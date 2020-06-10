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Шмыгаль об экономическом кризисе в Украине: "Мы глубоко просели... Непростые времена, возможно, еще впереди"

Шмыгаль об экономическом кризисе в Украине:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса. Май и апрель были провалены с точки зрения ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период продолжается, непростые времена, возможно, еще впереди", - заявил он.

Впрочем, Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.

"Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест... Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает $2,1 млрд первого транша МВФ уже в этом месяце, - Шмыгаль

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

кризис (3070) экономика (3879) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+76
Дорулилось зеленое стадо...до ручки...
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10.06.2020 08:55
+75
"... кароче... Пол вареника покажется вам сказкой" - подытожил Шморгаль
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10.06.2020 08:51
+57
Україна просіла рівно у той момент, клоун клоуна посадили у Президентське крісло!
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10.06.2020 09:11
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І хто винен у просіданні? Папєрєднікі? А що там про 500 тис. робочих місць чути?
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10.06.2020 13:17 Ответить
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.

Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами

Гарантований мінімальний дохід

Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

Ціни зростатимуть повільно

Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку

Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Приватизація повернеться

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU

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10.06.2020 13:26 Ответить
Продовжити справу Уляни Супрун!!!


https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU

Ну что фаны зюзиков готовы?
Или совсем недавно, буквально на днях вам обещали другое?
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10.06.2020 13:28 Ответить
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
Так кто неправ Степанов или Зюзя со Шмыгой?. Пусть теперь увольняют Степанова!
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10.06.2020 13:43 Ответить
Зюзии подписали с МВФ все то, что за что они критиковали папиредников.
Так зачем было менять предыдущую власть, которая "держала" экономику, на трускавецких смешных акамедиков, которые довели страну до упадка во всех сферах???
Что в результате вы имеете теперь 73-процентный нарид? Чего добились?
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10.06.2020 13:48 Ответить
Добились сменяемости власти. Кремлеботам не понять
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10.06.2020 14:27 Ответить
Кремлеботы власть не меняют, путенг уже 20 лет не сменяем.
А меняя, надо не в сказки кремлеботские верить и различать проходимцев
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10.06.2020 14:33 Ответить
Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду" - Цензор.НЕТ 282
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10.06.2020 22:49 Ответить
на данного зебила менять точно нельзя было. Даже я, который всегда критиковал петю, это понимал - и проголосовал против ставленника кремля. Как бы я петю и недолюбливал...
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11.06.2020 01:11 Ответить
Дед Трохим..Говорят по телевизору..шо ЗЕЛЕНСКИЙ СПИСТИЛ ЗА ГОД 100 МОЛЛИАРДОВ ГРИВЕН......брешут наверное??
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10.06.2020 21:57 Ответить
Списать свою не компетентность на последствия от вируса. Как же удобно а.
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10.06.2020 14:25 Ответить
Списать не получится, получится только сбрехать. Если еще куча народа верит в галабародьку
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10.06.2020 14:35 Ответить
А че так, пацаны?
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10.06.2020 14:27 Ответить
Трудно плыть в соляной кислоте, трудно тебе, Дениска, особенно, когда не соображаешь.
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10.06.2020 14:44 Ответить
интересно что бы сказал мишустин
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10.06.2020 14:45 Ответить
Зебобикам, очень повезло с ковид-19.
Ахрененно крутая отмазка.
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10.06.2020 14:48 Ответить
да, карантин очень своевременно прикрыл огромного пушного зверька в экономике, организованного новыми зелеными рылами в политике еще в середине 2019 года. Под это дело смогли надавить и на жалость МВФ. Везет пока что наркоману
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10.06.2020 16:19 Ответить
Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду" - Цензор.НЕТ 862
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10.06.2020 16:37 Ответить
лучше что ты можешь сделать - подать в отставку
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10.06.2020 15:02 Ответить
а шо такое? снова мыши?
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10.06.2020 16:21 Ответить
Кажуть, що десь в районі осені в Україні буде повна ср*ка... Такая, що 90ті роки покажуться раєм.
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10.06.2020 16:22 Ответить
шмаркля на початку року у Давосi про перспективи економiки в Українi при його вiслючому керiвництвi. ну Ви, панове,пам'ятаєте...


Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду" - Цензор.НЕТ 5031
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10.06.2020 16:32 Ответить
В общем того, кто обещает непростые времена - премьер-министром не назначают. Он просто не знает ни что делать, ни как делать. Это же посмешище.
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10.06.2020 17:17 Ответить
Мы очень глубоко просел, когда в стране оказалось 73 % довбой@бів.
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10.06.2020 17:56 Ответить
Команда Зеленского самая лучшая за все времена Украинской независимости. Если во время кризиса 2008 г. Тимошенко обвалила гривну в два раза. Вовремя войны 2014 г. Порошенко обвалил гривну в четыре раза, то нынешний мировой кризис, который Всемирный банк называл самым крупным после Второй Мировой войны, абсолютно не повлиял на гривну.
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10.06.2020 18:29 Ответить
Лучше бы Гройсмана или Яценюка взяли в премьеры этот какой то никакой, наверное только Ахметову выгодный.
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10.06.2020 19:05 Ответить
теперь все *********** на этот вирус это проста манна небесная для чиновников
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10.06.2020 19:36 Ответить
гюльчатай, открой личико
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10.06.2020 20:43 Ответить
Сволочь ты. 1210 и другие гавн..о законы против предпринимателей напринимал.
Сра...ть ты хотел на бюджет и т. д. Покрайней мере Ваши действия об этом говорят.

Героям Слава!!! Слава Украине !!!
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10.06.2020 20:48 Ответить
Эпоха бедности закончилась и наступил песец?
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10.06.2020 22:11 Ответить
страной правят зеленые имбецилы, ничего удивительного что страна в глубокой жопе))))
ну вот представьте, глав врачем в больнице поставили дворника имбецила, результат его работы сразу будет виден по заполнению морга))))
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10.06.2020 23:15 Ответить
Эпоха ЗЕ-покращення...
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11.06.2020 01:09 Ответить
А де ідейні зебіли ? Відзначилися лише кілька недалеких ?
Де лалака, татьяна лайф, ннн, джамал, лєонід днєпр, всі ці бакси 13, альтаїри, меджики соми, укропи бандерівці, боуустуги, облікові записи, альтернатори і т.д. ?
Чому не співають осанну ?
Вони ж за це голосували ? Чи, може, хочуть заперечити твердження зе-прем*єра ?
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11.06.2020 01:17 Ответить
ще адвокатика і сулиму забула.
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11.06.2020 01:18 Ответить
Вони за це заробляли... Хоча може і голосували теж.
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11.06.2020 03:24 Ответить
Голосували.
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12.06.2020 07:25 Ответить
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