Макрон и Меркель обратились к руководству ЕС: Европа "хаотично" ответила на вспышку COVID-19, необходимо лучше подготовиться

Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, а также главы еще нескольких европейских государств призвали руководство ЕС быть готовым к пандемиям в будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что это послание вдохновит на дальнейшие, более плодотворные дискуссии на европейском уровне относительно того, как на более высоком уровне обеспечить готовность к следующим пандемиям", - говорится в послании, направленном главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В документе отмечается, что Европа "хаотично" ответила на вспышку коронавируса, в результате чего скончались более 184 тыс. человек. В нем подчеркивается необходимость более широкого подхода к противодействию возможной второй волне вирусной инфекции.

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Напомним, по состоянию на утро 9 июня в мире зарегистрировали 7,19 млн случаев инфицирования COVID-19 и 408 737 смертей. Наибольшее количество жертв в США, Великобритании и Бразилии