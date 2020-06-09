"Слуга народа" Дубинский в ответ на обвинения Лещенко назвал его "тупым долб##бом"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жестко ответил Сергею Лещенко, заявившему, что Дубинский готовится получить гражданство Румынии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Дубинский отметил: "Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство.



Через два часа сообщил, что ещё не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время.



Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно.



Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы — тупой долб##б.



По румынски — nenorocit de dolby".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния, похоже, предоставила Дубинскому гражданство. Если установят, что поданы поддельные документы, "слуге народа" грозит тюрьма, - Лещенко. ДОКУМЕНТ