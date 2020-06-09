Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета Министров Украины, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов. Глава государства сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета Министров Украины.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Многие критики поступило от депутатов "Слуги Народа". Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Владимир Зеленский.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, заданий из политических программ Президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", а также указов Главы государства и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", - отметил Денис Шмыгаль.

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