"Слуга народа" Дубинский в ответ на обвинения Лещенко назвал его "тупым долб##бом"
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жестко ответил Сергею Лещенко, заявившему, что Дубинский готовится получить гражданство Румынии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Дубинский отметил: "Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство.
Через два часа сообщил, что ещё не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время.
Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно.
Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы — тупой долб##б.
По румынски — nenorocit de dolby".
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+60 Власов Сергей b3083465
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На ошибку каждый имеет право. Думаю, просто , как артист, зарабатывал деньги тогда, которые овощ щедро платил. Уверена, что потом жалел об этом.
Згадав, як Дубінський ( чи уже Дубінеску) запевняв, що Куницький (нині депутат) не громадянин Ізраїлю. Брехав? А то як. Він бреше як дихає.
Взагалі, це добре, коли один зелений іншого мочить.
Стаття 173. Дрібне ***********
Дрібне ***********, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -
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еще и в мэры столицы хочет пойти.
мер шо воно таке-"мерін" обрізаний? чи ти з головою не товаришуєш...