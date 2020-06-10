COVID-19: в Бразилии установлен очередной "рекорд" по числу заражений за сутки - 31 тыс. человек. Всего в мире 7,3 млн инфицированных и 413,7 тыс. жертв

По состоянию на утро 10 июня в мире зарегистрировали 7,3 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 323 918 случаев инфицирования и 413 733 смерти из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 114 148 (+ 1093 за сутки), заболевших - 2 045 549 (+ 19 056 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 742 084 инфицированных (+ 31 197 за сутки) и 38 497 (+ 1 185 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 485 253 человека (+ 8 595 за сутки), количество смертей - 6 142 (+ 171 за сутки).

В Великобритании – 289 140 заболевших (+ 1 741 за сутки), умерли 40 883 пациента (+ 286).

В Испании зарегистрировали 289 046 (+ 249 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. ВИДЕО

Индия опередила Италию по числу заболевших: 276 146 (+ 10 218 за сутки), 7 750 летальных случаев (+277 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 561 (+ 283) человека. Умерли 34 043 (+ 79) человек.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня в Украине 394 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего зафиксировали 27 856 случаев.