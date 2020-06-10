В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего зафиксирован 28 381 случай
По состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19. За сутки - 525 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Это самый высокий показатель смертности за сутки в Украине с начала пандемии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
Днем ранее сообщалось о 394 новых случаях заболевания COVID-19, 8 июня - о 463 новых случаях.
За сутки умерли 23 пациента (стуками ранее - 13), всего - 833.
За последние сутки выздоровели 357 человек (сутками ранее - 217), всего - 12 769.
Всего в Украине сейчас болеют 14 779 человек, что на 145 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
Больше всего новых случаев выявили в Волынской (101), Львовской (78) областях, Киеве (57) и Житомирской (38) области.
В Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1192 случая;
Волынская область - 1214 случаев;
Днепропетровская область - 973 случая;
Донецкая область - 246 случаев;
Житомирская область - 973 случая;
Закарпатская область - 1448 случаев;
Запорожская область - 502 случая;
Ивано-Франковская область - 1622 случая;
Кировоградская область - 562 случая;
м. Киев - 3580 случаев;
Киевская область - 1865 случаев;
Львовская область - 2289 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 309 случаев;
Одесская область - 1028 случаев;
Полтавская область - 276 случаев;
Ривненская область - 2122 случая;
Сумская область - 198 случаев;
Тернопольская область - 1313 случаев;
Харьковская область - 1338 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 520 случаев;
Черновицкая область - 3757 случаев;
Черкасская область - 501 случай;
Черниговская область - 320 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня 2020 г. в Центр поступили 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.
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"... взяв ніж і порізав потерпілого..." = "... взял чем и порезал потерпевшего..."
А сейчас, как ни крути, экономика не тянет больше карантина...
"неприпустимому втручанні в його політику щодо коронавірусу".
На другій світлині вчорашня новина про те, що той самий президент Бурундії раптом помер від серцевого нападу.
На третій світлині недавно перекладена українською дуже варта уваги книга автора, що багато років пропрацював високооплачуваним експертом в різних проектах "допомоги та підтримки" недорозвинутих країн.
Там є цілий розділ присвячений так званим "шакалам" - працівникам спецслужб, або приватним найманцям, які влаштовували негаразди з місцевими посадовцями, що їх чомусь не змогли переконати експерти.
Правда, там мова йде не про ВОЗ, а про МВФ, МБРР і тому подібні здебільшого економічні інституції.
І негаразди тоді траплялись здебільшого техногенного характеру. Типу авіакатастроф чи терактів.
Фокус на здоров'ї - відносно свіжий тренд.
в том и проблема.