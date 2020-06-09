Аудит безопасности международных дорог будут проводить с 2021 года, национальных - с 2022-го, - Криклий

Министерство инфраструктуры готовится проводить аудит безопасности дорог.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в блоге на Obozrevatel, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над развитием инфраструктуры безопасности, внедрением аудита безопасности дорог и современных стандартов безопасности. Обязательный аудит начнется с 2021 года для международных дорог и с 2022 года - для национальных", - отметил Криклий.

Он добавил, что сейчас в Украине создается система подготовки аудиторов, устанавливаются требования к ним. По словам Криклия, аудит безопасности автомобильных дорог позволит проектировать и строить безопасные дороги.

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Министр напомнил, что в октябре прошлого года ВР приняла закон о введении обязательного аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования. Он вступил в силу в мае 2020-го.

Цель акта - "повышение безопасности дорожного движения и интеграция автодорог Украины в международную сеть дорог с высоким уровнем безопасности и значительное снижение уровня аварийности на дорогах общего пользования".