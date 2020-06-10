Шмыгаль об экономическом кризисе в Украине: "Мы глубоко просели... Непростые времена, возможно, еще впереди"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса. Май и апрель были провалены с точки зрения ВВП.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".
"Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период продолжается, непростые времена, возможно, еще впереди", - заявил он.
Впрочем, Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.
"Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест... Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться", - добавил он.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.
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Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
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(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
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Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Приватизація повернеться
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
Ну что фаны зюзиков готовы?
Или совсем недавно, буквально на днях вам обещали другое?
Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
Так кто неправ Степанов или Зюзя со Шмыгой?. Пусть теперь увольняют Степанова!
Так зачем было менять предыдущую власть, которая "держала" экономику, на трускавецких смешных акамедиков, которые довели страну до упадка во всех сферах???
Что в результате вы имеете теперь 73-процентный нарид? Чего добились?
А меняя, надо не в сказки кремлеботские верить и различать проходимцев
Ахрененно крутая отмазка.
Сра...ть ты хотел на бюджет и т. д. Покрайней мере Ваши действия об этом говорят.
Героям Слава!!! Слава Украине !!!
ну вот представьте, глав врачем в больнице поставили дворника имбецила, результат его работы сразу будет виден по заполнению морга))))
Де лалака, татьяна лайф, ннн, джамал, лєонід днєпр, всі ці бакси 13, альтаїри, меджики соми, укропи бандерівці, боуустуги, облікові записи, альтернатори і т.д. ?
Чому не співають осанну ?
Вони ж за це голосували ? Чи, може, хочуть заперечити твердження зе-прем*єра ?