COVID-19: в Бразилии установлен очередной "рекорд" по числу заражений за сутки - 31 тыс. человек. Всего в мире 7,3 млн инфицированных и 413,7 тыс. жертв
По состоянию на утро 10 июня в мире зарегистрировали 7,3 млн случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 323 918 случаев инфицирования и 413 733 смерти из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 114 148 (+ 1093 за сутки), заболевших - 2 045 549 (+ 19 056 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 742 084 инфицированных (+ 31 197 за сутки) и 38 497 (+ 1 185 за сутки) летальных случаев.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 485 253 человека (+ 8 595 за сутки), количество смертей - 6 142 (+ 171 за сутки).
В Великобритании – 289 140 заболевших (+ 1 741 за сутки), умерли 40 883 пациента (+ 286).
В Испании зарегистрировали 289 046 (+ 249 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.
Индия опередила Италию по числу заболевших: 276 146 (+ 10 218 за сутки), 7 750 летальных случаев (+277 за сутки)
В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 561 (+ 283) человека. Умерли 34 043 (+ 79) человек.
Напомним, по состоянию на утро 9 июня в Украине 394 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего зафиксировали 27 856 случаев.
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....Кхе, кхе, лично я бы не останавливался, если они уж начали.