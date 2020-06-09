Данон-Украина сделал заявление о рекламе с Пореченковым, который стрелял в украинцев: "Мы не можем повлиять на офис в России"

Украинский офис международной группы "Danone" прокомментировал скандальную рекламу продукта в России, в которой снялся актер Пореченков, стрелявший в украинских воинов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании, размещенном в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда Актимель в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве.

В то же время, хотим отметить, что компания Данон в Украине является частью всемирно известной международной Группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России.

Вот уже более 20 лет наша компания добродетельно работает, производя высококачественную продукцию для своих потребителей в Украине, оставаясь ответственным субъектом бизнес-сообщества. Мы всегда заботились и заботимся не только об экономических целях, но и об обществе, поддерживая социальные проекты, инвестируя в производственные мощности, создавая новые рабочие места, поддерживая благотворительные организации и больницы продукцией, а в период эпидемии коронавируса - индивидуальными средствами защиты.

Вся наша продукция производится в Украине (исключительно из украинского молока на 2-х украинских заводах) или странах Европейского Союза. Бренд Актимель, в частности, производится и импортируется в Украину из Бельгии.

А более 1000 наших работников в Украине ежедневно вкладывают душу в свою работу, чтобы мы с вами вовремя получали качественную и полезную продукцию".

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