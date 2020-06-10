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Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса: Могут пострадать сотни миллионов человек

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса: Могут пострадать сотни миллионов человек

Пандемия коронавируса может вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере продовольственного обеспечения, что отразится на жизнях сотен миллионов человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Наши продовольственные системы терпят неудачу, а пандемия Covid-19 только ухудшает ситуацию", - говорится в заявлении генсека.

Гутерреш подчеркнул, что "в этом году еще 49 млн человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за кризиса, вызванного Covid-19".

"Число людей, испытывающих нехватку продовольствия, стремительно возрастает", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Латинской Америки на грани "пандемии голода": без еды могут остаться 14 млн человек, - ООН

Гутерреш отметил, что в случае, если не будут приняты незамедлительные меры для решения проблемы, "надвигающаяся чрезвычайная ситуация в области продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых".

"Более 820 млн человек голодают, - добавил генсек. - У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте, то есть у более, чем одного из пяти детей по всему миру".

Генсек призвал обеспечить защиту работникам продовольственного сектора, поставкам гуманитарной помощи, а также обеспечить поддержку производителям и дистрибьютерам продовольственных товаров с целью избежать перебоев в цепочке поставок. Кроме того, он призвал уделить больше внимания продовольственным программам, в том числе помощи детям, которые не имеют доступа к школьному питанию.
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Топ комментарии
+27
Так ось чому зелень розпродує зерно з Держрезерву.
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10.06.2020 07:35
+9
У нас ЗЕлені миші з'їли 2700 вагонів зерна. Певно, передбачували такий прогноз.
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 9978
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10.06.2020 08:11
+7
кетай скупил всё зерно, пока вы, дармоеды, бездействовали. ищите продовольствие там.
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10.06.2020 07:54
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Правила форума Совет форумчан
Так ось чому зелень розпродує зерно з Держрезерву.
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10.06.2020 07:35 Ответить
То миші зжерли. А БубАчка- хАроший, "чесний"
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10.06.2020 09:53 Ответить
Пока не поздно,срочно отдать авакову 2,5 лярда...
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10.06.2020 07:49 Ответить
кетай скупил всё зерно, пока вы, дармоеды, бездействовали. ищите продовольствие там.
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10.06.2020 07:54 Ответить
Пусть весь мир почувствует, что это такое. Ежели не хотят признавать, что сэсэсэр нам тут учинял в прошлом столетии. Заодно посмотрим как будут биткоин на хлеб намазывать
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10.06.2020 08:21 Ответить
Шо, и зебилам на ботофермах пайку урежут?
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10.06.2020 08:07 Ответить
Я уже такое пузо себе отожрал за время карантина, что пускай бы он быстро закончился. Не вижу причин для паники
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10.06.2020 08:07 Ответить
У нас ЗЕлені миші з'їли 2700 вагонів зерна. Певно, передбачували такий прогноз.
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 9978
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10.06.2020 08:11 Ответить
Надо скуплять крупы, муку сахар. Перспектива ясна.
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10.06.2020 08:14 Ответить
А петюнчикам увеличат пайку🍫🍫🍫...
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10.06.2020 08:15 Ответить
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 3506
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10.06.2020 09:58 Ответить
А у нас мыши зерно из госрезерва съели...
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10.06.2020 08:18 Ответить
На початку 2020 року путєн заборонив вивіз пшениці на експорт , бо ознайомився з аналізом ситуації на продринку . В цей час після виконання всіх квот і договорів бубочки збільшили в сім разів відвантаження на експорт пшениці з України . Бо значно зросли ціни . Жиди- державники на кермі . Тим хто вивозить сьогодні зерно голод не загрожує , бо мають достатньо грошей щоб купити продукти за якими завгодно цінами . А от що і за що 73% ідіотів купуватимуть продукти в наступному травні ?."Чого бідний ? Бо дурний . Чого дурний ? Бо бідний. І так 73% " .
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10.06.2020 08:34 Ответить
об угрозе продовольственной катастрофы/ И потому кодлан Коломойского требовал передачи 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни еврейско-российские руки.Для латифундий как в Бразилии.Украинцам повезло что четыреждыуклонист трус от рождения: "Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли 18:38, 26.09.2019
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10.06.2020 08:49 Ответить
Білл Гейтс і транснаціональна компанія NIH всіх нагодує вірусом і цим спасе золотий мільярд.
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10.06.2020 08:53 Ответить
Продовольственная катастрофа и ковид также связаны между собой, как глисты и спид. То есть, чисто гипотетически, для умов с обострённой фантазией можно проложить логическую связь, но это будет тот ещё психоделический сюжет. Причина продовольственной катастрофы очевидна - ожирение богатых (особей, обществ, стран), которые вместо научного подхода к проблеме предпочитают решать вопрос кнутом. Проще говоря, зажранных ублюдков просто устраивает та устоявшаяся система, при которой они снимают отборнейшие сливки, оставляя нищим, в лучшем случае, скудную жижицу. Зачем что-то менять, зачем вкладываться в развитие биопоники и осваивать прибрежные морские пространства для выращивания пищи, когда можно просто выдаивать из людей жизни во благо себя любимых. К тому же, голодным обществом легче управлять, так как почти вся энергия уходит на поиск пропитания, и осознанный внутренний протест становится заложником желудка. https://maidanfire.blogspot.com/
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10.06.2020 09:06 Ответить
Так вот кто украл маски и 2700 вагонов зерна 😁😁😁 генсек ООН .

Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна
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10.06.2020 09:10 Ответить
Сразу надо достоверный источник указывать,а не на блогеров ссылаться.
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10.06.2020 10:07 Ответить
Мойте руку перед елдой и переходите улицу на красный свет. Я "глубоко озабочен" вашими указаниями ☝️☝️☝️
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10.06.2020 10:15 Ответить
Крапай дальше не обращай внимание.
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10.06.2020 11:12 Ответить
Так ты же продолжаешь вонять . Неугомонный 😁😁😁
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10.06.2020 11:16 Ответить
(I)
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10.06.2020 11:51 Ответить
Правильно...миллиарды....
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10.06.2020 09:20 Ответить
Все было бы у нас и в мире хорошо, если бы не барыга Порошенко...
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 6301
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10.06.2020 09:53 Ответить
 
 