Данон-Украина сделал заявление о рекламе с Пореченковым, который стрелял в украинцев: "Мы не можем повлиять на офис в России"
Украинский офис международной группы "Danone" прокомментировал скандальную рекламу продукта в России, в которой снялся актер Пореченков, стрелявший в украинских воинов на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании, размещенном в Фейсбуке.
В тексте отмечается: "Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда Актимель в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве.
В то же время, хотим отметить, что компания Данон в Украине является частью всемирно известной международной Группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России.
Вот уже более 20 лет наша компания добродетельно работает, производя высококачественную продукцию для своих потребителей в Украине, оставаясь ответственным субъектом бизнес-сообщества. Мы всегда заботились и заботимся не только об экономических целях, но и об обществе, поддерживая социальные проекты, инвестируя в производственные мощности, создавая новые рабочие места, поддерживая благотворительные организации и больницы продукцией, а в период эпидемии коронавируса - индивидуальными средствами защиты.
Вся наша продукция производится в Украине (исключительно из украинского молока на 2-х украинских заводах) или странах Европейского Союза. Бренд Актимель, в частности, производится и импортируется в Украину из Бельгии.
А более 1000 наших работников в Украине ежедневно вкладывают душу в свою работу, чтобы мы с вами вовремя получали качественную и полезную продукцию".
Пожалуйста, подождите...
В зависимости от города проживания (живу на три города) выбираю местную молочку.
Киев - яготинське
Харьков - заречье
Мариуполь - малоянисольскую молочку.
БОЙКОТ товарам от Danone !!!!
Им есть достойная альтернатива !
Это чушь собачья. Все офисы подчиняются headquarters, в том числе и в политике продвижения продуктов. Так что не надо пестеть, аспада даноны. Типа мынизнали. Бл@ди.
Danone FB - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=E5eD6vibf4w&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanoneUkraine%2F&redir_token=xYZ0DIwA2GNBQ1H2_30y_puYs498MTU5MTg1MTc5MkAxNTkxNzY1Mzky https://www.facebook.com/DanoneUkraine/ Danone Twitter - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=E5eD6vibf4w&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDanone&redir_token=xYZ0DIwA2GNBQ1H2_30y_puYs498MTU5MTg1MTc5MkAxNTkxNzY1Mzky https://twitter.com/Danone
На заводе в г. Кременчуг производится продукция таких брендов: «Простоквашино», «Простоквашино» для малышей и «Смешарики».
«Данон Днипро»
На заводе в г. Херсон производится продукция таких брендов: «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Веселый Пастушок», «Живинка» и «Растишка».
Блин, русские всё-таки, дебилы редкостные. Неужели кроме этого стрёмного пореченкова нет нормальных актеров?
Обойдемся и без данона!
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могли бы и руководство сменить если бы захотели
"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - отметил дипломат.
Смотрите также: https://news.liga.net/politics/video/porechenkovu_v_teatre_brosili_pistolet_i_predlozhili_postrelyat Пореченкову в театре бросили пистолет и предложили "пострелять"
Ранее посол, отреагировав на рекламный ролик в российском отделении Danone, писал в https://twitter.com/Shamshur_O/status/1270434661509009408 Twitter , что большой бизнес должен быть ответственным, а коммерческая составляющая - не повод забывать о моральности.(с )