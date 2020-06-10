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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в Бразилии установлен очередной "рекорд" по числу заражений за сутки - 31 тыс. человек. Всего в мире 7,3 млн инфицированных и 413,7 тыс. жертв

COVID-19: в Бразилии установлен очередной

По состоянию на утро 10 июня в мире зарегистрировали 7,3 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 323 918 случаев инфицирования и 413 733 смерти из-за коронавируса.

COVID-19: в Бразилии установлен очередной рекорд по числу заражений за сутки - 31 тыс. человек. Всего в мире 7,3 млн инфицированных и 413,7 тыс. жертв 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 114 148 (+ 1093 за сутки), заболевших - 2 045 549 (+ 19 056 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 742 084 инфицированных (+ 31 197 за сутки) и 38 497 (+ 1 185 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 485 253 человека (+ 8 595 за сутки), количество смертей - 6 142 (+ 171 за сутки).

В Великобритании – 289 140 заболевших (+ 1 741 за сутки), умерли 40 883 пациента (+ 286).

В Испании зарегистрировали 289 046 (+ 249  за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

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Индия опередила Италию по числу заболевших: 276 146 (+ 10 218 за сутки), 7 750 летальных случаев (+277 за сутки)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 561 (+ 283) человека. Умерли 34 043 (+ 79) человек.

COVID-19: в Бразилии установлен очередной рекорд по числу заражений за сутки - 31 тыс. человек. Всего в мире 7,3 млн инфицированных и 413,7 тыс. жертв 02

Напомним, по состоянию на утро 9 июня в Украине 394 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего зафиксировали 27 856 случаев.

Бразилия (305) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну и хрен с ними; какое это имеет отношение к Украине ?
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10.06.2020 08:59 Ответить
а ты?
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10.06.2020 09:01 Ответить
Я уже отвечал на этот вопрос вчера. Попроси куратора дать тебе ссылку.
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10.06.2020 09:02 Ответить
Очередное подтверждение жара от этой гадости не спасает.
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10.06.2020 09:11 Ответить
А давайте попробуем спрогнозировать....??? как по мне ....то Бразилия получит больше всех. А все из за упавшей станции маленьких зеленых. Честно скажу это их серьезно разозлило.
....Кхе, кхе, лично я бы не останавливался, если они уж начали.
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10.06.2020 09:19 Ответить
опохмелись, ясность появится
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10.06.2020 09:35 Ответить
Ай малядец, что напомнил. Кстати об упавшей станции возле Rais da Serra...с последующим взрывом. Не вздумайте выбрасывать или утилизировать желто зеленую слизь, которая должна быть повсюду после взрыва. Это базовая субстанция из которой восстанавливаются зеленые. Это основа уже для НАШЕГО! вируса. Ее нужно сразу же оправить в лаборатории. Как вы догадались все станции зеленых одновременно и ретрансляторы. Они непрерывно обмениваются друг с дружкой....нук вы поняли ход будущих событий...
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10.06.2020 12:31 Ответить
 
 