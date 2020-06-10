Украина ожидает $2,1 млрд первого транша МВФ уже в этом месяце, - Шмыгаль

Украина ожидает первый транш от Международного валютного фонда в июне.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям", – написал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что "зеленый свет" от МВФ подтверждает ответственность власти, в частности правительства, по выполнению своих обязательств перед международными партнерами, а также преданность системным изменениям в стране.

"Все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него. Это тот порядок дня, который наша страна определила для развития комфортного государства. И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами", - подытожил премьер.