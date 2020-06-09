Упрощенная процедура выдачи кредитов "5-7-9%" должна стать доступной для любого представителя малого и среднего бизнеса, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что обновленная программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займа под приемлемые проценты для любого представителя малого и среднего бизнеса.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства, во вторник на встрече с членами Кабинета министров Украины, представителями парламентских комитетов и руководством правоохранительных органов он обсудил первые шаги и результаты реализации программы стимулирования экономики для преодоления последствий Covid-19.
Зеленский заявил, что негативные последствия карантинных мероприятий не обошли ни одну страну мира. "Национальные правительства вводят беспрецедентные программы стимулирования экономики. Богатые страны тратят миллиарды долларов на поддержку отечественных производителей. Остальные ищут нестандартные решения для обеспечения достойного места в новой экономической реальности", - отметил он.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко доложил, что программа стимулирования экономики содержит ряд кратко- и среднесрочных мер для приоритетных отраслей экономики Украины на 2020-2022 годы. Основные направления программы включают 230 конкретных мероприятий с исполнителями и сроками реализации.
Среди ключевых направлений программы – обеспечение полноценного функционирования государства. Так, в рамках реализации этого направления Украина уже использовала такой инструмент, как адаптивный карантин.
Также программа предусматривает стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Речь идет о реализации модифицированной программы кредитования микро- и малых предприятий "Доступные кредиты 5-7-9%". Также в рамках этого направления планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги" после принятия необходимых законопроектов.
Кроме того, программа стимулирования экономики предполагает оптимизацию налоговой нагрузки и администрирования.
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А Толик Мостовой - отчим Разумкова.
Там не по приколу, а в надежде, шо пасынок пристроил бы отчима для продажи излишков армейского имущества
планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги"
новых денег нарисуют или где они их возьмут ?
со старых налогоплательщиков ?
Так пусть учатся читать.
Будет звонить директорам банков по каждому кредиту...
Как он это недавно на камеру демонстрировал.
Президент инициирует закон, который идёт в Раду, где имеется президентское партийное монобольшинство. Так понятно?!
Банки кредитуют и без зелиной заботы.
Зеля, заявляет что он хороший и нужно снизить процент.
Так же гидрант дето говорил:"додавим банки".
Скажите, вы под американской проксей считаете нормальным: вмешательство власти в хозяйственную деятельность ?
Ваш зебил не в состоянии учителям обещанного заплатить, но лезет в банковские ставки)))
Пусть на продукции никопольского ферросплавного потренируется
Скажите, вы, под украинской проксей: ну и где это ваше дето? Ссылочку покажите?
Никакого вмешательства нет, а есть соответствующая программа ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Ваш дебил-попаредник создал эти самые долги по зарплатам, которые Зе и его команда выплачивали.
Не такая уж это и заманчивая прибыль:
ПС Никакой очереди нет! ТЧК
Американский долг не одна какая-то ценная бумага, он имеет комплексную структуру:
https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124#:~:text=Foreign%3A%20%246.78%20trillion%20(in%20Febuary,their%20pension%20funds%3A%20%241%20trillion
у тебя мозг есть ?