
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09.06.2020 22:22 Ответить
"шел четвертый месяц" этого нового правительства и шестой месяц тотального кризиса.
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09.06.2020 22:27 Ответить
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с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZX-G6JQMPFcShGH0b0WP4i4Q1XkLaNDktGbl9-yl3EiRDRSatXnXZokeIELsMK41KcxdNO7QQ97OKUIaZEcIYtWKCQ5bwaMNOfqy_I2as8X_rbrA5Oqfke_P87F3NOV0E4&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZX-G6JQMPFcShGH0b0WP4i4Q1XkLaNDktGbl9-yl3EiRDRSatXnXZokeIELsMK41KcxdNO7QQ97OKUIaZEcIYtWKCQ5bwaMNOfqy_I2as8X_rbrA5Oqfke_P87F3NOV0E4&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .

13 ч.
·

Пашинян полностью выздоровел. Вчера вышел из карантина. Полностью здоров и семья тоже!!! В Первый же рабочий день поменял начальника Сбу за то что затормозилось раскрываемость по делам коррупционеров ... Начальника Полиции за то что не справился с борьбой с преступностью.. и Начальника генштаба за старые грехи и за то что во время карантина в Загородном доме сделали сыну многолюдную свадьбу с нарушением режима ЧС..)))) пипец!!! Все в шоке)))..УЧИСЬ ЗЕЛЕНЬ...
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09.06.2020 22:38 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZU1-**************************************************************************-4uiiFNYyf-S_r42lpqbPz9fQ0xckQdvEHgiYZKkCLWDwp1w4qgY&__tn__=-]C%2CP-R
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с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZU1-**************************************************************************-4uiiFNYyf-S_r42lpqbPz9fQ0xckQdvEHgiYZKkCLWDwp1w4qgY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZU1-**************************************************************************-4uiiFNYyf-S_r42lpqbPz9fQ0xckQdvEHgiYZKkCLWDwp1w4qgY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/261099378487357?__cft__[0]=AZU1-**************************************************************************-4uiiFNYyf-S_r42lpqbPz9fQ0xckQdvEHgiYZKkCLWDwp1w4qgY&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 15:21 ·

Слежу друзья за действиями Пашиняна в Армении,потому что и нам придётся пройти этот ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ...Пашинян арестовал бывшего министра внутренних дел,НЕПРИКАСАЕМОГО ОДНОКЛАССНИКА ПУТИНА-Вову Гаспаряна.У него конфисковали дом стоимостью в три с половиной миллиона долларов,который бывший министр ЗАБРАЛ у одного из бизнесменов.Кроме того,этот коррупционер дал своей жене звание ПОЛКОВНИКА,а дочке ПОДПОЛКОВНИКА милиции.И не одна не другая НИ ОДНОГО ДНЯ на работе НЕ БЫЛИ.При этом получали зарплаты и даже ОРДЕНА.....Путин в реальном БЕШЕНСТВЕ.Мало того,что Пашинян арестовал его КУМА,бывшего Президента Армении,так он ещё и одноклассника арестовал.Каждый день приносит новые известия о том,как Пашинян восстанавливает СПРАВЕДЛИВОСТЬ в отношениях ВЛАСТИ и ЛЮДЕЙ.У Пашиняна только один союзник,но зато какой-ВЕСЬ АРМЯНСКИЙ НАРОД.Он на него опирается и у него все получается...Уверен и ЗНАЮ,скоро и на нашу улицу придет ПРАЗДНИК...,
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09.06.2020 22:39 Ответить
Фигня все это.
Вот ради чего они собираются.
Еленочке Зеленской нужны законодательно закреплённые права и обязанности.
Мнения 09-июн, 07:099 1 404 0

По ходу из всех важнейших проблем в Украине, самой актуальной для нас является проблема того, что Еленочке Зеленской нужны законодательно закреплённые права и обязанности.

Светлейшая Бубочка решила окончательно урегулировать этот вопрос, создав соответствующий законопроект. Чтоб люди понимали и не спрашивали.

Предлагаю законодательно закрепить следующие обязанности первой леди:

8.00 - подъем
8.00 - 8.30 - зарядка
8.30 - 9.00 - душ
9.00 - 22.00 - подвиг
22.00 - баиньки

В «подвиг» можно легко и непринужденно включить всё, что делает Еленочка Зеленская:

- Отжать у Марины Порошенко Мистецький Арсенал и делать там что-то. Важное. Наверное.

- Или одеться так, чтоб не в шлёпанцах.

- Или накормить детей в школах. Тоже подвиг - сначала карантин, потом каникулы, потом снова карантин, а там глядишь и Вова уже президентствовать закончит.

Хотя тут может быть всё тоньше и глыбше. Может Вовка хочет супружницу заставить хоть что-то уже делать, кроме как открытки врачам подписывать.

Так прям и представляю себе:

- Ленк, а Ленк, сгоцай шустрой мухой за пивасиком в магаз, а?! - канючит Володенька перед сном.
- Тю? Упоролся ты штоле? Я - первая леди ёпт. Пусть тебе Мендель за пивасиком бегает!

- Мендель не может, она отмазки придумывает.
- ***, шо ты опять утнув, любимый?

- Та то она на завтра придумывает, заранее. Ну сгоцай,а?! В конце концов, твои обязанности прописаны в Законе! Не будешь соблюдать - я Арсенборисычу нажалуюсь!

- Ну давай, жалуйся, долбоклюй…

- Алё, Арсенборисыч? Я выбачаюсь шо так поздно…Тут проблема у меня…Да…Конечно…Извините…Шо?...Акакже…Конечно…Всенепременно…Пиво закончилось?....Сбегать?...А какое вы пьёте?

В общем, с нестепрением жду законопроекта. Я понимаю, что Леночке трудно. Марина Порошенко родилась, видимо, со знанием того, как быть леди, а Еленочке непременно на эту тему мануал нужен. А ещё гувернёр, стилист и репетитор. Плюс лет 10 на обучение.

И вот пока светлейший придумывает очередную х#*ню, мне в личку пишут люди. Спрашивают работу в Киеве для строителя. Работал в Польше, сейчас дома, работы здесь нет, кушать хочется, всё как-то тривиально как для наших властей. Ну **** там - перетопчатся.

А будут много трындеть - Вовка Арсенборисычу пожалуется. Или Венедиктовой.

Вон директор Госрезерва вагонов зерна не досчитался, кипеш поднял, проверки инициировал. Теперь уволен без объяснения причин.

Хотя что тут объяснять - всё предельно ясно: не надо отвлекать мудрый украинский нарид какими-то глупостями про госрезерв.

Мы лучше ещё видосик запилим. В лесу, в трениках, под шашлычок, с гитаркой.

Милааая мояяя, сооолнышкооо лесное *поёт
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09.06.2020 22:43 Ответить
Уже не мэр: у Мишеля Терещенко рейдернули целый город

03 июня, 22:35
https://beztabu.net/lyudi-kolomojskogo-zahvatili-ofis-centrenergo-foto_n68780 Люди Коломойского захватили офис "Центрэнерго" (ФОТО)

При этом государственный нотариус Юлия Журикова зарегстрировала поддельный документ, который и рассмотрели во время заседания горсовета депутаты. Кроме того, местные политики еще и назначили нового временно исполняющего обязанности главы города - Юрия Бурлаку. Последний подал документы на регистрацию себя мэром без всяких приставок, и, само собой, "узаконился" в кресла градоначальника.
Когда Терещенко понял, что у него рейдернули город, он обратился в антирейдерскую комиссию минюста, которая в начале июня признала, что "решение о назначении мэра было законным".
Эпичным является тот факт, что Денис Малюська, подписавший итоговый документ, даже наплевал на решение Верховного суда, который постановил, что врио городского головы не имел никаких прав на подачу своей кандидатуры для утверждения себя же мэром. Кроме того, сам факт того, что должность мэра является избирательной, также не напугал никого из чинуш. Теперь, судя по всему, совершенно любого городского голову можно просто отстранить от должности и сесть на его место.
Не стоит говорить и о том, что факт поддельного заявления проверить более чем просто. Так что уж наверняка в министерстве прекрасно осведомлены о махинации, но привлечь злоумышленников к ответственности не собираются. Да и рейдерство как явление в Украине якобы победили благодаря усилиям Зе команды еще в прошлом году. По крайней мере, об этом заявлял тогда еще не уволенный Алексей Гончарук.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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09.06.2020 22:46 Ответить
уже год а они ещё программу действий сочиняют
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09.06.2020 23:13 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/06/09/zvernennya-yevropejskoyi-solidarnostido-frakczij-politychnoyi-partiyi-golos-ta-politychnoyi-partiyi-***************-obyednannya-batkivshhyna-deputatskyh/ Звернення «Європейської Солідарності» до фракцій Політичної Партії «ГОЛОС» та політичної партії ВО «Батьківщина», депутатських груп «Партія «За майбутнє» та «ДОВІРА»
"Нинішній Кабінет міністрів не зумів забезпечити ані належного соціального захисту, ані засобів індивідуального захисту для медичних працівників у розпал епідемії, попри виділені 65 мільярдів гривень в спецфонд для боротьби з COVID-19.
Уряд не розуміє, що завершення карантину не завершить економічної кризи в Україні - бо криза викликана не коронавірусом, а некомпетентністю влади. Щоб протидіяти наближенню катастрофи, у Верховній Раді ініційовано процедуру відставки Уряду.
Перший крок зроблено - вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів. Другий крок - ми спільно маємо зібрати 150 підписів, щоб звільнити уряд, який тягне країну на дно. Вже понад 70 депутатів поставили свої підписи під документом про відставку".
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10.06.2020 00:08 Ответить
Коллективно збацают на рояле.
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10.06.2020 00:14 Ответить
Це нагадує ситуацію ніби розумні батьки витерли обкакану дитину, помили і одділи в нові коштовний памперс, і це назвали другий етап в розвитку реформ. Потім буде третій, четвертий, і так доки весь ряд Фур'є не закінчиться, а він безкінечний. Для того щоб реформа запрацювала, потрібна політична воля, виконавці і відповідальні, коли за буксувало то відповідальні повинні йти на біржу праці або в тюрму, а не так як Яценюк з валюнтариською реформою митниці чи Аваков з поліцією. Все профукали.
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10.06.2020 07:00 Ответить
 
 