МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.
Как говорится в релизе Фонда в связи с утверждением 18-мес. программы stand by для Украины на $5 млрд в ночь на среду, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и чуть уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году, тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП.
Топ комментарии
+25 Борменталь Незабаром
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+23 Anton Ivolga
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Просто клоуны - они и в Африке клоуны!
Про «вы все замёрзнете зимой» ещё не забудь рассказать
Например, слова «дезертир», потом пиши
Ылита безграмотная
Тебе задали конкретный вопрос о кредитах, а не об орфографии.
Ударило довольно серьезно
А в след году ещё с полученной помощи придётся платить налоги, так что будет скрежет зубовный
Что касается помощи из-за короны, так я ее не получала. Но ее захапали ряд предпринимателей типа «халява, надо брать»
Хапали и те кому она вообще не была нужна, на ком корона никак не отразилась.
Ну так я тоже его не читаю.
А таким тоном общайся не со мной
С тех пор ничего не поменялось
Так что не засирай мне ленту
Твой вопрос задается не с целью услышать мнение, а с целью оспорить ответ, если он не на пользу Порошенко.
А вот с теми кого я не считаю ботами, с теми я спокойно это обсуждаю и власть критикую и вообще
Ты сделала даже больше, не отвечая на вопрос - Что Зеленский делает лучше, чем Порошенко (тебя, почему-то, не оскорбляло, когда Порошенко называли, например - потрошенко, офшорный)?, ты доказала, что у тебя есть только мантры.
Это у вас пригожинские тролли распоясались.
просто для твого моску нема різниці між показниками ВВП і економіки
Всесвітній банк давав прогнози на +3% ВВП у 2021, а зараз погіршив свій проноз до +1,1% у 2021
саме про це й стаття, під якою ми зараз пишемо
перш ніж писати публічно щось на форуму - подумай, а чи варто? раптом себе на посьміховисько виставиш?
ты о какой стране писал-то?...
И ещё , как я всегда пишу : ЗЕ это потяряное время для Украины! ✌️✌️
Тут зібрались (поки що) лише ті, хто попереджав "а буде жопа"...
в Сберкассеподальше от Украины... Если, конечно, они у вас есть". Жорж Милославский
Какой сейчас ВВП Испании и Италии? Какой сейчас ВВП Украины?
Объем ВВП Украины по состоянию на 06.03.2020 года - 140 млрд долл.
Ога. В Испании конечно же хуже - ВВП ровно в 10 раз больше.
Итить вы, зебилы, животные тупые.
знакомая живет там, бывшая типа, общались недавно
ситуация такая в Испании: зопа
у знакомой дочь 12 лет - онкология, оттого и эмигрировали в Испанию 7-8 лет взад, для лучшего лечения дочери.
Госпиталь в Барселоне закрыт для онкобольных. Все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Онкогоспиталь закрыт. Они там проходили ежегодные процедуры. счас сидят дома
НИссан ушел из Барселоны. Еже один автобренд уходит, не помню какой.
онкологи - то есть больные раком в Испании счас в полном игноре
все силы, все больницы, весь медперсонал и все деньги брошены на коронавирус.
все направлено на пожилых людей. Дома для престарелых купаются в роскоши и во внимании лучших врачей. Вся страна брошена на помощь старикам.
работы нет, купаться запрещено (но все купаются), рестораны кафе отели и т.д. - все закрыто, денег нет, сосут буй как мишка лапу.
инфляция, банкротства, зреет бунт, молодежь открыто проклинает власть, но власть все бросила на защиту стариков
Мораль сей басни такова: цени то, что имеешь
Пам'ятаю стояв на минулих вихідних біля відділу побутової хімії, чоловік десь 60-70 років стояв з кошиком і поруч його дружина приблизно того ж віку. Ця жінка взяла спочатку якийсь дешевий засіб для миття посуду, хотіла покласти у кошик, чоловік рукою її зупиняє і каже "що робиш рідна, Зеленський же корупцію подолав, пенсії підняв", вона посміхнулася, згадавши про це і взяла вже дорогу пляшку. Чесно, розплакався. Як ці люди страждали при Порошенку, не передати словами, але в останні місяці вони розквітли, як прекрасні тюльпани. І все завдяки уряду, завдяки нашому лідеру.
ПС ))) Тобто ******** відкидає вплив вірусу на економіку країни ...і світу також .
Писати самому- то не твоє. Бо таке враження наче твої коменти пише хвора дитина з синдромом Дауна.
https://zaxid.net/svitoviy_bank_sprognozuvav_naybilshe_za_ponad_70_rokiv_padinnya_ekonomiki_n1503354 Світовий банк спрогнозував найбільше за понад 70 років падіння економіки - ZAXID.NET
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"В конце апреля 2014 года МВФ соглашается на еще одну программу кредитования на общую сумму почти 11 млрд SDR (15,1 млрд долларов). Из первого же транша более 1 млрд долларов снова направлены прямо в бюджет.
Всего по этой программе на поддержку бюджета поступило 2 млрд долларов из общей суммы полученных траншей на 3 млрд долларов.
Несмотря на это, экономика Украины быстро падает, и уже менее чем через год, в марте 2015 года была согласована новая программа - расширенного финансирования - на рекордную сумму в 12,348 млрд SDR. Так же беспрецедентным был и первый транш по этой программе в 5 млрд долларов."
Чудес в мире не бывает.Это доказал наш профессор Дмитрий Иванович Менделеев. И здесь нет никакого чуда. Всё построено на силах природы с разрешения месткома и культпросветкомиссии.
Чучело ,тебе к Гудвину.
млн$
2013 г 183310
2014 = 131805
2015= 90615
2016= 93270
2017= 112154
2018= 130832
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2018/
Останется всего 8% от ВВП ?