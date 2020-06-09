РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9162 посетителя онлайн
Новости
947 21
туризм (1506) Ермак Андрей (1240) Офис Президента (1775) Госагентство развития туризма (25)

Региональные власти должны разработать концепции развития местного туризма и на их основе создадим общегосударственную стратегию на 3-4 года, - Офис президента

Региональные власти должны разработать концепции развития местного туризма и на их основе создадим общегосударственную стратегию на 3-4 года, - Офис президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время селекторного совещания во вторник вечером поставил перед главами областных государственных администраций задачи в течение недели подготовить концепцию развития туризма на следующие 3-4 года в своих регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба Офиса президента.

Необходимо определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самых привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения. На основе этих предложений разработать общегосударственную программу развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие. Задачи в рамках этой программы будут реализовываться в течение трех-четырех лет и в последующие годы.

Во встрече приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об открытии границ: Незначительное улучшение статистики по COVID-19 поможет нам вписаться в стандарты и въезд для украинцев будет открыт

В свою очередь, председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заметила, что, кроме перечня туристически привлекательных локаций региона, местные власти должны  разработать туры на три, пять и 10 дней, а также предусмотреть, как доехать до того или иного туристического объекта.

"Мы готовы сотрудничать с местными властями, если еще надо что-то улучшить: где-то не хватает пару километров хорошей дороги, где надо убрать какой-то страшный рынок, который портит впечатление. Для того чтобы эти локации стали более интересными для туристов", - отметила она.

Кроме того, руководству областей необходимо обратить внимание на событийный туризм. В частности, следует определить в каждой из областей 5-10 наиболее интересных событий культурной жизни региона и продвигать их как 1-2-дневные туры.

"Например, при Министерстве культуры действует программа "Малые города - большие впечатления", на которую в этом году было предусмотрено 40 млн грн, и после завершения карантина эти средства можно будет использовать для развития культурных событий в регионах", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытие границ со многими странами до летнего сезона является маловероятным, - глава Гостуризма Олеськив о вероятности отпусков за границей

Кроме того, на совещании поднимался вопрос поддержки предприятий, задействованных в туристической отрасли, они предоставляли более качественные услуги.

Министр инфраструктуры сообщил, что в настоящее время проходят консультации с профильными комитетами Верховной Рады по разработке законодательной инициативы по освобождению от уплаты НДС внутренних авиаперевозок, что поможет удешевить внутренние перелеты и стимулировать восстановление пассажиропотока на авиатранспорте.

Также продолжается работа над либерализацией визового режима для граждан из ряда стран, которые приезжают в нашу страну с целью туризма. "После принятия соответствующего решения предусмотрены визит-туры в туристически привлекательные места Украины, поэтому уже сейчас председателя ОГА совместно с местными властями должны предусмотреть прирост туристов, в том числе и иностранных, в своем регионе", - отметили в пресс-службе ОП.

Главы облгосадминистраций должны сформировать в структуре ОГА управления по вопросам развития туризма, а также организовать при облгосадминистрациях соответствующие консультативно-совещательные органы с привлечением всех заинтересованных сторон.

"Ведь туризм - это не только культурная составляющая, но и экономическое развитие региона, а потому на местах должна быть четкая координация по развитию туризма как индустрии", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Ткаченко анонсировал программу "Путешествуй Украиной", в рамках которой состоится челлендж - известные в стране и на местном уровне люди будут делиться своими впечатлениями от путешествий по Украине. Сообщения с рассказами о том, какие места стоит посетить, каждый из них опубликует в соцсетях с соответствующим хэштегом.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Давайте центральна влада буде робити свою роботу і не вказувати іншим що їм робити? Вже обісрались з туристичною зоною Дунайя, яку хочуть побудувати в Одеській області на заповідних землях! Вже досить від Офісу Президента ідіотських проектів для туризму!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:14
+2
и штаб, штаб не забудьте!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:17
+2
а нахрена ты выбрал чувака, который даже после года на должности президента не знает, чем занимается президент ?

из-за того, что Порошенко убил и съел своего брата, обогатившись на этом в 82 раза ?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Должны кому? Ермаку???
показать весь комментарий
09.06.2020 23:13 Ответить
У этой Зелёной Сопли есть хоть одно высказывание "Я должен" ?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:17 Ответить
Щось у тупорилих в макитрах не так..
шмаркля розповідає про якихось"ґубіґнатаґів" та "меґів".. -шо воно таке?= може то "мерін"вже обрізаний
єрмак дуркує про якусь"ріго-анальну власць"...
АҐОВ!!! тупорилі..
В УКРАЇНІ ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ Н А Р О Д У а президент-ВР-міністри то ТИМЧАСОВІ СЛУЖБОВЦІ!! чи адміністрація
от і поводбте себе вітповідно та згідно з посадовими інструкціями..
показать весь комментарий
10.06.2020 07:30 Ответить
Давайте центральна влада буде робити свою роботу і не вказувати іншим що їм робити? Вже обісрались з туристичною зоною Дунайя, яку хочуть побудувати в Одеській області на заповідних землях! Вже досить від Офісу Президента ідіотських проектів для туризму!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:14 Ответить
а нахрена ты выбрал чувака, который даже после года на должности президента не знает, чем занимается президент ?

из-за того, что Порошенко убил и съел своего брата, обогатившись на этом в 82 раза ?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:19 Ответить
Тому що порошенко ледве не вбив Україну за 5 років свого бездарного кримінального правління!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:31 Ответить
какими показателями в цифрах ты можешь это подтвердить ?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:39 Ответить
Охвіс осенило після Кам"янця?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:15 Ответить
и штаб, штаб не забудьте!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:17 Ответить
18 штабов, над ними 5 наблюдательных коммитетов и во главе координационный совет
показать весь комментарий
09.06.2020 23:20 Ответить
ВСІ їдемо стріляти з лука і в Одесу в гівні купатись!
показать весь комментарий
09.06.2020 23:19 Ответить
Регіональна влада має розробити концепції розвитку місцевого туризму та на їх основі створити загальнодержавну стратегію на 3-4 роки, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7742
показать весь комментарий
10.06.2020 00:18 Ответить
Ага. Считайте что турист уже попер.
показать весь комментарий
09.06.2020 23:25 Ответить
Сейчас дешевле и комфортнее отдохнуть в Турции чем в ваших гнидниках и сральниках ковыряться, тем более что в Украине уже и дешовыми качественными продуктами нельзя похвастаться
показать весь комментарий
09.06.2020 23:26 Ответить
О каком вообще иностранном туристе может быть речь, если в Украину запрещено заезжать на автомобиле с европейскими номерами или нужно на вьезде платить залог по стоимости автомобиля. А так же нельзя провозить вещей дороже 100Евро. Тоесть Украина ждет пешего туриста и в трусах? Циган из Румынии что ли припрете?
показать весь комментарий
09.06.2020 23:38 Ответить
Ах, да, забыл еще что в Украине машину на еврономерах могут и сжечь и колеса порезать и на штрафплощадку забрать. Так что только пешком в Украину.
показать весь комментарий
09.06.2020 23:39 Ответить
это чтоб потом ********* месную власть
показать весь комментарий
09.06.2020 23:40 Ответить
раньше был лозунг развивать зелёный туризм... слово зелёный почему-то убрали..щас запускаем местный туризм..
показать весь комментарий
09.06.2020 23:44 Ответить
І шо цікаво... проста ідея про місцевий та сільський туризм НАЛЯКАЛА пропукінських фашистів до усрачки лахта "строчна" мобілізували серед ночі "сваїх"щом лайном кидались
показать весь комментарий
10.06.2020 07:35 Ответить
Опять ерундой занимаются....
показать весь комментарий
10.06.2020 08:59 Ответить
 
 