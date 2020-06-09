Начали работу образовательные центры "Крым" и "Донбасс" для абитуриентов из оккупированных территорий, - Минобразования

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" во вторник, 9 июня, начали работу и будут работать до 23 октября 2020г. Абитуриенты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут поступать без сдачи ВНО в украинские университеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Работники образовательных центров сегодня приступили к своей важной работе. Поступающим нужно только выбрать специальность и учебное заведение, куда бы они хотели поступать, и обратиться в образовательный центр в этом заведении между 9 июня и 23 октября 2020 г. О визите в образовательный центр можно договориться заранее, контакты центров размещены на сайте Министерства образования и науки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2020 году жители временно оккупированных территорий могут поступать по упрощенной процедуре в более 100 университетов, подчиненных МОН, Минздраву, МВД и Минкультуры и информационной политики.

"Поступающие, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах: поступающие из Крыма - не позднее 20 августа, поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, в МОН добавили, что те, которые не успеют подать документы в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Кроме того, для вступления абитуриентам не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно свидетельства о рождении. "А абитуриенты, которые не имеют украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре для сложения двух экзаменов государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины. Также им нужно будет составить один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступать без ВНО в вузы, в которых есть образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"