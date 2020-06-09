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Конгресс США рассмотрит предложение о новых санкциях против России, КНР и Ирана

Конгресс США рассмотрит предложение о новых санкциях против России, КНР и Ирана

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют представить предложения о введении новых санкций в отношении России, Китая и Ирана.

Об этом сообщил конгрессмен Грег Стьюби в эфире телеканала Fox Business, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он уточнил, что предложения касаются "новых санкций" и "подходов в сфере внешней политики к России, Китаю и Ирану".

"Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре. Мы, разумеется, не считаем, что Китай и Россия должны поставлять вооружение иранским властям", - пояснил Стьюби.

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в Америки якесь хобі та талант вигодовувати собі ворогів
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09.06.2020 22:48 Ответить
У вас "кругом одни врачи"Печалька,однако.
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09.06.2020 22:55 Ответить
Прикол, эмбарго истекает в октябре а санкции хотят ввести еще до того как начали возможные поставки оружия.))
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09.06.2020 22:48 Ответить
Толку с этих санкций, если Трампон их больше трех лет как на подписывает.
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10.06.2020 08:33 Ответить
 
 