2 066 5
Конгресс США рассмотрит предложение о новых санкциях против России, КНР и Ирана
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют представить предложения о введении новых санкций в отношении России, Китая и Ирана.
Об этом сообщил конгрессмен Грег Стьюби в эфире телеканала Fox Business, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Он уточнил, что предложения касаются "новых санкций" и "подходов в сфере внешней политики к России, Китаю и Ирану".
"Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре. Мы, разумеется, не считаем, что Китай и Россия должны поставлять вооружение иранским властям", - пояснил Стьюби.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий09.06.2020 22:48 Ответить Мне нравится 1
Den Tag
показать весь комментарий09.06.2020 22:55 Ответить Мне нравится 0
Алексей Хмара
показать весь комментарий09.06.2020 22:48 Ответить Мне нравится 0
✘
serh
показать весь комментарий10.06.2020 08:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...