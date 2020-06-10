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Новости Коронавирус и карантин
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Новый этап смягчения карантина в Украине: с сегодняшнего дня заработали санатории, учреждения культуры и два КПВВ на Донбассе

Новый этап смягчения карантина в Украине: с сегодняшнего дня заработали санатории, учреждения культуры и два КПВВ на Донбассе

Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках которого произошло очередное ослабление некоторых ограничений.

С 10 июня, согласно решению Кабинета министров Украины, возобновляют работу: два КПВВ на Донбассе; базы отдыха и санатории; учреждения культуры и массовые мероприятия в них, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня частично заработали два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения. Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гостиницы и санатории могут открыть с 10 июня, - Ляшко

Условия допуска лиц для пересечения линии разграничения:

необходимо быть в защитной маске или респираторе;

следует придерживаться социальной дистанции; проведение обязательного температурного скрининга;

предоставление согласия на самоизоляцию, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервацию.

С сегодняшнего дня базы отдыха и санатории могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. При этом базы отдыха и санатории заработают в регионах, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина. 

Автор: 

карантин (16729) санаторий (113) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А кпвв можно было и не открывать.
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10.06.2020 08:45
+6
Головне - запрацювали два КПВВ на "даунбасі" бо різним сепарам "сівохам" важко було шастати!!!
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10.06.2020 08:54
+5
Особливо зрадіють кармільци з Думбасу і кинуться з кравчучками в АТБ та в банкомати по пензію.
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10.06.2020 08:34
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Правила форума Совет форумчан
Единственное что хорошо в ношении маски - это шоппинг. Никогда так быстро не закупалась. Какая экономия бюджета!
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10.06.2020 08:31 Ответить
А мне нравится, что теперь особо страшных крокодилиц можно не видеть)))
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10.06.2020 08:35 Ответить
Я против боди-, фейс- и другого шейминга
Тем более что красота это очень субъективно
А вот сэкономленные денежки это прям оно 😁
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10.06.2020 08:39 Ответить
У меня тут есть одна...кхм..коллега, вполне искренне считающая себя не только самой красивой, но ещё и умной, которая приходит на работу в платьях, больше смахивающий на пеньюры. Так я как раз за слатшейминг)))
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10.06.2020 08:56 Ответить
У меня в моем трудовом договоре написано в каком виде я должна приходить на работу - ну там строго официально, никаких открытых рук и ступней, никакой спортивной обуви

Прям отдельный документ как приложение к договору.

Я так думаю, были прецеденты, раз такой додаток сделали
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10.06.2020 08:59 Ответить
Мне о таком скорее приходится только мечтать. Но на работе в любом случае надо одеваться соответственно, а не как в будуар))) Там, конечно, полный финиш: нарциссизм+эготизм+зашкаливающее ЧСВ))В общем мы с неё ржём при каждом возможном случае)))
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10.06.2020 09:03 Ответить
А, так дело в ее поведении все-таки 😁

Вообще в Украине, конечно, более откровенно одеваются женщины. Но это меняется, молодежь уже более консервативна большей частью
Имхо просто сексуальная революция в Украине произошла в 90-х, а не в 60-х как на Западе
Это ещё отголоски
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10.06.2020 09:12 Ответить
Ну так можно сказать, что любое действие человека обусловлено его поведением)))Меня, скорее, её наряды смешат. Вот уж воистину-смешные жеманницы.
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10.06.2020 09:15 Ответить
Тут что-то нечисто 😁
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10.06.2020 09:20 Ответить
Возраст у меня уж не тот, чтобы проверять)))
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10.06.2020 09:33 Ответить
10.06.20 09:00 В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19 23 человека умерли от болезни Это самый высокий показатель смертности за сутки в Украине с начала пандемии https://censor.net/n3201002
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10.06.2020 10:21 Ответить
Мужикам бриться каждый день не надо.
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10.06.2020 09:07 Ответить
А у нас настала епоха дастатку дякуючи оманському брехуну.
Новый этап смягчения карантина в Украине: с сегодняшнего дня заработали санатории, учреждения культуры и два КПВВ на Донбассе - Цензор.НЕТ 3509
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10.06.2020 08:38 Ответить
Можешь обижаться, можешь не обижаться, но ты всегда будешь материально хреново жить
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10.06.2020 08:40 Ответить
Ти для мене не афторитет.
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10.06.2020 08:47 Ответить
Точно с 2014 по 2019 был такой небывалый экономический бум, благосостояние выросло в мульоны раз, если верить тебе. Так что нечего тут прикидываться бедным 😂
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10.06.2020 08:57 Ответить
ну вообще-то начиная с 2016 улучшения были просто физически ощутимы. особенно это касается общественного пространства - реально начали повсеместно строиться дороги, тротуары, парки и т.д. Ну и личное благосостояние многих людей подросло, особенно это касается самого бедного, но трудоспособного слоя населения - во-первых благодаря безвизу очень многие поехали на заработки, во-вторых у оставшихся повысилась зарплата. 5 тыс. где-то в регионе перестали считаться бошьой зп как раньше, а стали по сути минимальной. в Киеве минимальная стала в районе 9-10. по фейсбуку заметил, что самые бедные друзья школьные, работающие условными электриками какими-то на заводах, начали постить фоточки из Египта, о чем раньше и не мечтали
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10.06.2020 09:14 Ответить
Ну так если Порошенко построил дороги, то Зеленский же их не украл, значит, прекрасные дороги уже построены и вы прекрасно ездите по ним

Ну если на ФБ стали постить фоточки, то все пропало точно
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10.06.2020 09:19 Ответить
дороги построил не Порошенко, а Гройсман. Президент не отвечает за дороги. и да, то, что было построено - конечно оно есть, ездим, слава богу. правда дороги имеют свойство разрушаться, особенно в нашем климате, где за зиму многи циклов +- проходит. кстати в эту зиму очень повезло нынешнему правительству, так как циклов +- было мало и дороги практически с зимы остались целые там, где каждый год до этого разрушались.
и я признаю - дороги продолжают и сейчас строить неплохими темпами, но конечно работы еще очень много, слишком запущенные они у нас были.
местная инфраструктура развивалась во многом благодаря реформе децентрализации и вот тут я сейчас наблюдаю некоторое замедление - видно, что меньше стало денег в региональных бюджетах
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10.06.2020 09:25 Ответить
3 года для дороги это мало. Если дорога хорошо построена.
Я живу в Германии, представляете, какая нагрузка на автобаны тут? Там такие потоки, в Германии авто много, больше 40 млн
А территория намного меньше Украины

Так что тут значит не очень хорошо дороги положены

Не знаю, кладут ли их сейчас лучше, коррупционных схем там по-прежнему очень много.
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10.06.2020 09:56 Ответить
конечно вопрос в качестве. это очевидно, когда смотришь на результаты эксплуатации разных дорог. например есть трасса Бориспольская, сделанная где-то в 2000м примерно. Есть трасса Киев-Харьков, построенная в 2010х. Они служат много лет, колейность не возникает, единичные ямы легко ремонтируются. А есть Киев-Одесса, которая разваливается каждый год, есть обычные двухполосные дороги, на которых уже через год после строительства перегруженными фурами выдавлены глубокие колеи. Где-то это вопрос стоимости - изначально дешевая дорога, без многослойной толстой подушки конечно рассчитана на меньшие нагрузки и меньший срок эксплуатации, а где-то вопрос качества - при той же стоимости, дорога разваливается куда быстрее (как Киев-Одесса). Но именно при Гройсмане начали серьезно следить за качеством, за гарантийными обязательствами, за перегрузами (хотя окончательно до ума не довели - пункты весового контроля стоят, но никого там не взвешивают по факту).
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10.06.2020 10:19 Ответить
Вам, панянко, треба свій нік на "Бла бла бла бла" поміняти.
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10.06.2020 09:18 Ответить
не только шоппинг (не знаю как это влияет на шоппинг), мне нравится носить маску потому что под ней я могу корчить какие угодно рожи, презрительно кривиться, откровенно ржать и т.п. )
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10.06.2020 09:16 Ответить
Особливо зрадіють кармільци з Думбасу і кинуться з кравчучками в АТБ та в банкомати по пензію.
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10.06.2020 08:34 Ответить
Успокойтесь. кармільци з Думбасу никуда не едут. Вечером или завтра будет объснено почему. Кормильцы конечно сволочи порядочные и отношение к ним надо вводить. Но понятие фашизм - это когда осуждённому на 3 года дополнительно нужно языком вылизать помещение суда и поцеловать прокурора в зад.
Сегодня на Донбассе +34 (где там тень?) Выбрано самое лучшее время. пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00. Источник: https://censor.net/n3200996
Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" Источник: https://censor.net/n3200996
Это если бы западную границу открыли 1 переход в Венгрии (тока пёхом) и один в Белоруси - тока на авто. Нах.
Самое трепещющее - пенсии. На время карантина кармільцам з Думбасу автоматически продлили все выплаты и отменили ВСЕ проверки. В дыре во всю идёт обналичка украинских карт за 10% Нацбанк не видит IP адресов перевода денег? Оставьте в покое мои тапочки.
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10.06.2020 08:56 Ответить
А кпвв можно было и не открывать.
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10.06.2020 08:45 Ответить
Головне - запрацювали два КПВВ на "даунбасі" бо різним сепарам "сівохам" важко було шастати!!!
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10.06.2020 08:54 Ответить
https://censor.net/user/41588 https://censor.net/comments/locate/3200996/019214e5-5f05-7115-bfd8-ea3ad63e9007
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10.06.2020 08:58 Ответить
уррра! особенно радосно за кормильцев... оголодали бедняги...
а то что антирекорд по умершим (23-) и более 500 заболевших за последние сутки...так то фигня...так статистика...
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10.06.2020 09:25 Ответить
Головне відкрили 2 КПВВ на Донбасі, щоб сівоховці змогли приїхатьи і отримати від биндир пенсії і соціальну допомогу.
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10.06.2020 09:57 Ответить
Для тех, кто сохранил пару извилин в голове.
Загадка: про что картиинка?
Подсказка - площади под красной и синей кривой - одинаковые.

Новий етап пом'якшення карантину в Україні: від сьогодні запрацювали санаторії, заклади культури і два КПВВ на Донбасі - Цензор.НЕТ 9018
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10.06.2020 10:23 Ответить
Картинка завораживает. Спасибо. Сохранил . )))
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10.06.2020 11:03 Ответить
Очередной раз государство принимает постановление которое не реально.. ( трудно понять зачем это делается) это касается последнего пункта - или самоизоляция " Действуй дома" или обсервация. И так до карантина ежедневно линию соприкосновения пересекало от 38 до 40 тысяч человек. Сейчас после долгого "простоя" желающих будет в разы больше ( единовременно) Ну хорошо делим пополам , ведь те кто выезжают туда в этом смысле нас не интересуют ( если их конечно ДНРоЛНРии пропустят, а не вернут назад) Т.е. ежедневно линию в строну Украины будет пересекать порядка 25 тыс ( вероятно даже больше) Так вот какая самоизоляция " дома" если их дом в ОРДЛО, а они здесь где то чисто формально зарегистрировались ( по 100 человек на одном адресе) и приезжают что бы получить или оформить пенсию.. Ну и какие там "дома" когда они заполонят банки и отделы соц. служб.. А если нет, то согласно постановлению - обсервация, а это принудительное помещение в какое то закрытое место и прибывание там не менее 14 дней.. Для того что бы размещать по 20-25 тысяч ежедневно на 14 дней.. то это до 300 - 350 тысяч ( если не ошибаюсь) это что палаточные лагеря нужно строить, да нет не лагеря.. а города ( "мегополисы" со всеми службами и условиями жизнедеятельности.) Ну и кто скажет что это реально.. И опять пиз-еж и провокация.. Типа объявили, а потом " несознательные граждане" и т.д. ( из последней оперы Квартала)
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10.06.2020 11:06 Ответить
 
 