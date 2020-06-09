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Макрон и Меркель обратились к руководству ЕС: Европа "хаотично" ответила на вспышку COVID-19, необходимо лучше подготовиться

Макрон и Меркель обратились к руководству ЕС: Европа

Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, а также главы еще нескольких европейских государств призвали руководство ЕС быть готовым к пандемиям в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что это послание вдохновит на дальнейшие, более плодотворные дискуссии на европейском уровне относительно того, как на более высоком уровне обеспечить готовность к следующим пандемиям", - говорится в послании, направленном главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В документе отмечается, что Европа "хаотично" ответила на вспышку коронавируса, в результате чего скончались более 184 тыс. человек. В нем подчеркивается необходимость более широкого подхода к противодействию возможной второй волне вирусной инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 394 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего зафиксировали 27 856 случаев

Напомним, по состоянию на утро 9 июня в мире зарегистрировали 7,19 млн случаев инфицирования COVID-19 и 408 737 смертей. Наибольшее количество жертв в США, Великобритании и Бразилии

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А звідки вони знають.за майбутні пандемії?
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09.06.2020 23:52 Ответить
они же участники этого театра абсурда и псевдопандемии.
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10.06.2020 00:44 Ответить
О, начинаются нагнетания про вторую волну.
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09.06.2020 23:52 Ответить
Другої хвилі не буде. Буде 9-й вал.
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10.06.2020 00:14 Ответить
так інформаційна друга хвиля вже готова)) якраз на осінь коли завжди є спалах Орві! завжди повторю і під цей спалах вони ще зі своїми тестами, які невідомо що показують, намалюють статистику з померлих дідусів і бабусів 70+ років. Еврика! все банально і просто. Є ЗМІ продажні які нагнітають страх + є тести за допомогою яких можна записати в жертви корони людей, які помирають від пневмоній, від інсультів, від інфарктів, від діабетів і так далі. І от тоді вже приходить "рятівна" вакцина після якої зникне тестування і паніка в ЗМІ) і ці творці театру будуть казати: от бачте вакцина вас врятувала)) Але примусова вакцинація буде мати сильний спротив! все таки багато людей в світі розуміють цю аферу і очікуємо протести по всьому світі. План глобалістів має провалитися.!
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10.06.2020 00:52 Ответить
Коронавірус дуже рідко передається від безсимптомних хворих - ВООЗ // навіть ця шайка корупціонерів починає признаватися частково в афері)
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10.06.2020 00:42 Ответить
Нарешті глобалісти знайшли метод загнати людство в кошару: страх перед "невідомою" хворобою. Просто і ефективно. Правда, вони дуже ризикують отримати потужну обратку він людства, офуїлого від дурантинів.
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10.06.2020 06:55 Ответить
 
 