Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидирован один и ранены четыре наемника РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" защитников Марьинки вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По окрестностям Широкино российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Авдеевки - из стрелкового оружия.

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"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, агрессор прекратил обстрелы", - сообщили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник по два раза обстрелял оборонительные укрепления украинских сил вблизи Орехово и Хутора Вильного, используя 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Шумов и дважды возле Луганского агрессор применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На все случаи агрессивных действия захватчиков наши защитники из имеющихся средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили вражескую активность.

По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополю.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам украинских сил неподалеку от Хутора Вильный.

"Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям врага украинские подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сообщили в пресс-центре ОС.



