Региональные власти должны разработать концепции развития местного туризма и на их основе создадим общегосударственную стратегию на 3-4 года, - Офис президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время селекторного совещания во вторник вечером поставил перед главами областных государственных администраций задачи в течение недели подготовить концепцию развития туризма на следующие 3-4 года в своих регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Необходимо определить в каждой области по три-пять "туристических магнитов" - самых привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения. На основе этих предложений разработать общегосударственную программу развития туризма в Украине и соответствующие региональные программы как ее составляющие. Задачи в рамках этой программы будут реализовываться в течение трех-четырех лет и в последующие годы.

Во встрече приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об открытии границ: Незначительное улучшение статистики по COVID-19 поможет нам вписаться в стандарты и въезд для украинцев будет открыт

В свою очередь, председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заметила, что, кроме перечня туристически привлекательных локаций региона, местные власти должны разработать туры на три, пять и 10 дней, а также предусмотреть, как доехать до того или иного туристического объекта.

"Мы готовы сотрудничать с местными властями, если еще надо что-то улучшить: где-то не хватает пару километров хорошей дороги, где надо убрать какой-то страшный рынок, который портит впечатление. Для того чтобы эти локации стали более интересными для туристов", - отметила она.

Кроме того, руководству областей необходимо обратить внимание на событийный туризм. В частности, следует определить в каждой из областей 5-10 наиболее интересных событий культурной жизни региона и продвигать их как 1-2-дневные туры.

"Например, при Министерстве культуры действует программа "Малые города - большие впечатления", на которую в этом году было предусмотрено 40 млн грн, и после завершения карантина эти средства можно будет использовать для развития культурных событий в регионах", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытие границ со многими странами до летнего сезона является маловероятным, - глава Гостуризма Олеськив о вероятности отпусков за границей

Кроме того, на совещании поднимался вопрос поддержки предприятий, задействованных в туристической отрасли, они предоставляли более качественные услуги.

Министр инфраструктуры сообщил, что в настоящее время проходят консультации с профильными комитетами Верховной Рады по разработке законодательной инициативы по освобождению от уплаты НДС внутренних авиаперевозок, что поможет удешевить внутренние перелеты и стимулировать восстановление пассажиропотока на авиатранспорте.

Также продолжается работа над либерализацией визового режима для граждан из ряда стран, которые приезжают в нашу страну с целью туризма. "После принятия соответствующего решения предусмотрены визит-туры в туристически привлекательные места Украины, поэтому уже сейчас председателя ОГА совместно с местными властями должны предусмотреть прирост туристов, в том числе и иностранных, в своем регионе", - отметили в пресс-службе ОП.

Главы облгосадминистраций должны сформировать в структуре ОГА управления по вопросам развития туризма, а также организовать при облгосадминистрациях соответствующие консультативно-совещательные органы с привлечением всех заинтересованных сторон.

"Ведь туризм - это не только культурная составляющая, но и экономическое развитие региона, а потому на местах должна быть четкая координация по развитию туризма как индустрии", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Ткаченко анонсировал программу "Путешествуй Украиной", в рамках которой состоится челлендж - известные в стране и на местном уровне люди будут делиться своими впечатлениями от путешествий по Украине. Сообщения с рассказами о том, какие места стоит посетить, каждый из них опубликует в соцсетях с соответствующим хэштегом.