Первое онлайн-заседание Трехсторонней группы по Донбассу с участием приглашенных Киевом представителей ОРДЛО пройдет 10 июня
Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в онлайн-режиме в среду, впервые с участием приглашенных украинской стороной представителей временно оккупированных РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
.Как сообщалось, во время последнего онлайн-заседания ТКГ 27 мая была достигнута договоренность обсудить на следующем заседании сформированные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Заседания ТКГ ранее проходили в Минске, однако в связи с пандемией коронавируса с марта проходят в режиме видеосвязи: такие онлайн-заседания состоялись 26 марта, 8 и 22 апреля, 14, 22 и 27 мая.
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Традиционно за день до заседания ТКГ проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам.
9 июня Украина впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам ТКГ заявленных со стороны украинской делегации представителей ОРДЛО. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.
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"Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности п.9, пп.11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", - сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
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с самого начала - минский шабаш - это было предательство Украины и всех погибших украинских воинов от террористов, а - голобородько только продолжил то, что начал вальцман..
кто на что учился )))
речь об инструменте - минск, в реплике от ника...
есть такое слово - АНАЛОГИЯ )))
ПАВ и АН это не я придумал )))
и КАКОЕ отношение минск имеет к закону???
и кстати, с понятием состязательности в суде пав и ан явно не знаком ))))
впрочем тебе этого не поднять, к твоему сожЕлению ))))
с каких это пор табуретка или гаечный ключ стали соотноситься с законами?
(разве что с законами физики) )))))
и с каких это пор насмешка стала признаком восхищения, неуважаемый пав и ан )))))
и сдохни)))
а твой фальшивый прапорок засунь себе..., ну ты знаешь, ты опытный )))
с чего ты взял, что я на цензоре
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ СВОЙ ЛИЧНОСТИ )))
твоя тупизна зашкаливает )))
с тобой НИКТО и не собирапся СПОРИТЬ ))) разве с младшенькими спорят???? ))))
корона не давит???? ))))))))))))))))))))))))))))))
ты до этого не дорос и тебе это НЕ ДАНО... по умолчанию ))
а в целом ты наскучил. иди в ж...
отличный ход Украины, представители ОРДЛО посылают московию нахрен на глазах у всего мира
как вас, младшеньких, обули )))