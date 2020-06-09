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гражданство (1269) Лещенко Сергей (697) Румыния (1041) Дубинский Александр (429)

"Слуга народа" Дубинский в ответ на обвинения Лещенко назвал его "тупым долб##бом"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жестко ответил Сергею Лещенко, заявившему, что Дубинский готовится получить гражданство Румынии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Дубинский отметил: "Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство.

Через два часа сообщил, что ещё не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время.

Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно.

Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы — тупой долб##б.

По румынски — nenorocit de dolby".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния, похоже, предоставила Дубинскому гражданство. Если установят, что поданы поддельные документы, "слуге народа" грозит тюрьма, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Слуга народа Дубинский в ответ на обвинения Лещенко назвал его тупым долб##бом 01

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Топ комментарии
+60
У него это конек хамство лицемерие и наглость как все Зе партия отребья
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10.06.2020 00:01
+46
Монобольшинство монобыдла.
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10.06.2020 00:07
+42
Да куда уж нам. Мы в общественных местах на фене и матом не общаемся. Не образованные, понимаешь. Там выше "красавЕц" Мальська, как раз подходит по твоим мозгам.

"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом" - Цензор.НЕТ 7707
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10.06.2020 00:32
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а тупой долб#** в ответ, что?
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10.06.2020 03:32 Ответить
Хамовитые порохоботы обвиняют в хамстве Дубинского...гы
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10.06.2020 03:42 Ответить
"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом" - Цензор.НЕТ 1669
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10.06.2020 05:26 Ответить
Хотела что-то написать, но снизу в спонсорской контенте у меня фото Кузьмы - и сразу перехотелось. Дубинский стал фальшивкой на фоне Кузьмы, который навечно остался Человеком, волонтером и искренним критиком власти.
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10.06.2020 06:33 Ответить
Ну до этого он с Могилёвской благополучно агитировал за Рыгов
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10.06.2020 06:59 Ответить
Ну он же не работал министром экономики при овоще, а уж потом внезапно стал на сторону народа.
На ошибку каждый имеет право. Думаю, просто , как артист, зарабатывал деньги тогда, которые овощ щедро платил. Уверена, что потом жалел об этом.
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10.06.2020 07:08 Ответить
То есть, Порошенко работал на государство министром-он плохой, а Кузьма напрямую за деньги агитировал за януковича -он хороший и принципиальный? Татьяна -лучше жуй.
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10.06.2020 07:44 Ответить
хуцпа шмаркліної мішпухі і не дивує
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10.06.2020 06:33 Ответить
Красавчик.
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10.06.2020 06:50 Ответить
Ну, тут зіткнулися два зелених брехунця.
Згадав, як Дубінський ( чи уже Дубінеску) запевняв, що Куницький (нині депутат) не громадянин Ізраїлю. Брехав? А то як. Він бреше як дихає.
Взагалі, це добре, коли один зелений іншого мочить.
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10.06.2020 07:24 Ответить
Як підходить до теми
"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом" - Цензор.НЕТ 3046
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10.06.2020 07:27 Ответить
Бенина борзая.
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10.06.2020 08:08 Ответить
Я бы уточнил "dolby surround". Они повсюду
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10.06.2020 07:36 Ответить
Может стоит всё-таки применить к нему законы которые они же нам и пишут???

Стаття 173. Дрібне ***********

Дрібне ***********, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
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10.06.2020 08:08 Ответить
Можно было-но в не данном случае!Ведь Лещенко и является по жизни тупым д-бом! А ещё брехуном,ренегатом и склочником!
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10.06.2020 10:26 Ответить
Ээ, как припекло у говорящей Жопы Коломойского. ))
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10.06.2020 08:17 Ответить
і по румунскі заговорив
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10.06.2020 08:53 Ответить
Это тупое дубовое животное уже взяло за норму в эфире своим грязным ртом изрыгать кацапские маты.
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10.06.2020 08:53 Ответить
Це той випадок, коли обидві бородаті жєнщіни праві.
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10.06.2020 09:04 Ответить
Барьба била равна - баролісь два гавна (кац.)
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10.06.2020 09:06 Ответить
Тут як ніколи підходить вислів: "Обоє рябоє".
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10.06.2020 09:08 Ответить
кто-то еще слушает, что несет российский патриот дубина?
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10.06.2020 09:15 Ответить
Два мерзких пархатенций !
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10.06.2020 10:00 Ответить
шо, зеленые, шикарный у вас депутат?
еще и в мэры столицы хочет пойти.
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10.06.2020 10:22 Ответить
та нема в Україні "мерів" = ПРОСТО НЕ ІСНУЮТЬ
мер шо воно таке-"мерін" обрізаний? чи ти з головою не товаришуєш...
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10.06.2020 10:39 Ответить
Уехал из Украины из за быдла, и судя по всему не зря, теперь быдло в самой верхушке этой власти
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10.06.2020 10:27 Ответить
ну лещ ізвесний говномет ,краще б залізницею займався , напевне обзавідувався Щов зеленого дубня 20 квартир а в нього одна і то на мами песіонерки гроші куплена .коли в Україні пройде такий дощ , щоб змив цю всю шваль к ...беням
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10.06.2020 10:42 Ответить
Тупой, хамовитый, некомпетентный... сразу видно - слуга народа
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10.06.2020 11:06 Ответить
Румунське хамовите чмо.
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10.06.2020 11:23 Ответить
ага, одним точным ударом в переносицу, можно будет перевоспитать этого идиота. Он просто не слыхал, как поют дрозды.
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10.06.2020 15:24 Ответить
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