В Польшу через "Шегини" с начала июня прошли более 13 тыс. человек, - польские пограничники

С 1 по 8 июня пеший пункт пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области в направлении Польши пересекли 13 683 человека. Это на 46,5% больше, чем в направлении Украины (7 325 человек).

Об этом "Укринформу" рассказала пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы РП Элжбета Пикор, информирует Цензор.НЕТ.

"На пункте пропуска "Медика" мы осуществляем проверку в шести местах контроля на вход в Польшу и трех - на выход. Санитарно-эпидемиологические процедуры удлиняют время осуществления проверки", - сказала Пикор.

По ее словам, с 1 июня на этом ПП границу на вход в Польшу ежедневно пересекали 1500 - 2000 человек. В направлении Украины границу в этот же период пересекали 300 - 1200 человек в сутки.

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Пикор рассказала, что в среду, 3 июня, и в субботу, 6 июня, наблюдалось значительное время ожидания на пересечение границы в направлении Польши - до 12 часов. Она объяснила это большим количеством людей, прибывших в это время на границу, и необходимостью соблюдения санитарного режима на границе.

"Для пересечения границы с Польшей в специальный павильон, где измеряют температуру и проводят все процедуры в связи с пандемией, могут войти только три человека", - отметила Пикор.

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По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 территории этой страны находилось более 1,3 млн граждан Украины. С началом эпидемии коронавируса и закрытием границ в Украину вернулись около 200 тыс. человек. На сегодня наблюдается обратный процесс возвращения на работу в Польшу.