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Новости Сотрудничество с МВФ
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Украина ожидает $2,1 млрд первого транша МВФ уже в этом месяце, - Шмыгаль

Украина ожидает $2,1 млрд первого транша МВФ уже в этом месяце, - Шмыгаль

Украина ожидает первый транш от Международного валютного фонда в июне.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям", – написал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что "зеленый свет" от МВФ подтверждает ответственность власти, в частности правительства, по выполнению своих обязательств перед международными партнерами, а также преданность системным изменениям в стране.

"Все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него. Это тот порядок дня, который наша страна определила для развития комфортного государства. И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами", - подытожил премьер.

Украина ожидает $2,1 млрд первого транша МВФ уже в этом месяце, - Шмыгаль 01

Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+7
Зелёным мышам приготовиться....корм подвозят...
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10.06.2020 08:51
+4
А наверное уже и карманы накладные нашил бабло складывать...и счета новые офшорные открыл ..да?.
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10.06.2020 08:35
+3
Так хто чекає,Україна чи Шмигаль?
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10.06.2020 08:37
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А наверное уже и карманы накладные нашил бабло складывать...и счета новые офшорные открыл ..да?.
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10.06.2020 08:35 Ответить
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 А как же обещание Голопоротька послать МВФ в жопу?????
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10.06.2020 08:40 Ответить
Так хто чекає,Україна чи Шмигаль?
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10.06.2020 08:37 Ответить
Непонятно почему было просто не взять деньги с ЗВР а выклянчивать кредиты, зачем было продавать облигации и покупать 6 млрд валюты чтоб они просто лежали.
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10.06.2020 08:38 Ответить
янукович уже набирал деньги из золото-валютных резервов страны, что следующей власти пришлось опускать гривну с 8 до 20+, чтобы хоть как-то удержать нацвалюту, которая была ничем не обеспечена.
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10.06.2020 09:29 Ответить
Что, аж вспотели от превкушения РАСПИЛА?!
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10.06.2020 08:40 Ответить
Зелёным мышам приготовиться....корм подвозят...
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10.06.2020 08:51 Ответить
А як же ж "послать МВФ нафуй"? Га, Голобородько?
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10.06.2020 08:57 Ответить
Нетерплячка бере свиней біля корита..
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10.06.2020 08:58 Ответить
Україна очікує $2,1 млрд першого траншу МВФ уже цього місяця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 848
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10.06.2020 09:39 Ответить
мы ожидаем:

- до конца мая.
- 5-го июня.
- 10-го июня.
- до конца июня.
(с) Шмыгаль
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10.06.2020 09:09 Ответить
До цього ще були "у грудні" та "у квітні". Так що грошей в Україні - не тіко вчителям по 4000 баксів, а й пенсіонерам по 1000 щомісяця платити
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10.06.2020 09:34 Ответить
І які ж то маяки? Собі ви точно не вріжете нічого (дітей же нема на що виховать, а мама любе швидкість), а от що чекати простим людям?
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10.06.2020 09:30 Ответить
зеленский уже заказал билэты в оман
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10.06.2020 09:38 Ответить
Нічого Україна не чекає. Чекають "слуги наріду" Ніякі транші не допоможуть. Спасіння "слуг наріду" справа ніг самих "слуг наріду".
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10.06.2020 10:07 Ответить
 
 