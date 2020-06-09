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ВВП (620) Всемирный Банк (446) прогноз (698) коронавирус (17040)

Экономика Украины из-за коронакризиса упадет на 3,5%, но в следующем году вырастет на 3%, - Всемирный банк

Экономика Украины из-за коронакризиса упадет на 3,5%, но в следующем году вырастет на 3%, - Всемирный банк

Мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе, обнародованном Группой Всемирного банка, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубина падения (украинской экономики. — Ред.) будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, прогресса в выполнении важных и неотложных реформ, а также способности мобилизовать достаточное финансирование для выплаты значительных долгов", — сказано в отчете.

В то же время, по оценкам Всемирного банка, в 2021 году ВВП Украины увеличится на 3% — ранее речь шла о росте в 4,2%.

Также на Цензор.НЕТ: ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко

Ранее, напомним, Международный валютный фонд прогнозировал, что по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.

А Госстат оценил, что ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

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Топ комментарии
+6
Невероятно оптимистичный прогноз
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09.06.2020 22:56
+6
ему ссут в глаза - а оно - Божья роса...
пипец - страна дебилов...
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09.06.2020 23:10
+5
Вже була інфа, що світовий банк передрікав Україні мінус від вісьми до десяти процентів ВВП по результатам року. А це що за нова лажа з трьома процентами?
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09.06.2020 23:03
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Это прогнохз застоя.
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09.06.2020 22:54 Ответить
Економіка України впаде на 17%, це висновки екс директора **** Олександра Савченко! Отже Світовий Банк дає дуже оптимістичний прогноз!
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09.06.2020 23:16 Ответить
Враховуючи таланти, вірніше безталання нинішньої так завної "влади" - цілком можливо.
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09.06.2020 23:27 Ответить
Невероятно оптимистичный прогноз
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09.06.2020 22:56 Ответить
Всемирный банк сказал Ыканомика РАБссии упадет на 9% Украину пощадили всего 3%
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09.06.2020 22:56 Ответить
И по барабану, что в том же докладе, к примеру, падение экономики Франции из за короновирусом - 15%.
Точнее, если об этом написать, то зрады зрадной не выйдет.
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09.06.2020 22:57 Ответить
ему ссут в глаза - а оно - Божья роса...
пипец - страна дебилов...
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09.06.2020 23:10 Ответить
Если 3,5% то это еще неплохо, в ЕС средний прогноз по странам 6%
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09.06.2020 22:58 Ответить
ватниги!!..шмигаль сказал будет +13!!!)))
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09.06.2020 23:00 Ответить
Как говорил дедушка ЧЛенин---шаг вперёд, два назад! И ему верили.
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09.06.2020 23:00 Ответить
Зеля 73 % победит всех,даже корону с виркусом и Путлера,вместо Эрдогана...главное в нашей профессии верить в тиливизир...
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09.06.2020 23:02 Ответить
Вже була інфа, що світовий банк передрікав Україні мінус від вісьми до десяти процентів ВВП по результатам року. А це що за нова лажа з трьома процентами?
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09.06.2020 23:03 Ответить
https://biz.censor.net/news/3200867/sud_snyal_arest_s_nedvijimosti_kolomoyiskogo_v_dele_po_dolgu_pered_privatbankom
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09.06.2020 23:06 Ответить
В итоге упадет и в следующем году на 0,5%.
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09.06.2020 23:13 Ответить
Почти по картавому - "шаг вперед , два шага назад".
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09.06.2020 23:15 Ответить
За деньги Приватбанка Коломойский скупал недвижимость в США на 470 миллиардов долл.Суд г.Кливленд штат Дэлавэр ского Игорю Валерьевичу такой ИСК предъявит,что не расчитается ни Зеленский ни следующий гарант..
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09.06.2020 23:15 Ответить
На 470 миллардов долларов?А можно ссылку?
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09.06.2020 23:38 Ответить
а забила б Україна на коронавірусну аферу.було б невеличке .але все таки зростання.
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09.06.2020 23:19 Ответить
Зростання не було б, зростання ВВП припинилося в грудні! Уже в січні 2020 ВВП в мінус пішов - задовго до початку епідемії навіть у Європі!

А ще влітку 2019 було 4,5% росту ВВП...
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09.06.2020 23:21 Ответить
Економіка України впала не з за короновірусу, а з за зеленого поца у короні...
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10.06.2020 00:20 Ответить
а вот если бы рухнула на 53%, то в следующем году выросла б на 50%
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10.06.2020 02:31 Ответить
как дети... с какой стати она вырастет - моника сдохнет? )))
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10.06.2020 07:52 Ответить
И 10ти казней египетский не надо, 2ой пункт, нашествие зеленых жаб, уже случилось. Экономика просела, из за кривых рук этих жаб.
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10.06.2020 15:39 Ответить
 
 