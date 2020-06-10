Врач-психиатр погорела на взятке в Харькове: требовала $1000 за содействие в получении группы инвалидности. ФОТО

СБУ совместно со следователями Московского райотдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 задержала при получении взятки врача коммунального некоммерческого предприятия "Городской психоневрологический диспансер №3".

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что врач-психиатр, которая имеет высшую квалификационную категорию, требовала с местного жителя $1 тыс. за содействие в получении соответствующей группы инвалидности.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме $850. Задержали взяточницу в ее рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды", - написал он.

Задержанной готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности других медицинских работников к противоправной деятельности.



Фото: Абдула/Facebook

Как сообщалось ранее, житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери. У него было направление в психбольницу в Глевахе, но его не брали, потому что у семьи не было денег на лечение.