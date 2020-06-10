Врач-психиатр погорела на взятке в Харькове: требовала $1000 за содействие в получении группы инвалидности. ФОТО
СБУ совместно со следователями Московского райотдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 задержала при получении взятки врача коммунального некоммерческого предприятия "Городской психоневрологический диспансер №3".
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужбы установили, что врач-психиатр, которая имеет высшую квалификационную категорию, требовала с местного жителя $1 тыс. за содействие в получении соответствующей группы инвалидности.
"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме $850. Задержали взяточницу в ее рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды", - написал он.
Задержанной готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности других медицинских работников к противоправной деятельности.
Как сообщалось ранее, житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери. У него было направление в психбольницу в Глевахе, но его не брали, потому что у семьи не было денег на лечение.
Пожалуйста, подождите...
Смішний баланс, тут і психіатр не потрібен...
"Розміри мінімальних пенсій для інвалідів в 2020 році:
з 1 січня - 1638 гривень
з 1 липня - 1712 гривень
з 1 грудня - 1769 гривень"
Да к тому же и прокуроры и судьи тоже в этой системе кормятся
E29°48'01,80"
ВОПРОС: какое отношение это фото имеет к анонсированному 10 июня 2020 г. событию?
Мысль об экономии может быть и прикольная, но речь о другом: за окном - июнь, а на календаре на фото - август. Потому второй вопрос: если ресурс позиционирует себя как источник достоверной информации, для чего ему понадобилась подтасовка визуальной информации под текстовую?