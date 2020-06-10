В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай

По состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19. За сутки - 525 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Это самый высокий показатель смертности за сутки в Украине с начала пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Днем ранее сообщалось о 394 новых случаях заболевания COVID-19, 8 июня - о 463 новых случаях.

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За сутки умерли 23 пациента (стуками ранее - 13), всего - 833.

За последние сутки выздоровели 357 человек (сутками ранее - 217), всего - 12 769.

Всего в Украине сейчас болеют 14 779 человек, что на 145 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили в Волынской (101), Львовской (78) областях, Киеве (57) и Житомирской (38) области.

В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1192 случая;

Волынская область - 1214 случаев;

Днепропетровская область - 973 случая;

Донецкая область - 246 случаев;

Житомирская область - 973 случая;

Закарпатская область - 1448 случаев;

Запорожская область - 502 случая;

Ивано-Франковская область - 1622 случая;

Кировоградская область - 562 случая;

м. Киев - 3580 случаев;

Киевская область - 1865 случаев;

Львовская область - 2289 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1028 случаев;

Полтавская область - 276 случаев;

Ривненская область - 2122 случая;

Сумская область - 198 случаев;

Тернопольская область - 1313 случаев;

Харьковская область - 1338 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 520 случаев;

Черновицкая область - 3757 случаев;

Черкасская область - 501 случай;

Черниговская область - 320 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня 2020 г. в Центр поступили 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.











