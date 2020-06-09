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граница (5146) Польша (8154) украинцы (3787) заробитчане (586)

В Польшу через "Шегини" с начала июня прошли более 13 тыс. человек, - польские пограничники

В Польшу через

С 1 по 8 июня пеший пункт пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области в направлении Польши пересекли 13 683 человека. Это на 46,5% больше, чем в направлении Украины (7 325 человек).

Об этом "Укринформу" рассказала пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы РП Элжбета Пикор, информирует Цензор.НЕТ.

"На пункте пропуска "Медика" мы осуществляем проверку в шести местах контроля на вход в Польшу и трех - на выход. Санитарно-эпидемиологические процедуры удлиняют время осуществления проверки", - сказала Пикор.

По ее словам, с 1 июня на этом ПП границу на вход в Польшу ежедневно пересекали 1500 - 2000 человек. В направлении Украины границу в этот же период пересекали 300 - 1200 человек в сутки.

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Пикор рассказала, что в среду, 3 июня, и в субботу, 6 июня, наблюдалось значительное время ожидания на пересечение границы в направлении Польши - до 12 часов. Она объяснила это большим количеством людей, прибывших в это время на границу, и необходимостью соблюдения санитарного режима на границе.

"Для пересечения границы с Польшей в специальный павильон, где измеряют температуру и проводят все процедуры в связи с пандемией, могут войти только три человека", - отметила Пикор.

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По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 территории этой страны находилось более 1,3 млн граждан Украины. С началом эпидемии коронавируса и закрытием границ в Украину вернулись около 200 тыс. человек. На сегодня наблюдается обратный процесс возвращения на работу в Польшу.

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с момента разрешения на выезд с Украины на заработки в ЕС уже уехало 40 тыс. человек. пусть Зеленский на свои 6 тыс. грн пожить попробует
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09.06.2020 21:55 Ответить
Мотаються туди сюди.
Той карантин не завершиться ніколи.
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09.06.2020 21:59 Ответить
Отменить безвиз. Ведь гриппом болеют каждый год.
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09.06.2020 22:02 Ответить
Сиди дома раз боишся
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09.06.2020 22:29 Ответить
В Польшу через "Шегини" с начала июня прошли более 13 тыс. человек, - польские пограничники

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13 тис польських погранічніків пройшло?
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09.06.2020 22:02 Ответить
Если так будут патриоты уезжать,то кто Родину будет защищать?
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09.06.2020 22:18 Ответить
В нас Батьківщина!!!! родіну защищать будут якути і кадіровци
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09.06.2020 22:30 Ответить
 
 