Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса: Могут пострадать сотни миллионов человек
Пандемия коронавируса может вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере продовольственного обеспечения, что отразится на жизнях сотен миллионов человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Наши продовольственные системы терпят неудачу, а пандемия Covid-19 только ухудшает ситуацию", - говорится в заявлении генсека.
Гутерреш подчеркнул, что "в этом году еще 49 млн человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за кризиса, вызванного Covid-19".
"Число людей, испытывающих нехватку продовольствия, стремительно возрастает", - заявил он.
Гутерреш отметил, что в случае, если не будут приняты незамедлительные меры для решения проблемы, "надвигающаяся чрезвычайная ситуация в области продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых".
"Более 820 млн человек голодают, - добавил генсек. - У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте, то есть у более, чем одного из пяти детей по всему миру".
Генсек призвал обеспечить защиту работникам продовольственного сектора, поставкам гуманитарной помощи, а также обеспечить поддержку производителям и дистрибьютерам продовольственных товаров с целью избежать перебоев в цепочке поставок. Кроме того, он призвал уделить больше внимания продовольственным программам, в том числе помощи детям, которые не имеют доступа к школьному питанию.
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Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна