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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, всего - 2129, из них 45 летальных, - ОГА

На Ривненщине за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, всего - 2129, из них 45 летальных, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 9 июня, подтвердили 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 9 июня на Ривненщине зафиксированы 15 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 9 июня на Ривненщине подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 20 до 86 лет.

Всего в области зарегистрированы 2129 случаев заболевания COVID-19. 

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 45 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1140 человек.

В работе лабораторий области остаются 260 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, всего - 2129, из них 45 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19, всего - 2129, из них 45 летальных, - ОГА 02

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1233)


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За редким исключением нагнетают везде
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10.06.2020 08:25 Ответить
Тесты на ковид находили коронавирус даже в дистиллированной воде
Так что, так что
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10.06.2020 08:24 Ответить
 
 