Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса: Могут пострадать сотни миллионов человек

Пандемия коронавируса может вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере продовольственного обеспечения, что отразится на жизнях сотен миллионов человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Наши продовольственные системы терпят неудачу, а пандемия Covid-19 только ухудшает ситуацию", - говорится в заявлении генсека.

Гутерреш подчеркнул, что "в этом году еще 49 млн человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за кризиса, вызванного Covid-19".

"Число людей, испытывающих нехватку продовольствия, стремительно возрастает", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Латинской Америки на грани "пандемии голода": без еды могут остаться 14 млн человек, - ООН

Гутерреш отметил, что в случае, если не будут приняты незамедлительные меры для решения проблемы, "надвигающаяся чрезвычайная ситуация в области продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых".

"Более 820 млн человек голодают, - добавил генсек. - У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте, то есть у более, чем одного из пяти детей по всему миру".

Генсек призвал обеспечить защиту работникам продовольственного сектора, поставкам гуманитарной помощи, а также обеспечить поддержку производителям и дистрибьютерам продовольственных товаров с целью избежать перебоев в цепочке поставок. Кроме того, он призвал уделить больше внимания продовольственным программам, в том числе помощи детям, которые не имеют доступа к школьному питанию.