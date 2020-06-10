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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай

В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай

По состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19. За сутки - 525 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Это самый высокий показатель смертности за сутки в Украине с начала пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Днем ранее сообщалось о 394 новых случаях заболевания COVID-19, 8 июня - о 463 новых случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели свыше 7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 406,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

За сутки умерли 23 пациента (стуками ранее - 13), всего - 833.

За последние сутки выздоровели 357 человек (сутками ранее - 217), всего - 12 769.

Всего в Украине сейчас болеют 14 779 человек, что на 145 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили в Волынской (101), Львовской (78) областях, Киеве (57) и Житомирской (38) области.

В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1192 случая;
Волынская область - 1214 случаев;
Днепропетровская область - 973 случая;
Донецкая область - 246 случаев;
Житомирская область - 973 случая;
Закарпатская область - 1448 случаев;
Запорожская область - 502 случая;
Ивано-Франковская область - 1622 случая;
Кировоградская область - 562 случая;
м. Киев - 3580 случаев;
Киевская область - 1865 случаев;
Львовская область - 2289 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 309 случаев;
Одесская область - 1028 случаев;
Полтавская область - 276 случаев;
Ривненская область - 2122 случая;
Сумская область - 198 случаев;
Тернопольская область - 1313 случаев;
Харьковская область - 1338 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 520 случаев;
Черновицкая область - 3757 случаев;
Черкасская область - 501 случай;
Черниговская область - 320 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня 2020 г. в Центр поступили 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай 01
В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай 02
В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай 03
В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай 04
В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай 05
В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Странная логика: когда болело по 10-20 в день был жесточайшый карантин, а когда в день по 550 то все открывается Зебоб боится голодных бунтов?
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10.06.2020 09:02
+5
ЗЄ-логіка! Що тут дивного?
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10.06.2020 09:04
+5
23 смерті за добу... тут треба вже щось думати... аби було чим
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10.06.2020 09:07
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Странная логика: когда болело по 10-20 в день был жесточайшый карантин, а когда в день по 550 то все открывается Зебоб боится голодных бунтов?
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10.06.2020 09:02 Ответить
ЗЄ-логіка! Що тут дивного?
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10.06.2020 09:04 Ответить
Да потому что смертей от экономического кризиса в случае более длительного карантина будет еще больше.
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10.06.2020 09:10 Ответить
Та ладно, спишуть на посуху і не врожай... Або скажуть що миші поїли разом з вагонами.
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10.06.2020 09:15 Ответить
Тут для Вас на Цензорі опублікували черговий перл від Гугл перекладача:
"... взяв ніж і порізав потерпілого..." = "... взял чем и порезал потерпевшего..."
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10.06.2020 09:12 Ответить
https://censor.net/user/447490 - наскiльки краще звучить!
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10.06.2020 09:32 Ответить
Имхо это о нашей бездарной медицине. Наши "специалисты" думали, что это как грипп, так и карантин объявили для сезонного гриппа. А все не так...
А сейчас, как ни крути, экономика не тянет больше карантина...
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10.06.2020 09:39 Ответить
На першій світлині датована серединою травня новина, як президент Бурундії (африканська екс-колонія Франції) вигнав та об'явив персонами нон-грата трьох експертів ВОЗ, звинувативши їх у (цитую):

"неприпустимому втручанні в його політику щодо коронавірусу".

На другій світлині вчорашня новина про те, що той самий президент Бурундії раптом помер від серцевого нападу.

На третій світлині недавно перекладена українською дуже варта уваги книга автора, що багато років пропрацював високооплачуваним експертом в різних проектах "допомоги та підтримки" недорозвинутих країн.

Там є цілий розділ присвячений так званим "шакалам" - працівникам спецслужб, або приватним найманцям, які влаштовували негаразди з місцевими посадовцями, що їх чомусь не змогли переконати експерти.

Правда, там мова йде не про ВОЗ, а про МВФ, МБРР і тому подібні здебільшого економічні інституції.

І негаразди тоді траплялись здебільшого техногенного характеру. Типу авіакатастроф чи терактів.

Фокус на здоров'ї - відносно свіжий тренд.
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10.06.2020 16:52 Ответить
расслабились...
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10.06.2020 09:04 Ответить
23 смерті за добу... тут треба вже щось думати... аби було чим
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10.06.2020 09:07 Ответить
"...аби було чим "
в том и проблема.
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10.06.2020 09:14 Ответить
А что тут придумаешь? Поздно пить Боржоми!
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10.06.2020 09:41 Ответить
101 на Волыне...
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10.06.2020 09:07 Ответить
Волына - ствол...
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10.06.2020 09:13 Ответить
Пів тищі на добу і число не знижується.
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10.06.2020 09:35 Ответить
Степанов, а ведь придет время и твои "заслуги" в области медицины будут оценены по достоинству. Рано или поздно. Не думаю, что в твою пользу.
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10.06.2020 09:42 Ответить
Ой, кому не лень - посчитайте равновесие - число віявленіх = число віздоровевших+умерших
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10.06.2020 09:51 Ответить
Что то жара не очень спасает вирус, правда ведь? Ато уже все ходят без масок утверждая что вирус боится лета. А прихожане РПЦ вообще утверждают что кто ходит в ихнюю церковь тот защищен. Правда тоже заболели поголовно и побежали почему то все в больницы но свою линию гнут как и раньше и хоть им кол на голове чеши
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10.06.2020 09:52 Ответить
Піди причастися, поцілуй попу руку або дупу, оближи хреста і ікони з дверними ручками. Тобі все на користь.
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10.06.2020 11:16 Ответить
В короноафера все менше людей вірить. І це радує.
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10.06.2020 13:45 Ответить
я в интернете с его появления в украине да мне было сразу понятно было что это фейк потому что сайты что раньше про биткоин разгоняли начали резко в один день про этот вирус писать мне очевидно что через него нами манипулируют радовсхие лохи прогнулись и землю слили
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10.06.2020 19:47 Ответить
Як думаєте чому ми не чуємо голоси правди від українських лікарів? А чуємо тільки європейських, російських і американських? А знаєте чому ? Тому що от що пише українських адвокат Олександр Гуміров :Ирина Кузняк говорил с несколькими. Минздрав собрал с них подписки с обязательством не разглашать данные о ситуации с коронавирусом и не вступать ни в какие разъясненияи дискуссии.
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10.06.2020 13:48 Ответить
Вже немає літературних слів, аби висловити обурення. Ніхто не зважає, скільки людей померло, внаслідок не проведених операцій, а також збою у роботі поліклінік, що закриті й досі. Скільки людей померло від серцево-судинних, раку, туберкульозу тощо. Зараз виходить що крім коронавірусу, жодних хвороб немає. І всі як під копірку ходять у масках. Відчуття що перебуваєш в країні, де всі з'їхали з глузду. Живемо у дивні часи
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10.06.2020 13:53 Ответить
карантин ****** как будто цель у них вносить хаос в нашу жизнь вымираем медленно откарантина померло больше чем от вируса
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10.06.2020 19:50 Ответить
страная пандемия живу в киеве никто не заболел похоже на фейк это все люди умирают от чего угодно все валят на вирус помоему это первый ментально-политический вирус
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10.06.2020 19:43 Ответить
Этот карантин имеет в первую очередь криминально-политический характер. Международные корпорации, в первую очередь фармацевтические через ВООЗ, а те через своих своих людей в правительствах, средства массовой информации запустили продуманный беспроигрышный фейк, который превзошел все ожидания. Коррумпированные политики и журналисты, непрерывно день и ночь кричали по зомбоящикам "ВСЕ УМРЕМ!" ТОЛЬКО КАРАНТИН СПАСЕТ НАС" Дальше даже толерантные политики, президенты, типа Зеленского думали "А черт его знает. Ведь все говорят. И мой Ляшко говорит. И даже Кличко говорит. Ужас! Катастрофа! Все заболеем и все умрем! Надо начинать карантин. А вдруг действительно катастрофа. Я не могу брать на себя такую ответственность. "Говорит же Ляшко, в результате реформ Супрун наша медицина на нуле. И если будет масса больных, то нам их класть некуда будет. Объявляет карантин!" В результате Украина 3 месяцы, как идиоты, стояла и не работали. Потом те кто поумнее разбежались по дачам . Вроде как в отпуске. В результате экономика Украины потеряла 32 лярда баксов и что будет осенью никто не знает. Вполне возможно не фейковая, а реальная экономическая катастрофа. Людям будет нечем зарплаты и пенсии платить.
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11.06.2020 05:32 Ответить
В результате COVID-19 заболело и умерло на порядок меньше людей, чем от сезонного тривиального гриппа. По которому никто карантины не объявляет. Вот только потери мировой экономики измеряются триллионами. И экономика Украины и ее финансы под угрозой. А Ляшко где-то спрятался и молчит. Может пора начинать уголовное расследование по этому карантину
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11.06.2020 05:38 Ответить
 
 