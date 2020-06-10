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Трамп приказал создать флот ледоколов для защиты национальных интересов США в Арктике и Антарктике

Трамп приказал создать флот ледоколов для защиты национальных интересов США в Арктике и Антарктике

Президент США Дональд Трамп издал распоряжение о развертывании полярного флота ледоколов с целью обеспечения присутствия Америки в регионах Арктики и Антарктики, а также защиты национальных интересов и безопасности Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в меморандуме, обнародованном Белым домом во вторник.

"Осуществить обзор требований для программы закупки флота ледоколов по обеспечению полярной безопасности, а также связанных с этим активов и ресурсов, способных гарантировать постоянное присутствие США в регионах Арктики и Антарктики", - говорится в одном из пунктов документа с распоряжением соответствующим главам министерств и ведомств США.

Как подчеркивается в меморандуме, эти усилия направлены на поддержку национальных интересов и стратегии национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов.

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При этом отмечается, что обзор "должен включать возможность обеспечить постоянное присутствие США в регионе Антарктики в соответствии с системой Договора об Антарктике".

Планируется, что к 2029 финансовому году полярный флот США должен пройти все испытания и начать полноценное функционирование.

Арктика (74) США (26611) флот (808) Трамп Дональд (5191)


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Топ комментарии
+6
щас МИД рф чё-то вякнет.
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10.06.2020 08:29
+5
Криши їх Трамп
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10.06.2020 08:25
+5
********.
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10.06.2020 09:23
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Криши їх Трамп
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10.06.2020 08:25 Ответить
Льды?
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10.06.2020 08:40 Ответить
********.
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10.06.2020 09:23 Ответить
лучший ледокол - ядерный фугас
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10.06.2020 12:35 Ответить
щас МИД рф чё-то вякнет.
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10.06.2020 08:29 Ответить
этот дурак самостоятельно до такого не додумался бы....., но начинание полезное.....
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10.06.2020 08:32 Ответить
у москалів є криголам "лєнін" - культурноє достояніє
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10.06.2020 08:37 Ответить
Очень много они строят ледоколов, в т.ч. атомные.
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10.06.2020 08:41 Ответить
Типу будують, але жодного атомного московія не ввела в експлуатацію, це як пароми на Місяць у Рогозіна.
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10.06.2020 09:42 Ответить
Один они достроили из советских заделов, один новый сейчас находится на испытаниях. Это уже вдвое больше, чем у США.
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10.06.2020 09:53 Ответить
бедненькие сша, всегда отстают
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10.06.2020 11:14 Ответить
Фіни будують ті криголами... а рашка тільки реактори встановлює...
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10.06.2020 17:15 Ответить
Неразумная трата бюджетных средств достаточно усилить дальнюю авиацию (адаптированную на полеты и посадки в высоких широтах) и ударные ракетные системы!
Ледоколы может нужны Канаде (в целях поддержания коммерческого судоходства), не более того. С тем же успехом можно было сказать, что в военно-стратегических целях нужны бронированные медведи!
Трамп наказав створити флот криголамів для захисту національних інтересів США в Арктиці та Антарктиці - Цензор.НЕТ 7815
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10.06.2020 08:39 Ответить
У гібридній війні гібридна зброя.
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10.06.2020 08:47 Ответить
Основная цель - Антарктика и ее ресурсы.
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10.06.2020 08:48 Ответить
в самих штатах есть много неосвоенных и диких мест с богатыми ресурсами, себестоимость добычи там все равно дешевле, чем в Антарктике, но достаточно высокая, чтоб выдержать конкуренцию!
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10.06.2020 09:38 Ответить
Атомный подводный флот легко проходит под льдами /и пробивает броней толстый слой льда при всплытии/, может помимо стратегических подлодок можно построить парочку транспортных /вместительных/ для доставки срочных и важных грузов в Арктику и Антарктику!
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10.06.2020 08:52 Ответить
Были проекты использовать АПЛ проекта 941, как транспорты. Но выяснилось, что это слишком дорого.
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10.06.2020 09:01 Ответить
в совке вообще мало, что было рентабельным, ледоколы не исключение!
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10.06.2020 09:32 Ответить
Треба флот безпілотників з крилатими ракетами створити і щоб без ознак виробника. НЛО прилетіло і втопило кацапське корито... В будь якому разі можна на гітлерівське Аненербе пальцем показувати, кацапи після РЕН ТБ повірять убуть що, від анунаків до рептилоідів.
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10.06.2020 08:48 Ответить
Навіть рижому дебілу дішло, що фашиська РФ готує не тільки криголами, а й має мобільні АЕС для захапування родовищ півночі, що поки не має США, тобто в боротиьбі за ресурси Арктики крім криголамів потрібно ще і мобільні потужні джерала енергії.
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10.06.2020 08:58 Ответить
Лохматое Чмо исполняет. Санкции надо было вводить нормальные, тогда бы и ледоколы не понадобились.
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10.06.2020 09:01 Ответить
Дедушка совсем уже тронулся умом ...И заберите в конце концов у него уже этот твитер
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10.06.2020 09:27 Ответить
Трамп пусть сначала с восстанием обезьян разберется.
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10.06.2020 10:11 Ответить
Шо тварит окаянный, на святое позарился! Вирішив ерефію позбавити північної цноти.
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10.06.2020 12:02 Ответить
Спочатку най розбереться з порушенням територіальної цілісності Марсу місячними сепаратистами.
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10.06.2020 18:40 Ответить
 
 