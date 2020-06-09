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аудит (361) дороги (2472) Мининфраструктуры (941) Криклий (323)

Аудит безопасности международных дорог будут проводить с 2021 года, национальных - с 2022-го, - Криклий

Аудит безопасности международных дорог будут проводить с 2021 года, национальных - с 2022-го, - Криклий

Министерство инфраструктуры готовится проводить аудит безопасности дорог.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в блоге на Obozrevatel, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над развитием инфраструктуры безопасности, внедрением аудита безопасности дорог и современных стандартов безопасности. Обязательный аудит начнется с 2021 года для международных дорог и с 2022 года - для национальных", - отметил Криклий.

Он добавил, что сейчас в Украине создается система подготовки аудиторов, устанавливаются требования к ним. По словам Криклия, аудит безопасности автомобильных дорог позволит проектировать и строить безопасные дороги.

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Министр напомнил, что в октябре прошлого года ВР приняла закон о введении обязательного аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования. Он вступил в силу в мае 2020-го.

Цель акта - "повышение безопасности дорожного движения и интеграция автодорог Украины в международную сеть дорог с высоким уровнем безопасности и значительное снижение уровня аварийности на дорогах общего пользования".

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Спочатку відремонтуйте і збудуйте, а потім міряйте рівень безпеки.
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09.06.2020 21:34 Ответить
опять потужный мыролюбный гиперлуп?
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09.06.2020 21:49 Ответить
Без "гипер". Просто "луп".
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09.06.2020 22:41 Ответить
Как громко сказано: "Мы работаем". Лично ты, Криклий, кроме воровать ничего не умеешь.
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09.06.2020 22:40 Ответить
Шо вы делаете?! Водилы вагонов и цистерн на резиновых кАлёсах весом по 60 тонн объезжая ваши посты и весы пораздалбливали все дорогои между сёлами. А теперь при децентрализации нихрена никто эти дороги восстанавливать не будет. У председателей сельсоветов таких денег нет, а дороги раздолбанные этими автовагонами.
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09.06.2020 23:35 Ответить
ну да а деньги украдут в єтом
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10.06.2020 09:15 Ответить
 
 