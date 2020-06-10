Апелляционный суд 11 июня рассмотрит жалобу на решение судьи, позволившее экс-министру Кожаре выйти под залог
В Апелляционном суде состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы по делу об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
Об этом сообщила в Facebook дочь убитого Екатерина Старицкая, передает Цензор.НЕТ.
"В четверг, 11.06, в 11:45 в Апелляционном суде состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение судьи Слободянюк П.Л., на которого, видимо, очень стоит обратить внимание, он снизил Кожаре (напомню, он подозревается в убийстве моего отца Сергея Старицкого) залог на заседании, на котором просто продлевали досудебное расследование, а НЕ СУММУ ЗАЛОГА!!!) для Кожары Л. с 14 млн. до 2 млн. и выпустил его в зале суда. А еще Кожара вышел под залог, а электронного браслета для него "не хватило". Интересно, он еще в Украине?", - написала она.
Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.
А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.
Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.
10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.
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Отменяйте тогда вообще уголовный кодекс, раз он все равно ничего не значит.
Убил - заплати штраф по административке и свободен.
Слов нет.
Законом предусмотрены исключения, когда следственный судья (суд) не обязан назначать залог (то есть может либо сделать это, либо не сделать) (???).. К таким случаям относятся ситуации, когда мера пресечения избирается в рамках производства по:
1) преступлению, совершенному с применением насилия или угрозой его применения;
2) преступлению, повлекшему гибель человека;
3) в отношении лица, в отношении которого в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако была нарушена ним.
Фактически это те преступления, в отношении которых нельзя назначать залог и это должно быть ж конкретно и ясно без размазывания типа " не обязан назначать" прописано в Уголовно-процессуальном законодательстве.
Но в реалии судьи не могут так просто проигнорировать такую возможность дополнительно поиметь бабки Заранее зная возможности клиента, назначается завышенная сумма залога, а потом идет торговля - до какой суммы можно уменьшить и эту разницу пускают в дележ, а клиенту при этом может даже специально не достаться электронный браслет и он фактически уходит в свободное плавание. А Кожару подозревают даже не в драке на кухне, а в убийстве человека!!! О каком вообще залоге при этом может идти речь? Правовая государственная беспредельщина!