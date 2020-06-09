Экономика Украины из-за коронакризиса упадет на 3,5%, но в следующем году вырастет на 3%, - Всемирный банк

Мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе, обнародованном Группой Всемирного банка, информирует Цензор.НЕТ.

"Глубина падения (украинской экономики. — Ред.) будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, прогресса в выполнении важных и неотложных реформ, а также способности мобилизовать достаточное финансирование для выплаты значительных долгов", — сказано в отчете.

В то же время, по оценкам Всемирного банка, в 2021 году ВВП Украины увеличится на 3% — ранее речь шла о росте в 4,2%.

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Ранее, напомним, Международный валютный фонд прогнозировал, что по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.

А Госстат оценил, что ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.