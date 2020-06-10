1 615 5
На Ривненщине за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, всего - 2129, из них 45 летальных, - ОГА
В Ривненской области за минувшие сутки, 9 июня, подтвердили 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 9 июня на Ривненщине зафиксированы 15 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 9 июня на Ривненщине подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 20 до 86 лет.
Всего в области зарегистрированы 2129 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 45 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1140 человек.
В работе лабораторий области остаются 260 образцов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так что, так что