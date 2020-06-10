Новый этап смягчения карантина в Украине: с сегодняшнего дня заработали санатории, учреждения культуры и два КПВВ на Донбассе

Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках которого произошло очередное ослабление некоторых ограничений.

С 10 июня, согласно решению Кабинета министров Украины, возобновляют работу: два КПВВ на Донбассе; базы отдыха и санатории; учреждения культуры и массовые мероприятия в них, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня частично заработали два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения. Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00.

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Условия допуска лиц для пересечения линии разграничения:

необходимо быть в защитной маске или респираторе;

следует придерживаться социальной дистанции; проведение обязательного температурного скрининга;

предоставление согласия на самоизоляцию, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервацию.

С сегодняшнего дня базы отдыха и санатории могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. При этом базы отдыха и санатории заработают в регионах, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.