На Ривненщине за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, всего - 2129, из них 45 летальных, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 9 июня, подтвердили 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 9 июня на Ривненщине зафиксированы 15 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 9 июня на Ривненщине подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Средств защиты хватит на каждый пункт тестирования, - Мандзий о проведении ВНО

По его словам, новым больным от 20 до 86 лет.

Всего в области зарегистрированы 2129 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 45 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1140 человек.

В работе лабораторий области остаются 260 образцов.



