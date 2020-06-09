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Зеленский (19064) карантин (16728) кредит (2359)

Упрощенная процедура выдачи кредитов "5-7-9%" должна стать доступной для любого представителя малого и среднего бизнеса, - Зеленский

Упрощенная процедура выдачи кредитов

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что обновленная программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займа под приемлемые проценты для любого представителя малого и среднего бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства, во вторник на встрече с членами Кабинета министров Украины, представителями парламентских комитетов и руководством правоохранительных органов он обсудил первые шаги и результаты реализации программы стимулирования экономики для преодоления последствий Covid-19.

Зеленский заявил, что негативные последствия карантинных мероприятий не обошли ни одну страну мира. "Национальные правительства вводят беспрецедентные программы стимулирования экономики. Богатые страны тратят миллиарды долларов на поддержку отечественных производителей. Остальные ищут нестандартные решения для обеспечения достойного места в новой экономической реальности", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставится задача перевыполнить бюджет и сократить его дефицит, - глава Минфина Марченко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко доложил, что программа стимулирования экономики содержит ряд кратко- и среднесрочных мер для приоритетных отраслей экономики Украины на 2020-2022 годы. Основные направления программы включают 230 конкретных мероприятий с исполнителями и сроками реализации.

Среди ключевых направлений программы – обеспечение полноценного функционирования государства. Так, в рамках реализации этого направления Украина уже использовала такой инструмент, как адаптивный карантин.

Также программа предусматривает стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Речь идет о реализации модифицированной программы кредитования микро- и малых предприятий "Доступные кредиты 5-7-9%". Также в рамках этого направления планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги" после принятия необходимых законопроектов.

Кроме того, программа стимулирования экономики предполагает оптимизацию налоговой нагрузки и администрирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин готов на этой неделе представить парламенту свою обновленную программу действий, - Зеленский

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Топ комментарии
+12
Зачем ты выбрал это убожество ?
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09.06.2020 23:37
+8
ЗА СЧЁТ ЧЕГО ЭТА БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА СЛОНОВ ?
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09.06.2020 23:33
+7
это сектант Толика Мостового.

А Толик Мостовой - отчим Разумкова.

Там не по приколу, а в надежде, шо пасынок пристроил бы отчима для продажи излишков армейского имущества
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09.06.2020 23:47
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Во ссаныч дает, везде поспевает, во всем подсекает, все видит! Просто не нарадовацца на него!
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09.06.2020 23:31 Ответить
Не своїми справами займається Президент! Економіка це справа уряду і Президент не має права втручатись в роботу колегіального вищого органу виконавчої влади - Кабінету міністрів України! Це порушення Конституції України! Не справа Президента визначати які відсоткові ставки мають бути у кредитів державних банків! Для цього є НБУ! Якщо НБУ не працює, потрібно змінювати керівництво! Якщо уряд не працює - потрібно змінювати керівництво! Але Зеленський хоче порушувати Конституцію і керувати всіма процесами в ручному режимі не несучі відповідальність за результат, перекладаючи відповідальність за провали своїх безумних ідей на уряди, які він буде відправляти у відставку! Це неправильно! Конституція України має механізм за яким Президент всі рулить сам - Воєнний ста і Ставка Верховного Головнокомандуючого замість уряду! Чому Зеленський не набереться сміливості щоб запровадити Воєнний стан? Боягуз?
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09.06.2020 23:36 Ответить
Зачем ты выбрал это убожество ?
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09.06.2020 23:37 Ответить
Певно "по пріколу".
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09.06.2020 23:41 Ответить
это сектант Толика Мостового.

А Толик Мостовой - отчим Разумкова.

Там не по приколу, а в надежде, шо пасынок пристроил бы отчима для продажи излишков армейского имущества
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09.06.2020 23:47 Ответить
Как4акая чушь!,
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09.06.2020 23:44 Ответить
Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 567
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09.06.2020 23:50 Ответить
Он хоть верит в это сегодня столько бреда наговорил видосики видосики президент лиги смеха разговорного жанра
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09.06.2020 23:32 Ответить
ЗА СЧЁТ ЧЕГО ЭТА БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА СЛОНОВ ?
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09.06.2020 23:33 Ответить
Це для лохів - спочатку заманять на 5-6-7, а потім здеруть по 50-60-70!
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09.06.2020 23:34 Ответить
чем заманят ?

планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги"

новых денег нарисуют или где они их возьмут ?

со старых налогоплательщиков ?
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09.06.2020 23:37 Ответить
Так само як і знайшли так звану "тисячу для пенсіонерів" - десь заберуть, комусь віддадуть! А скоріш за все - нічого не буде, а бо буде і не всім. Як завжди вкинули інфу - дивляться на реакцію "наріду"...Доречі непомітно так пройшли зміни до "держюджету" під час карантину і тихенько "заморозили" виплату молодим вчителям по 21.тис.грн у 2020 р. - а піару було на всю Сонячну систему!
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09.06.2020 23:58 Ответить
Не сдернут, если это будет фиксированный в договоре интерес кредитора. Вы, очевидно, не в курсе, что свой интерес банки забирают в первых платежах, а дальше уже идёт возврат самого кредита, поэтому никаких изменений не будет.
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10.06.2020 03:03 Ответить
Ключове слово "если", а десь мілким шрифтом буде "взагалі" - не всі вміють читати "весь" договір!
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10.06.2020 12:49 Ответить
Этим ключевым словом заполнены все законы, как впрочем и вся наша жизнь. Без него - никуда.

Так пусть учатся читать.
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14.06.2020 02:39 Ответить
5%-7% - совсем не бесплатно!
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10.06.2020 02:58 Ответить
да не будет ничего! - зелупа пестит, как обычно...
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10.06.2020 08:04 Ответить
Чому не буде . Буде для своїх " приближенных к телу".Візьмуть по 5% положуть в банк під15. сто штук з лимона на рік на рівному місці.
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10.06.2020 10:52 Ответить
А Османский Осел станет всем мелким предпринимателям "личной кредитной няней"?!
Будет звонить директорам банков по каждому кредиту...
Как он это недавно на камеру демонстрировал.
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09.06.2020 23:35 Ответить
Бред! Вы вообще в курсе, как эти процентные ставки проводятся через банки? Для этого создаются специальные программы, а не звонки президента.
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10.06.2020 03:06 Ответить
проблема не в деньгах а в корубционерах, засевших в администрациях и не дающих землю под бизнес.
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09.06.2020 23:36 Ответить
да-да, и депозиты всем по 15%
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09.06.2020 23:37 Ответить
Упрощенная процедура выдачи кредитов "5-7-9%" должна стать доступной для любого представителя малого и среднего бизнеса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 199
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09.06.2020 23:39 Ответить
Щоб роздавати кредити,потрібні гроші.Гроші потрібні не тільки бізнесменам,а всім.
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09.06.2020 23:39 Ответить
куда он лезет. дайте ему почитать его полномочия
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09.06.2020 23:40 Ответить
Ну, для начала, нужно уметь читать?
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09.06.2020 23:42 Ответить
Вы умеете? Тогда почему не читаете, чтобы понять о чём здесь речь?

Президент инициирует закон, который идёт в Раду, где имеется президентское партийное монобольшинство. Так понятно?!
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10.06.2020 03:14 Ответить
Включай логику:
Банки кредитуют и без зелиной заботы.
Зеля, заявляет что он хороший и нужно снизить процент.
Так же гидрант дето говорил:"додавим банки".
Скажите, вы под американской проксей считаете нормальным: вмешательство власти в хозяйственную деятельность ?

Ваш зебил не в состоянии учителям обещанного заплатить, но лезет в банковские ставки)))
Пусть на продукции никопольского ферросплавного потренируется
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10.06.2020 09:31 Ответить
Включай логику: есть специальные государственные программы кредитования.

Скажите, вы, под украинской проксей: ну и где это ваше дето? Ссылочку покажите?

Никакого вмешательства нет, а есть соответствующая программа ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Ваш дебил-попаредник создал эти самые долги по зарплатам, которые Зе и его команда выплачивали.
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14.06.2020 07:33 Ответить
Зеро, такое зеро
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14.06.2020 07:38 Ответить
Слив засчитан.
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14.06.2020 12:11 Ответить
его выбрали организмы, которые даже не догадываются, что у этой должности есть полномочия
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09.06.2020 23:49 Ответить
И что?! Читайте внимательно: "программа (ПРАВИТЕЛЬСТВА) предусматривает стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Речь идет о реализации модифицированной программы кредитования микро- и малых предприятий "Доступные кредиты 5-7-9%". Также в рамках этого направления планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги" после принятия необходимых законопроектов."
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10.06.2020 03:20 Ответить
И где Гундосик возьмет деньги на субвенции банкам для выдачи кредитов по ставкам ниже ставки рефинансирования?
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10.06.2020 09:50 Ответить
Проект (программа ПРАВИТЕЛЬСТВА) будет реализовывать правительство. Вот ему и зададите этот вопрос.
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14.06.2020 07:27 Ответить
У ПРАВИТЕЛЬСТВА уже дыра в бюджете в 400 миллиардов, поэтому спрашивать у них бессмысленно.
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15.06.2020 08:34 Ответить
Да, бросьте, у нас в Штатах после 9/11/2001 были такие дыры в бюджете, что мама не горюй. Тем не менее никто не сворачивал подобные программы. У правительства могут быть разные механизмы для стимулирования банков на подобные шаги. Посмотрим.
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15.06.2020 13:31 Ответить
Вот только между США и Украиной есть небольшое различие: люди выстраиваются в очередь, чтобы вложиться в американский госдолг, а Украине приходится уговаривать кредиторов.
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15.06.2020 17:49 Ответить
Да нет никакой очереди: https://www.investopedia.com/ask/answers/where-can-i-buy-government-bonds/

Не такая уж это и заманчивая прибыль:

Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9887
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20.06.2020 01:40 Ответить
Ага, очереди нет, но 22 триллиона госдолга есть и он продолжает расти.
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20.06.2020 09:25 Ответить
Кaкое это имеет отношение к сказанному вами же выше: "люди выстраиваются в очередь, чтобы вложиться в американский госдолг"?
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23.06.2020 14:59 Ответить
А можешь привести пример хоть каких-то других ценных бумаг, в которые вложили соизмеримую сумму?
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23.06.2020 15:05 Ответить
Какое это имеет отношение к нашему изначальному разговору?

ПС Никакой очереди нет! ТЧК
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23.06.2020 15:23 Ответить
Я вот не понимаю, зачем я трачу время, пытаясь доказать, что самая популярная в мире ценная бумага является популярной.
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23.06.2020 15:44 Ответить
А разве об этом была изначально речь?!

Американский долг не одна какая-то ценная бумага, он имеет комплексную структуру:

https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124#:~:text=Foreign%3A%20%246.78%20trillion%20(in%20Febuary,their%20pension%20funds%3A%20%241%20trillion
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24.06.2020 03:19 Ответить
Забыл: очереди нет - бери и покупай.
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24.06.2020 03:20 Ответить
Ясно, у нас тут буквальная трактовка единств.
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24.06.2020 10:44 Ответить
Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 670
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10.06.2020 00:21 Ответить
Согласно Конституции Президент имеет право законодательной инициативы.
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10.06.2020 03:32 Ответить
Это вам надо почитать о том, что это было частью предвыборной компании, поэтому и депутаты и правительство знали об этом. Он просто напоминает.
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10.06.2020 03:09 Ответить
Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9328
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09.06.2020 23:49 Ответить
так ты же задницу свою на британский флаг порвал, чтобы этот дурак ( в медицинском смысле ) стал президентом.

у тебя мозг есть ?
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09.06.2020 23:50 Ответить
Да ты всё и всех знаешь, как я посмотрю.
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09.06.2020 23:52 Ответить
ну я ж не первый месяц читаю тут твои пропагандистские кремлёвские высеры
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09.06.2020 23:55 Ответить
Иди уже хоть ногу себе сломай,ублюдочный
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10.06.2020 00:01 Ответить
Зеленский свою личную гарантию даст?)))
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10.06.2020 00:20 Ответить
Зуб дайот.
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10.06.2020 00:30 Ответить
Великие мысли великих экономистов.
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10.06.2020 00:39 Ответить
Не обижайте президента-макаку - величайшего лидера современности. Сказал 5-7-9 - быть тому! Завтра заставит Нацбанк продавать доллары по 90 центов, пенсионерам разрешит заплывать за буйки и переходить дорогу на красный свет. Плюс поцелуется с мунтяном и снимет очередной видосик, обращаясь к быдлу голосом простуженной крысы. Быдло рукоплещет, второй срок обеспечен..
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10.06.2020 00:48 Ответить
Когда опубликуете книгу со всеми вашими фантазиями типа этих?
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10.06.2020 03:34 Ответить
Спрощена процедура для суркісів, ахметки і бені. А вам, наріду "велика подяка".
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10.06.2020 10:05 Ответить
Переселенцам по кредитам особый статус! Называется "хер им!"
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10.06.2020 12:35 Ответить
 
 