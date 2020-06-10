Новый этап смягчения карантина в Украине: с сегодняшнего дня заработали санатории, учреждения культуры и два КПВВ на Донбассе
Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках которого произошло очередное ослабление некоторых ограничений.
С 10 июня, согласно решению Кабинета министров Украины, возобновляют работу: два КПВВ на Донбассе; базы отдыха и санатории; учреждения культуры и массовые мероприятия в них, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В зоне проведения Операции объединенных сил сегодня частично заработали два контрольных пункта въезда-выезда через линию разграничения. Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00.
Условия допуска лиц для пересечения линии разграничения:
необходимо быть в защитной маске или респираторе;
следует придерживаться социальной дистанции; проведение обязательного температурного скрининга;
предоставление согласия на самоизоляцию, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервацию.
С сегодняшнего дня базы отдыха и санатории могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. При этом базы отдыха и санатории заработают в регионах, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.
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Тем более что красота это очень субъективно
А вот сэкономленные денежки это прям оно 😁
Прям отдельный документ как приложение к договору.
Я так думаю, были прецеденты, раз такой додаток сделали
Вообще в Украине, конечно, более откровенно одеваются женщины. Но это меняется, молодежь уже более консервативна большей частью
Имхо просто сексуальная революция в Украине произошла в 90-х, а не в 60-х как на Западе
Это ещё отголоски
Ну если на ФБ стали постить фоточки, то все пропало точно
и я признаю - дороги продолжают и сейчас строить неплохими темпами, но конечно работы еще очень много, слишком запущенные они у нас были.
местная инфраструктура развивалась во многом благодаря реформе децентрализации и вот тут я сейчас наблюдаю некоторое замедление - видно, что меньше стало денег в региональных бюджетах
Я живу в Германии, представляете, какая нагрузка на автобаны тут? Там такие потоки, в Германии авто много, больше 40 млн
А территория намного меньше Украины
Так что тут значит не очень хорошо дороги положены
Не знаю, кладут ли их сейчас лучше, коррупционных схем там по-прежнему очень много.
Сегодня на Донбассе +34 (где там тень?) Выбрано самое лучшее время. пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00. Источник: https://censor.net/n3200996
Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" Источник: https://censor.net/n3200996
Это если бы западную границу открыли 1 переход в Венгрии (тока пёхом) и один в Белоруси - тока на авто. Нах.
Самое трепещющее - пенсии. На время карантина кармільцам з Думбасу автоматически продлили все выплаты и отменили ВСЕ проверки. В дыре во всю идёт обналичка украинских карт за 10% Нацбанк не видит IP адресов перевода денег? Оставьте в покое мои тапочки.
а то что антирекорд по умершим (23-) и более 500 заболевших за последние сутки...так то фигня...так статистика...
Загадка: про что картиинка?
Подсказка - площади под красной и синей кривой - одинаковые.