Зеленский о кредите МВФ: Украина получит от МВФ на $ 200 млн больше, чем планировалось, Фонд является надежным партнером

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что МВФ выделит Украине на $200 млн больше, чем предполагалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Зеленский отметил: "Украина получит первый транш от МВФ в размере $ 2,1 млрд. Это на $ 200 млн больше, чем планировалось изначально.

Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером.

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